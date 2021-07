Hoy hace una semana escribimos un artículo en el que hablábamos sobre el lanzamiento de una nueva versión estable de Manjaro. Aunque ese artículo hay que corregirlo, ya que la ISO de 21.1 aún no ha sido lanzada y probablemente coincida con el lanzamiento de otra versión estable, sí había algo de lo que vamos a hablar hoy, un poco tarde, todo sea dicho: GNOME 40.3 fue lanzado hace días, y esa era la versión del escritorio que incluyó Manjaro en su edición GNOME.

Una de las novedades que incluye GNOME 40.3 me hace mirar directamente hacia Canonical, y no porque tengan algo que ver, sino por todo lo contrario. Y es que GNOME Software ahora puede instalar automáticamente aplicaciones si así se lo configuramos. Ubuntu llega por defecto con la Snap Store, una que da preferencia a los paquetes Snap y no es compatible con Flathub, por lo que yo siempre instalo GNOME Sofware.

Novedades más destacadas de GNOME 40.3

Si se lo configuramos y dependiendo del tipo de app, GNOME Software puede actualizar las aplicaciones automáticamente.

Evince muestra ahora «ninguno» cuando la creación o modificación de una fecha no se ha incluido en un documento.

GNOME Boxes, o Cajas en español, ha sido mejorado para la función de ejecutar en segundo plano para las versiones que nos son Flatpak.

Mejorado un fallo en la rejilla de apps que podía pasar en las transiciones.

Corregidos fallos en el renderizado de sombras y barras de navegación en idiomas que se leen de derecha a izquierda.

Mejorada la detección de unidades de redes en la extensión de unidades.

Lista completa de cambios en este enlace.

GNOME 40.3 ya está disponible, por lo que debería empezar a aparecer en las distribuciones como actualización pronto, dependiendo de la misma y su modelo de desarrollo. Las Rolling Release ya la deben haber recibido hace días.