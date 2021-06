GNOME 40.2 llega con mejoras al compartir pantallas y otras correcciones

Yo soy un fiel usuario del software de KDE. Soy fiel porque lo uso en mi portátil principal, en el menos potente desde donde estoy escribiendo este artículo y en el sistema de escritorio que uso en la Raspberry Pi, pero recientemente se me pasó por la cabeza dejar de serlo tras haber probado la v40 del famoso escritorio. Los nuevos gestos llaman mucho la atención, pero compañías como Canonical o Manjaro no lo adoptaron en su momento porque todo estaba muy inmaduro. Hoy, el proyecto ha lanzado GNOME 40.2 para mejorar las cosas.

Y no, no es que GNOME hubiera hecho un mal trabajo con esta actualización; el problema es que muchas extensiones no funcionaban, y GTK4 también se había lanzado poco tiempo antes, por lo que no todo era consistente. Manjaro ya lo tiene preparado y lo pondrá a disposición de los usuarios de la rama Stable pronto, mientras que los que prefieran Fedora se aprovecharán de los retoques introducidos en GNOME 40.2 cuando suban los nuevos paquetes.

Novedades más destacadas de GNOME 40.2

Tal y como leemos en la lista de cambios, GNOME 40.2 introduce novedades como estas:

Mejoras en la integración táctil de las acciones en la rejilla de apps.

Mejoras al compartir la pantalla (screencasting) en la escala fraccional.

Mejorado el marcador de espacio de trabajo en el minimapa de Actividades.

Mejorada la autenticación de la huella dactilar.

Compatibilidad con fondos animados configurados a través del portal de fondos de pantalla.

Mejorado el rendimiento durante la transición de la Luz Nocturna en las GPUs NVIDIA.

Soporte para el proveedor de previsión meteorológica met.no en el Calendario de GNOME.

Capacidad para que la vista de atributos SMART en los Discos de GNOME se expanda verticalmente.

Capacidad para que el daemon de Configuración de GNOME lea /dev/rfkill en los núcleos más nuevos,

Ahora puede informar del porcentaje real de batería cuando está llena.

El centro de software de GNOME ha mejorado en aspectos como que ahora viene con un mejor soporte para las aplicaciones Flatpak.

Mejorada la descarga automática de actualizaciones pendientes.

Mejoras en el tema de iconos Adwaita.

Correcciones en los problemas de memoria de Epiphany y en el Calendario de GNOME.

Se ha añadido soporte para el formato de cómics RAR v5.

Se ha solucionado el problema que hacía que GDM se quedara con el 100% de la CPU al inicio, y lo mismo con un problema similar en Gedit.

Ya disponible, pronto en tu distribución… si no usas Ubuntu

GNOME 40.2 ha sido lanzado oficialmente, por lo que ya está en manos de todo aquel que quiera descargarlo. El problema es que la mayoría de distribuciones importantes han querido esperar, por lo que las mejores maneras de probarlo lo más pronto posible es usando Fedora o sistemas Rolling Release como Arch Linux o Manjaro en su rama Unstable. Los usuarios de Ubuntu tendrán que esperar un poco más, hasta octubre, y probablemente darán el salto directo a GNOME 41.