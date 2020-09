Justo un mes después del lanzamiento de su beta, ayer día 16 de septiembre se lanzó GNOME 3.38. Se trata de una nueva actualización mayor y, como tal, llega con nuevas funciones, varias de ellas introducidas en el lanzador de aplicaciones, como que ha desaparecido la pestaña frecuentes y que ahora se puede ordenar o editar todo de manera más sencilla. Además, también han pulido el escritorio, lo que se traducirá en un rendimiento mejorado que se suma a la mejoría de la v3.36.

Entre las novedades, destaca una nueva app que nos guiará a través del escritorio GNOME, pero esta aplicación podría no aparecer en todas las distribuciones. Y es que no hay que olvidar que GNOME es sólo un escritorio, lo que incluye entorno gráfico, aplicaciones y librerías, pero son las distribuciones las que eligen qué añadir y qué no. A continuación tenéis la lista de novedades más destacadas que han llegado junto a GNOME 3.38.

Novedades más destacadas de GNOME 3.38

Nueva aplicación para enseñarnos cómo funciona todo.

Mejorado el lanzador de aplicaciones.

Mejorado el soporte para lectores de huellas.

Ahora podemos reiniciar el equipo desde una nueva opción añadida en la bandeja del sistema.

Posibilidad de mostrar el porcentaje de batería sin instalar nada extra.

Nuevos controles parentales que nos permitirán, por ejemplo, restringir navegadores web, algunas aplicaciones o impedir que se instalen apps.

Soporte para compartir WiFi con códigos QR.

Mejoras en apps, como Mapas, Fotos, Reloj, Epiphany o la app de capturas de pantalla que ahora llega con una interfaz renovada.

El grabador de pantalla integrado de GNOME ahora usa Pipewire.

Se ha rediseñado el grabador de sonido.

Cambios en el icono del micrófono para saber si está activo o silenciado.

Se han rediseñado algunos iconos.

Se ha mejorado la gestión del refresco del monitor en Wayland.

El lanzamiento de GNOME 3.38, cuyo nombre en clave es Orbis, ya es oficial, pero en estos momentos sólo está disponible en forma de código y parte de él en Flathub. A partir de ahora son las distribuciones quienes tienen que añadirlo a sus sistemas operativos, algo que hará Ubuntu 20.10 el próximo 22 de octubre (ya está disponible en la versión Nightly). La lista completa de cambios está disponible en este enlace.