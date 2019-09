Hace apenas una semana, GNOME Project tuvo el placer de anunciar una nueva versión de su entorno gráfico. Se trata de GNOME 3.34, una nueva entrega de uno de los escritorios más populares de Linux que, a pesar de que incluye muchas novedades, mencionaron que la función más destacada es su rapidez. Justo antes de su lanzamiento nos dijeron que había un par de distribuciones interesadas en añadirlo a muy corto plazo y parece que hace unos minutos hemos descubierto una de ellas.

Ayer, la cuenta oficial de GNOME Project en Twitter anunció la llegada de su entorno gráfico a los repositorios de Arch Linux, por lo que los usuarios de este sistema operativo avanzado y las distribuciones basadas en él ya pueden instalar GNOME 3.34. Una de las distribuciones más madrugadoras en ofrecerlo ha sido Manjaro Linux, tal y como podéis ver en la captura que encabeza este artículo.

GNOME 3.34 can now be found in the Arch Linux repositories! This is great news for Arch users everwhere 👍 #btwIUseArch

— GNOME (@gnome) September 20, 2019