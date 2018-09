GNOME 3.30 obtiene su primera actualización de mantenimiento, listo para instalaciones masivas

El proyecto GNOME anuncio la inmediata disponibilidad de la primera actualización de mantenimiento para el entorno grafico GNOME 3.30.

GNOME 3.30.1 es la primera actualización de seguridad y estabilidad para GNOME 3.30 y trae consigo muchas mejoras, arreglo de errores y traducciones actualizadas para muchos componentes esenciales y aplicaciones, permitiendo que GNOME 3.30 esté listo para instalaciones masivas.

Una de las cosas que no llegan con GNOME 3.30.1 es la actualización de GNOME Shell, que no está incluida debido a muchos errores y problemas en el lanzamiento inicial, mismos que hasta este momento no han sido resueltos, por lo que se recomienda instalar los parches por separado.

“GNOME 3.30.1 está disponible ya. Esta es una actualización estable que contiene el trabajo de tres semanas. Ya que solo contiene arreglo de errores, todas las distribuciones de GNOME 3.30 deberían ser actualizadas,” menciona Michael Catanzaro en la lista de correo del equipo.

GNOME 3.30.2 llegará el 24 de octubre de 2018

GNOME 3.30 recibirá una actualización de mantenimiento y seguridad más, GNOME 3.30.2 que se espera llegue el próximo 24 de octubre de 2018. La mala noticia es que estará será la última actualización de mantenimiento, aunque muchos componentes continuarán recibiendo actualizaciones por seis meses más, hasta la llegada de GNOME 3.32.

Hasta ese momento, recomendamos a los usuarios actualizar a GNOME 3.30.1 tan pronto como los paquetes lleguen a los repositorios oficiales de sus distribuciones. Los que quieran compilar GNOME 3.30.1 por su cuenta pueden usar el canal del proyecto o los paquetes fuentes. Todos los detalles de esta actualización pueden ser encontrados en la página oficial.