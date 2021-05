Ya hace tiempo que no hablo muy bien de la PineTab. Yo creía y quería que fuera como usar Linux en una tablet, un poco más lento, pero que funcionara, y no es así. A mis manos llegó en septiembre de 2020, Ubuntu Touch sirve de poco, el resto de sistemas suelen usar Phosh y es tarea imposible navegar sin ponerse nervioso. El equipo de JingOS dice que la PineTab no es un «daily driver», es decir, un equipo que se pueda usar y confiar en él, pero podría llegar a serlo si usamos Android de la mano de GloDroid.

Si no he dicho que ya lo es es porque aún no lo es, pero parece que lo será. En septiembre-octubre, el equipo desarrolladores de GloDroid lanzó una versión que se suponía que funcionaba en la PineTab, pero teníamos que compilarlo y probarlo por nuestra cuenta, y no me preguntéis cómo descubrí que hace falta un equipo bastante potente y con buen disco duro para intentarlo. Ahora, de hecho desde hace 5 días, ya tenemos disponibles imágenes para instalar Android 11 en la PineTab, pero aún queda trabajo por delante.

GloDroid ya «se ve» en la PineTab

La versión de GloDroid que ya funciona en la PineTab es la 0.6.1. Tendríais que haberme escuchado cuando, mientras se instalaba, he comprobado que se encendía la pantalla y se veía algo. Más contento me he puesto al ver el logotipo de Android en una tablet en la que prácticamente sólo actualizo Ubuntu Touch para ver cómo va avanzando su desarrollo. Lo malo ha sido empezar a usar el sistema: a pesar de que funciona fluido, por lo menos comparado con cualquier versión de Linux móvil, no se oye, por lo que he recordado esa película que en español se titula «no me chilles, que no te veo», es decir, antes no se podía ver nada porque tenían que actualizar el driver para el vídeo, y ahora que ya lo han hecho, la tablet no «habla».

El otro fallo que es serio en una tablet es que no detecte cómo la tenemos cogida, es decir, que no se ponga automáticamente en vertical u horizontal. A mí no me importaría demasiado que se quedara fijo en el modo apaisado, pero una tablet que sólo podemos usar en vertical no es una tablet de verdad, o no para mí. Cuando ponemos vídeos, por ejemplo, se desperdicia mucha pantalla, por lo que no es la mejor opción.

Cómo instalarlo

El proceso de instalación lo podéis ver en el vídeo anterior:

Bajamos el archivo con las imágenes, actualmente en este enlace. Lo descomprimimos o no haremos nada. Tenemos que instalar adb, algo que se recomienda hacer en Ubuntu o en alguna distribución que lo tenga en los repositorios por defecto. En Ubuntu, el comando es sudo apt install adb. Luego, abrimos un terminal, escribimos «cd» sin las comillas y arrastramos la carpeta que hemos descomprimido/creado en el paso 2. En el siguiente paso tenemos que decidir dónde queremos instalar GloDroid. El que incluye «emmc» es para la memoria interna. El otro es para la tarjeta SD. La imagen a flashear es deploy-sdX, siendo la X la opción elegida. La flasheamos en una tarjeta con Etcher, por ejemplo. En el vídeo dice que metamos la tarjeta en la PineTab/PinePhone y encendamos al aparato, pero este es un paso confuso porque no se ve nada. Yo recomiendo meter la tarjeta en el aparato, conectarlo al PC con el cable y pasar al siguiente paso. En el terminal, arrastramos flash-X.sh, en donde la X será la memoria de destino (eMMC o SD). Presionamos Intro. Ahora el terminal no hará nada si no detecta nada. Es entonces cuando presionaremos el botón de encendido de la PineTab/PinePhone unos segundos. Cuando lo detecte, nos pedirá que presionamos Enter para iniciar el proceso. Esperamos a que finalice. La teoría dice que una vez finalizado se reinicia y se ve el logotipo de Android, pero ni en el vídeo original ni en mi experiencia personal ha pasado así. Podemos presionar el botón de apagado un rato para que inicie correctamente. Cuando veamos el logo de Android, esperamos y en un momento entrará.

El rendimiento de GloDroid y la ranura SD, mis esperanzas

En cuanto al sistema operativo, es un Android 11 «pelado». Tiene lo justo, a lo que se le suma Firefox, F-Droid como tienda de apps y SkyTube, un cliente de código abierto para YouTube. No mentiré diciendo que he hecho muchas pruebas, pero sí que me he llevado muy buenas sensaciones por cómo se mueve. Cierto es que no va fluido como mi iPad Pro, pero por primera vez en 9 meses he sentido que era una tablet y no un ladrillo con algunas aplicaciones bonitas como GIMP. Instalar las GApps tampoco parece ser una tarea al alcance de todos en estos momentos, pero en F-Droid, APKMirror y Aptoide podemos encontrar muchas o todas las aplicaciones que podamos necesitar en una tablet.

Con esto y sabiendo que en la PineTab se puede ejecutar cualquier sistema compatible desde su ranura para la SD, mi opinión sobre la tablet podría cambiar, pero para eso deben conseguir, al menos, que GloDroid se escuche y se pueda ver en horizontal. Espero que lo consigan.

Actualizado con un dato curioso: si se instala Kodi, al abrirlo se pone en horizontal. No es lo más ideal, pero, con esto, yo ya sólo echo de menos el sonido.