Glibc 2.30: nuevo lanzamiento de la biblioteca C

Para los que aún no lo sepan, la biblioteca Glibc (GNU Library C) es una biblioteca muy común empleada en tiempo de ejecución para el software escrito en lenguaje C. Este proyecto de GNU está bajo licencia LGPL y proporciona a los sistemas una serie de llamadas al sistema (syscalls) y otras funciones básicas definidas en ella. Casi todos los programas en lenguaje de programación C hacen uso de ella (incluido el propio kernel).

Está disponible para sistemas GNU basados en el núcleo Linux, aunque es muy portable para soportar varios sistemas y gran cantidad de hardware diferente. Otros sistemas como Kaiku, BeOS y Debian GNU con núcleo Hurd, kFreeBSD también están soportados por esta biblioteca tan importante. Si haces una búsqueda por tu distro, la encontrarás como libc en alguna de sus versiones.

Pues bien, una vez presentada, debes saber que ahora se ha lanzado la versión glibc 2.30 con interesantes mejoras. Tras este lanzamiento del proyecto GNU C Library 2.30, las optimizaciones y nuevas características van desde soporte para Unicode 12.1 hasta otras mejoras algo más insignificantes. También destaca el soporte para el agrumento –preload para el linker dinámico para precargar objetos compartidos como alternativa a la variable de entorno LD_RELOAD.

Además de eso, tiene nuevas funciones en Linux como getgents64(), gettid(), y tgkill(). En cuanto al soporte POSIX propuesto, también hay novedades con funciones como pthread_cond_clockwait, pthread_mutex_clocklock, pthread_rwlock_clockrdlock, pthread_rwlock_clockwrlock y sem_clockwait. Incluso se ha optimizado el rendimiento para la arquitectura ARM y también concretamente para los procesadores ARM destinados a HPC denominados ThunderX2, se han corregido algunos errores de seguridad, etc.

Espero que para la próxima versión ahora en desarrollo, la 2.31, te pueda comentar muchas más novedades en LxA… Esa estará prevista para febrero de 2020, así que aún quedan unos meses para ver el resultado del desarrollo.

Para más información – Sitio del proyecto