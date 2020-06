GitHub y otros proyectos eliminaron la terminología “maestro” y “esclavo”

Muchos de nuestros lectores sabrán, habrán escuchado o estarán al tanto del gran problema social que se vive principalmente en los Estados Unidos debido al problema que surgió por la violencia policial y el racismo en los Estados Unidos y que ha demás ha desatado una serie de manifestaciones en varias ciudades del mundo.

Ante esto, el CEO de GitHub, Nat Friedman, reiteró la intención de la compañía de cambiar a usar el nombre «principal» en lugar de «maestro» por defecto en solidaridad con los manifestantes contra.

El nuevo nombre se usará solo para nuevos repositorios y en proyectos existentes, aunque la rama «maestra» retendrá su nombre. Sin embargo, se está discutiendo la posibilidad de preparar una opción que, a solicitud de desarrolladores individuales, automatizará el cambio de nombre de los proyectos existentes.

También se incluye una discusión sobre la necesidad de evadir el término «maestro» en la lista de correo de desarrolladores de Git.

For what it’s worth, I’m *super* happy to rename the default branch structure of “master” to “main” and I hope we can all do this together as a community with @github leading the charge by implementing in their product moving forward 🙂

— Una Kravets 👩🏻‍💻 (@Una) June 11, 2020