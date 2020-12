GitHub dio a conocer nuevas funciones, patrocinadores para empresas y más

GitHub dio a conocer una serie de nuevas características y productos en su conferencia de desarrolladores virtual GitHub Universe 2020 y de lo más destacable son la incorporación de «Sponsors for Companies», que amplía la capacidad de patrocinar proyectos de código abierto desde personas, que podrían apoyar a los desarrolladores de código abierto a partir del año pasado, hasta empresas.

Esas inversiones continúan creciendo rápidamente y algunos desarrolladores ahora ganan hasta seis cifras con los patrocinadores de GitHub.

Algunas empresas que ya se han inscrito para patrocinadores incluyen American Express, Amazon Web Services Inc., Daimler AG, Stripe Inc., Microsoft Corp. y New Relic Inc.

“En New Relic, los desarrolladores están en el corazón de todo lo que hacemos, y eso incluye invertir en el crecimiento de una próspera comunidad de código abierto”, dijo Jonan Scheffler, director de relaciones con desarrolladores de New Relic. «Nuestra visión de código abierto encaja bien con el modelo de GitHub para crear comunidades de código abierto más sólidas para los desarrolladores».

Otra de las novedades que se dio a conocer, fueron las nuevas funciones de GitHub, con las cuales los desarrolladores encontrarán que su experiencia diaria mejora con algunas características nuevas, incluido el modo oscuro, la fusión automática en solicitudes de extracción, discusiones y revisión de dependencias.

Según GitHub, el «Modo oscuro» ha sido una mejora de la interfaz de usuario solicitada durante mucho tiempo y acaba de llegar a la versión beta y será útil para salvar los ojos de muchos desarrolladores que prefieren trabajar en condiciones de poca luz o simplemente no quieren el deslumbramiento de un fondo blanco brillante.

Hacer una solicitud de extracción puede ser tedioso porque requiere mucha revisión antes de fusionarla con la rama principal del código, lo que lleva tiempo y muchas comprobaciones. Eso es lo que se diseñó para ayudar a resolver la función de combinación automática en solicitudes de extracción, al verificar el estado de revisión de las combinaciones en las extracciones para que los desarrolladores puedan avanzar más rápidamente.

Discussions proporciona un espacio dedicado para que los desarrolladores hablen, hagan y respondan preguntas y mantengan conversaciones abiertas. Se puede adjuntar a un repositorio y proporciona una forma de curar y mantener los problemas relacionados con los hilos de conversación.

“Después de usar GitHub Discussions durante una semana, decidimos mover el foro de ImageMagick a Discussions”, Dirk Lemstra, mantenedor de ImageMagick. “Nuestro equipo central recibe hasta cinco preguntas de nuestra comunidad cada día y antes de las Discusiones, la gente estaba abriendo problemas, enviándonos correos electrónicos o haciendo preguntas en nuestro foro PHP. Esta combinación nos dejó con un conjunto disperso de notificaciones. Las discusiones me ahorraron tiempo porque ahora, es solo una bandeja de entrada, y esa se convirtió en mi bandeja de entrada de notificaciones de GitHub «.

GitHub también anunció el lanzamiento de la versión 3.0 de Enterprise Server con un grupo de nuevas características que se lanzarán con él el 16 de diciembre. Estas características incluyen acciones que automatizarán los flujos de trabajo para la implementación e integración continuo, paquetes, escaneo de código, soporte móvil en beta y escaneo secreto en beta.

Con las acciones de GitHub, los desarrolladores pueden trazar flujos de trabajo mediante la visualización, realizar un seguimiento del progreso en tiempo real, lo que facilita ver los flujos de trabajo complejos y comunicar el estado con el resto del equipo.

El visualizador incluso mostrará los metadatos del flujo de trabajo y se vinculará directamente al código fuente y las URL de implementación, lo que facilita la resolución de problemas con las ejecuciones cuando algo sale mal.

También se menciona que los clientes de Enterprise Server ahora también pueden automatizar la seguridad avanzada, incluido el escaneo de códigos y secretos en los flujos de trabajo como parte de la implementación del servidor.

GitHub planea actualizar Actions a finales de este mes con entornos protegidos y revisores requeridos, en versión beta, para repositorios privados en GitHub Enterprise Cloud y todos los repositorios públicos en GitHub.com. Además, la visualización del flujo de trabajo, las implementaciones y los registros de implementación entrarán en la versión beta pública para todos.

Fuente: https://github.blog