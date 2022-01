GitHub decidió restaurar la cuenta del desarrollador de Faker.js

A principios de mes compartimos aquí en el blog la noticia de un desarrollador que saboteo su propio proyecto de código abierto, «Marak Squires», el autor de dos populares bibliotecas de código abierto, colors.js y faker.js, corrompió intencionalmente ambas bibliotecas.

El desarrollador de estas dos bibliotecas introdujo una revisión de archivo en GitHub en colours.js que agrega un nuevo módulo de bandera estadounidense, además de implementar la versión 6.6.6 de faker.js, lo que desencadena la misma destrucción de eventos.

Las versiones saboteadas hacen que las aplicaciones produzcan incesantemente letras y símbolos extraños, comenzando con tres líneas de texto que dicen «LIBERTY LIBERTY LIBERTY».

Hay que decir que tras la corrupción de las bibliotecas, Microsoft suspendió rápidamente su acceso a GitHub y canceló los proyectos en npm.

Un portavoz de GitHub ofreció esta declaración a las acciones tomadas por el marco:

La compañía también lanzó el siguiente aviso de seguridad:

“colors es una biblioteca para incluir texto en color en las consolas node.js. Entre el 7 y el 9 de enero de 2022, se lanzaron las versiones en color 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.44-liberty-2 que incluían código malicioso que provocó una denegación de servicio debido a un bucle infinito. El software que dependía de estas versiones experimentaba la impresión de caracteres aleatorios en la consola y un bucle infinito que generaba un consumo de recursos del sistema no relacionado. Los usuarios de color que confían en estas compilaciones específicas deben cambiar a 1.4.0”.

Si bien esto puede ser obvio para algunos (el desarrollador introdujo una confirmación con código malicioso y GitHub y npm hicieron lo correcto para proteger a sus usuarios), ha estallado un debate en torno a los derechos de un desarrollador para hacer esto, en relación a cuántos proyectos y dependencias puede tener.

“El riesgo que representa una dependencia es alto con dependencias pequeñas de uso más común, por un solo desarrollador no verificado, instalado a través de un administrador de paquetes como npm, cargo, pypi o similar. Sin embargo, cuando algo sale mal de este lado, todos lo notan de inmediato y la gente pide fondos rápidamente. Sin embargo, no son estas dependencias las que realmente sustentan nuestra economía. Muchas de estas adicciones se han vuelto fundamentales, no porque resuelvan un problema difícil, sino porque colectivamente hemos comenzado a abrazar la pereza por encima de todo. Cuando enfocamos nuestras discusiones de financiamiento en torno a este tipo de dependencias, implícitamente nos distraemos de los paquetes realmente importantes”.