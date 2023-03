Ahora hará hace aproximadamente un año desde que descubrí y empecé a usar al copiloto del código de GitHub. Era impresionante: le ponías un comentario y te sacaba casi exactamente lo que querías, en ocasiones acertando al 100%. Meses más tarde, después de haberlo recomendado a compañeros e incluso a empresas, se comunicó que pasaría a ser de pago. Entonces empezó una polémica que aún no ha terminado, y es que el entrenamiento lo había recibido de los que lo habíamos estado usando e incluso de repositorios de GitHub que no eran públicos. Eso ya es parte del pasado, y el futuro es GitHub Copilot X, con más inteligencia artificial que nunca.

Como Google con Bard, DuckDuckGo con DuckAssist y Brave con Summarizer, todas las compañías saben que tienen que subirse al tren de la AI o morirán por no renovarse. Ahora mismo, somos muchos los que usamos ChatGPT para nuestras dudas sobre código, o directamente para que nos lo escriba, y ese era terreno GitHub desde hacía ya cerca de dos años (o a mí me hablaron de ello por aquel entonces). Incluso hay extensiones para Visual Studio Code en las que se puede seleccionar algo y mejorarlo, preguntar… GitHub le ha visto las orejas al lobo y ha presentado a GitHub Copilot X, que entre otras cosas incluye un chat… basado en GPT-4. Si no puedes con tu enemigo, únete a él.

GitHub Copilot X también está en lista de espera

Para ser honesto, yo no quiero probar esta herramienta. No, porque esto ya lo he vivido, incluso aunque fuera gratis. Lo hicieron mal y sin informar de lo que pasaría, y no les apoyo. En este artículo sólo informo. Para apuntarse en la lista de espera, hay que acceder a este enlace. Ofrecerá Copilot Chat, Copilot for Docs, Copilot for Pull Requests y Copilot for CLI.

Desde mi punto de vista, y tal y como entiendo yo la parte que integra GPT-4, habiendo usado extensiones de ChatGPT y viendo el vídeo, entiendo que va a funcionar un poco como esas extensiones: podremos chatear, e incluso compartir el código con ellas. Y si es así, sólo el desconocimiento de la existencia de estas extensiones harán que la gente se suscriba a GitHub Copilot X, cuyo nuevo nombre me parece que es parte de un movimiento de marketing.

Con el vídeo anterior podemos hacernos una idea de cómo funcionará, y me hace mantenerme en mi posición de que no es enormemente diferente a las extensiones que ya existen en la tienda oficial de Visual Studio Code. Una cosa sí tiene buena, y es que para los desarrolladores que no tienen que pagar por Copilot, van a tener lo mismo que ofrece esas extensiones, pero vitaminado o mejorado.

Recordamos que Copilot está actualmente por un precio de 10€/mes para los que no seamos desarrolladores compartiendo proyectos o estudiantes.