GitHub comenzó a restringir el acceso a los usuarios de territorios sujetos a sanciones de los EE. UU

GitHub ha publicado una nueva edición de las reglas que rigen el cumplimiento de las regulaciones de exportación de los EE. UU. Las reglas regulan las restricciones sobre depósitos privados y cuentas corporativas de compañías que operan en los territorios sujetos a sanciones (Irán, Cuba, Siria, Sudán, Corea del Norte), pero hasta ahora no se han aplicado a desarrolladores individuales de proyectos no comerciales.

La nueva edición de las reglas contiene una explicación que indica la posibilidad de limitar el trabajo de los servicios públicos para usuarios individuales ubicados en los territorios de sanciones.

Para estos usuarios se recomienda usar la plataforma solo para comunicaciones personales.

Además de cambiar las reglas, GitHub también comenzó en la práctica a restringir el acceso a sus servicios a usuarios no comerciales de países sancionados.

Esto se dio a conocer ya que en uno de los informes de un usuario del servicio de alojamiento web y gestión de software de GameHub en Linux informo sobre ello.

La aplicación se utiliza para centralizar en una biblioteca todos los juegos de Steam, GoG, Humble Bundle, Humble Trove y juegos instalados localmente de forma independiente. Gracias a GameHub, puedes ver de un vistazo, descargar, instalar, desinstalar y lanzar juegos, pero también bonos o DLC de GoG.

“Mi cuenta ha sido bloqueada debido a las sanciones de Estados Unidos. Es posible que no pueda mantener GameHub en el futuro “, dice en un boleto abierto recientemente en la plataforma.

Este estado de cosas ha generado un gran interés en la comunidad de desarrolladores y ha empujado a algunos a migrar completamente a la plataforma. Esto es lo que confirma Ahmed Saeedi Fard, quien, como mantenedor de GameHub, ahora tiene algunos de sus repositorios privados bloqueados.

Con ello se dejó la posibilidad de crear repositorios públicos. Para eliminar las restricciones, se propuso proporcionar pruebas de que el usuario no vive en Crimea, pero Kashkin es ciudadano de la Federación de Rusia que reside y está registrado en Crimea, por lo que es imposible enviar una apelación.

“GitHub ha sido una plataforma gratuita para todos durante muchos años, pero ha decidido bloquear las cuentas iraníes. Creo que ser un país no es una opción, pero ser un desarrollador y contribuir a la comunidad de código abierto es una opción. GitHub prohíbe nuestra libertad de contribuir y ser parte del ecosistema de código abierto porque vivimos en Irán.

GitHub ha bloqueado nuestros depósitos privados sin previo aviso y ahora no tenemos acceso a los códigos. No debes juzgar a las personas según su país de origen. Puede restringir un gobierno, pero no debe prohibir a sus usuarios activos y leales sin previo aviso.

Creo que tener una página GitHub simple es un derecho fundamental para los usuarios. No nos ponga fuera de la comunidad de código abierto “, dijo.