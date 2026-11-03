GIMP 3.2.8 ha llegado como actualización de mantenimiento de la rama 3.2. Esta versión ha llegado menos de dos meses después de la anterior 3.2.6, y aunque aún no hay anuncio oficial, sí se puede descargar desde este enlace. Desde allí, los usuarios de Linux tenemos disponible una AppImage.

El punto que más se repite en la información de esta versión es el regreso de Offset como filtro no destructivo. El sistema lo había desactivado por error al cargar el filtro, de modo que esta actualización devuelve el comportamiento esperado. Junto a ello, la versión introduce varias mejoras y correcciones que afectan al uso diario, desde la herramienta de texto hasta ajustes de la interfaz y del sistema.

Más control al escribir textos bidi

La herramienta de texto recibe atención especial. La navegación con flechas en escritura de derecha a izquierda funciona ahora de forma correcta, incluso cuando dentro de ese contenido aparece un fragmento escrito de izquierda a derecha. En el lienzo se han añadido iconos para indicar la dirección RTL o LTR y, hasta que la persona elige una, el programa estima la dirección base mediante el algoritmo Unicode de bidireccionalidad.

Preferencias, filtros y visualización

El diálogo de Preferencias se abre con más rapidez y aparece mejor colocado la primera vez. También se han tapado fugas relacionadas con el tema del sistema y se ha corregido el dibujo de puntos de Dot to Dot cuando se usa escalado entero de pantalla. La carga de fuentes puede cancelarse si se cierra GIMP antes de que termine, y Offset vuelve a mantener el carácter no destructivo que le corresponde.

Ajustes en Windows, macOS y complementos en GIMP 3.2.8

En macOS se elimina la petición repetitiva de permisos, mientras que en Windows el panel de control muestra con más exactitud el uso de memoria y se han aplicado arreglos en impresión. Script-Fu Add Border respeta ahora el alfa del color del borde; la importación de ICO y CUR ordena los iconos igual que la exportación; y se han cerrado varios fallos de seguridad en complementos.

La actualización se entiende, en conjunto, como una revisión de mantenimiento que recupera una función clave de Offset, mejora la edición de textos con direcciones mezcladas y suma correcciones en la interfaz, el rendimiento percibido y la seguridad. Para quien use GIMP en el día a día, especialmente en Windows o macOS, se trata de una actualización recomendable si busca un comportamiento más estable sin cambiar de rama.