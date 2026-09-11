El editor de imágenes libre GIMP ha publicado su versión 3.2.6, una actualización de mantenimiento que llega casi cinco meses después de la versión 3.2.4. Esta entrega acumula varios meses de parches, correcciones de errores y mejoras de seguridad, y se presenta como un paso importante para usuarios actuales, con un especial foco en el rendimiento y en la preparación de la futura arquitectura del programa.

Una de las novedades más llamativas es el soporte para la rotación del barril en lápices Wacom, una función que permite que el editor reaccione a cómo se gira el lápiz en la mano mientras se dibuja. Esta característica está pensada para los modelos Art Pen y Art Pen 2, y se integra con el motor de pinceles MyPaint, lo que abre nuevas posibilidades para artistas digitales. Además, la actualización introduce la posibilidad de cortar en grupos de capas, una opción que agiliza el trabajo con estructuras complejas, y mejora la herramienta de selección de color para que tenga en cuenta los filtros aplicados a una sola capa.

Rendimiento y manejo de fuentes en GIMP 3.2.6

El equipo de desarrollo ha dedicado esfuerzos notables a optimizar la carga de un gran número de fuentes. En GIMP 3.2.6, el arranque de la aplicación, la escritura en la herramienta de texto y el cierre de las listas de fuentes son ahora mucho más rápidos cuando el sistema tiene instaladas muchas familias tipográficas. Aunque todavía queda un ligero retraso en situaciones extremas, los responsables del proyecto confían en que el salto a GTK4, para el que ya se están preparando, resolverá definitivamente este cuello de botella.

GIMP 3.2.6 inicia los preparativos para GTK4

GIMP 3.2.6 incluye cambios internos destinados a reducir la dependencia de funciones obsoletas de GTK3, como la sustitución de ciertas llamadas a widgets o el uso de getters para eventos. Estos ajustes no significan que GIMP 4.0 sea inminente, pero allanan el camino para una futura migración a GTK4, una transición que se espera menos invasiva que la anterior realizada cuando GIMP dio el salto a GTK 3. El proyecto ha comenzado a eliminar código deprecado y a adaptar componentes para que el salto, cuando se produzca, sea más sencillo.

Mejoras en macOS y plataformas

Una de las novedades más destacadas es el nuevo paquete para macOS, que ahora se genera al mismo tiempo que los de Linux y Windows, algo que no ocurría desde hace años. Gracias a la colaboración de Bruno Lopes y a la compra de un MacBook Pro para el desarrollo, el proceso se ha simplificado y el resultado es una versión mucho más integrada con el sistema operativo de Apple. Esto incluye ajustes en las barras de título, el comportamiento de los cursores, el uso de atajos de teclado estándar y la gestión de archivos remotos, entre otros. También se han corregido problemas específicos en Windows y en entornos KDE, como la decoración de diálogos.

Seguridad y corrección de errores

La actualización incorpora un amplio paquete de parches de seguridad, con 28 CVE resueltos que afectaban principalmente a los plugins de importación de formatos de imagen. Esto convierte a GIMP 3.2.6 en una actualización muy recomendable incluso para aquellos que no necesitan las nuevas funciones, ya que cierra varias vulnerabilidades que podrían ser explotadas por archivos maliciosos. Además, se han corregido numerosos errores relacionados con vectores rasterizados, el uso de la tecla espacio para navegar, el relleno de textos con máscaras y la carga de metadatos de licencia.

La versión también estrena el llamado GIMP SDK, que permite compilar plugins de C y filtros GEGL desde todos los paquetes oficiales, incluyendo AppImage, Windows y macOS, sin necesidad de recurrir a Flatpak o Snap. Esta mejora facilita la vida a los desarrolladores que quieran ampliar las capacidades del programa. Asimismo, se ha actualizado el manual de ayuda de GIMP 3.2, que ya está disponible en línea y para descarga.

En cuanto a las librerías asociadas, GIMP 3.2.6 llega junto con nuevas versiones de GEGL 0.4.72 y babl 0.1.128, que incluyen mejoras en OpenCL, soporte para WebAssembly y varias correcciones. GEGL, el motor de procesamiento de imágenes, ha visto estabilizada su implementación OpenCL, aunque sigue desactivada por defecto, mientras que babl incorpora parches para macOS y una mejor detección de AVX512.

GIMP 3.2.6 ya está disponible para descargar en el sitio web oficial, así como en Flathub y Snap Store. Los usuarios de Linux pueden optar por AppImages, Flatpaks o Snaps, mientras que en Windows y macOS se ofrecen instaladores universales. La comunidad espera que esta versión sea una de las más estables hasta la fecha, y los desarrolladores ya están centrados en la futura serie 3.4, que llegará más adelante.