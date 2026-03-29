La llegada de GIMP 3.2.2 supone una puesta a punto de una de las herramientas de edición de imagen libre más conocidas, apenas unos días después de la publicación de la rama 3.2.

Tras el importante salto que supuso la versión 3.0 y la posterior consolidación con la serie 3.2, el equipo de desarrollo ha optado por una versión de mantenimiento que afina la estabilidad, el comportamiento de los filtros y el soporte de archivos. Es un lanzamiento pensado para reducir incidencias, mejorar pequeños aspectos de la interfaz y ofrecer un manejo más fiable en diferentes sistemas operativos.

Novedades generales de GIMP 3.2.2

GIMP 3.2.2 se publica como una actualización de corrección dentro de la misma rama, con una lista de cambios orientados sobre todo a resolver problemas detectados durante las primeras semanas de uso de la 3.2. El objetivo principal es que los usuarios encuentren un entorno de edición más sólido, predecible y con menos errores inesperados, especialmente cuando se trabaja con proyectos complejos.

Los desarrolladores han seleccionado únicamente aquellas modificaciones que consideraban seguras de integrar en esta versión menor, evitando arriesgar la estabilidad del programa. De este modo, las mejoras incluidas se han probado para encajar sin romper funcionalidades existentes, algo clave en estudios, agencias y centros educativos donde GIMP forma parte del flujo de trabajo diario.

Ajustes en la interfaz y la experiencia de uso

Aunque no se trata de un rediseño completo, la versión 3.2.2 incorpora pequeños cambios en la interfaz y en la experiencia de usuario (UI/UX). Son retoques discretos que buscan hacer el manejo algo más cómodo, reduciendo fricciones en determinadas operaciones habituales.

Entre estos ajustes, se incluyen mejoras visuales y de comportamiento que afectan al uso de capas, filtros y determinados paneles, con la intención de que las herramientas respondan de manera más coherente. Para quienes usan GIMP en entornos profesionales o educativos, estos detalles pueden traducirse en menos interrupciones y una edición algo más fluida, sin necesidad de reaprender el uso del programa.

Correcciones en filtros y capas

Uno de los puntos clave de GIMP 3.2.2 es la solución de un fallo relacionado con el uso de ciertos filtros en grupos de capas. Antes de esta actualización, en algunos casos al aplicar filtros dentro de un grupo, las capas podían dejar de visualizarse correctamente, generando confusión y pérdida de tiempo al intentar identificar el origen del problema.

Con la nueva versión, este comportamiento errático queda corregido, de forma que las capas integradas en grupos continúan mostrándose como se espera tras aplicar los efectos. Esto es especialmente relevante para proyectos con estructuras de capas complejas, como maquetaciones publicitarias, composiciones fotográficas avanzadas o diseños destinados a impresión en estudios y empresas de comunicación visual en mercados donde GIMP tiene una presencia consolidada.

Además de los grupos de capas, se ha trabajado en la corrección de varios problemas relacionados con las capas vectoriales. Estas capas, muy útiles para trabajar con elementos que deben conservar su nitidez al escalarse, se comportan ahora de forma más previsible, lo que facilita su integración en flujos de trabajo donde se combinan gráficos vectoriales y mapas de bits.

Mejoras en la compatibilidad con formatos de imagen

Otro bloque importante de cambios en GIMP 3.2.2 afecta al tratamiento de distintos formatos de archivo de imagen, algunos de ellos especializados. La aplicación refuerza la robustez con formatos como FITS, TIM, PAA, ICNS, PVR, SFW y JIF, reduciendo errores en la apertura o guardado de este tipo de ficheros.

En la práctica, esto significa que GIMP maneja ahora con mayor solidez imágenes procedentes de ámbitos muy diversos. Por ejemplo, el formato FITS es habitual en astronomía y observación científica, mientras que otros como ICNS se relacionan con iconografía en entornos específicos. Gracias a estos ajustes, se minimiza el riesgo de fallos o comportamientos inesperados al trabajar con materiales de origen variado.

Importación de archivos PSD mejorada

La integración con el ecosistema de otras herramientas de edición continúa siendo un aspecto sensible para muchos usuarios. En esta versión, el complemento de GIMP encargado de manejar archivos en formato Adobe PSD incorpora una mejora significativa al importar imágenes con modo multicanal.

Hasta ahora, en algunos PSD con configuración multicanal no se importaban correctamente todos los canales disponibles. Con GIMP 3.2.2, el plugin de PSD pasa a traer la totalidad de los canales presentes en esas imágenes, lo que facilita el intercambio de proyectos entre GIMP y otros programas profesionales empleados en estudios de diseño, fotografía o producción gráfica.

Función «Enviar por correo» en AppImage

Para quienes utilizan GIMP en formato AppImage, muy frecuente en sistemas GNU/Linux donde se busca una instalación sencilla sin alterar el sistema, hay una novedad práctica: la función «Enviar por correo» vuelve a funcionar correctamente en esta modalidad de distribución.

Esta característica permite, desde el propio programa, preparar el envío de la imagen por correo electrónico, algo útil para remitir borradores a clientes, compartir recursos con compañeros o enviar material a imprenta de manera rápida. Con la corrección incluida en la 3.2.2, quienes optan por el paquete AppImage recuperan esta forma directa de compartir sus trabajos.

GIMP 3.2.2 marca el fin del soporte para Windows de 32 bits

Uno de los cambios más llamativos a nivel de plataforma es la decisión de abandonar las compilaciones de 32 bits para Windows. GIMP 3.2.2 ya no se distribuye en esa arquitectura, lo que significa que los usuarios que aún dependan de sistemas Windows antiguos no recibirán esta actualización en forma de binarios oficiales.

Desde el punto de vista del proyecto, esta medida contribuye a reducir el tamaño de las descargas y simplificar el mantenimiento de las versiones disponibles. La gran mayoría de equipos actuales son de 64 bits, por lo que el impacto práctico será limitado para la mayor parte de usuarios. No obstante, quienes sigan atados a hardware muy antiguo tendrán que considerar alternativas, como mantenerse en versiones previas o migrar a sistemas más recientes.

Disponibilidad y descarga de GIMP 3.2.2

La nueva versión puede descargarse desde los canales habituales del proyecto, incluyendo el portal oficial, donde se ofrece información detallada de los cambios y enlaces a los diferentes instaladores. Los usuarios que ya utilizan la rama 3.2 encontrarán recomendable actualizar para aprovechar las correcciones y evitar errores ya identificados en la versión anterior.

En el ecosistema del software libre, la continuidad de actualizaciones como GIMP 3.2.2 refuerza la presencia de alternativas abiertas frente a soluciones privativas, permitiendo a administraciones públicas, centros educativos, pequeñas empresas y profesionales independientes disponer de una herramienta madura, mantenida y técnicamente al día sin coste de licencia.

Con todos estos cambios, GIMP 3.2.2 se sitúa como una edición de mantenimiento que no persigue llamar la atención por grandes funcionalidades nuevas, sino por ofrecer un entorno más estable, con mejor manejo de capas y formatos de archivo, una importación de PSD más completa y un soporte más coherente con el parque actual de equipos, consolidando así el trabajo realizado en la rama 3.2 y preparando el terreno para futuras mejoras de mayor calado.