Ya se ve la luz al final del túnel. Hace unas horas, el proyecto que desarrolla la alternativa a Photoshop más popular — con permiso de Photopea — ha lanzado GIMP 3.0 RC2, lo que es la segunda candidata a versión estable. Es un momento importante, porque también se lanzaron sólo 2 Release Candidates para la anterior actualización importante, que en el caso de este editor fue GIMP 2.10. Por lo tanto, la próxima vez que hablemos de un nuevo lanzamiento podría ser, por fin, el de GIMP 3.0.

Ahora bien, sus desarrolladores aún no se han atrevido a dar una fecha exacta de llegada. El motivo lo dieron en las notas de lanzamiento de la RC1, en donde explicaron que, en el pasado, habían mencionado de pasada alguna fecha aproximada, no la cumplieron y muchos, entre los que podríamos incluir a los editores de LXA… como poco hablamos de la tardanza.

GIMP 3.0 estará disponible también como AppImage

En la lista de novedades, sobre todo encontramos correcciones de errores, pero hay algunas sorpresas. Por ejemplo, una nuevo filtro de API que ha permitido añadir soporte para la importación de archivos PSD viejos, mejorado modos de composición y otras cosas. También hay disponible una AppImage, es decir, ese tipo de aplicaciones semiportátiles — la configuración no se exporta — que contienen todo lo necesario en un archivo ejecutable, y que en teoría es compatible con todas las distribuciones Linux que compartan arquitectura.

Y digo «en teoría» porque a mí la AppImage que he probado de GIMP 3.0 RC2 no me ha funcionado en Manjaro. Si alguien está interesado en probar suerte, en las notas de este lanzamiento explican cómo obtenerla:

Vamos a este enlace y hacemos clic en el botón «Last Pipeline«. Seleccionamos el trabajo con nombre dist-appimage-weekly Clic en el botón Browse . Navegamos al directorio build/linux/appimage/_Output/ . Por último, hacemos clic en GIMP-3.0.0-RC2+git-x86_64.AppImage o GIMP-3.0.0-RC2+git-aarch64.AppImage para descargar e instalar la AppImage. La instalación dependerá de la distribución Linux y de si se usa un asistente como AppImage Launcher o no.

Para más información, lo mejor es leer las notas de este lanzamiento, pero GIMP 3.0 está a la vuelta de la esquina.