El desarrollo de la próxima entrega de GNU Image Manipulation Program se ha visto frenado en los últimos meses. Se esperaba que tuviéramos nueva versión mayor en mayo, junio a lo sumo, pero estamos en agosto y seguimos esperando. Sólo los que están muy metidos en su desarrollo saben por qué no tenemos GIMP 3.0 aún, pero nos estamos acercando a su lanzamiento, y esta vez de verdad, tal y como anunciaron ayer en la red social X, anteriormente Twitter.

«¡Hemos entrado en la congelación para GIMP 3.0.0! ¡Un paso más hacia la próxima versión principal de GIMP!«, publicaron. No dieron más detalles, pero ya sabemos qué significa eso de la congelación: no se aceptan más cambios porque la intención es darle forma a todo lo que ya tienen entre manos y, cuando lo hagan, lanzar la versión estable de GIMP 3.0.

