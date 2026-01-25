La versión GIMP 3.0.8 ya está disponible como nueva actualización estable de la rama 3.0 de este conocido editor de imágenes de código abierto. Aunque la comunidad de desarrollo tiene la vista puesta en la próxima serie 3.2, este lanzamiento se perfila como una de las últimas rondas de correcciones importantes antes del siguiente gran salto.

Este paquete no introduce cambios revolucionarios en la interfaz, pero sí aporta un conjunto notable de ajustes de rendimiento, estabilidad y seguridad que resultan especialmente interesantes para quienes usan GIMP a diario tanto en Linux como en Windows y macOS, incluyendo a profesionales y aficionados al diseño.

GIMP 3.0.8: un último gran pulido a la rama 3.0

GIMP 3.0.8 se publica como la última actualización de mantenimiento de peso de la serie 3.0, mientras el equipo remata los últimos flecos antes del lanzamiento de GIMP 3.2. La idea es dejar esta rama lo más estable posible, corrigiendo errores detectados tras la versión 3.0.6 e incorporando pequeñas mejoras que ya estaban pensadas para futuras ediciones.

Entre esos cambios llegan algunas funciones adelantadas desde GIMP 3.2, pensadas para mejorar el rendimiento interno y facilitar el trabajo con grandes proyectos. De este modo, quienes aún no den el salto a la próxima versión mayor podrán beneficiarse de optimizaciones que originalmente no estaban previstas para la 3.0.

Mejoras notables en velocidad y gestión de fuentes

Una de las novedades más visibles para el usuario es la optimización del proceso de carga de fuentes en el arranque. GIMP 3.0.8 reduce de forma apreciable el tiempo de inicio en equipos con colecciones tipográficas muy extensas, algo habitual en estudios de diseño y agencias.

La aplicación ahora espera a que las fuentes estén completamente cargadas antes de abrir archivos, un detalle que evita comportamientos extraños o errores cuando se trabaja con documentos que utilizan tipografías específicas. Además, se introduce un tratamiento especial para la familia de fuentes Skia, con el objetivo de resolver particularidades detectadas en algunos sistemas.

Estas optimizaciones en el manejo de fuentes se traducen en una experiencia más fluida tanto en entornos Linux, Windows y macOS, una mejora que se notará en equipos de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo donde el tiempo de inicio es un factor relevante.

Mejor integración con Wayland y herramientas más pulidas en GIMP 3.0.8

En el terreno de la compatibilidad con el escritorio, GIMP 3.0.8 mejora el soporte para Wayland a la hora de listar dispositivos de entrada. Esto es especialmente interesante para usuarios de distribuciones GNU/Linux que ya han dado el salto a este protocolo gráfico, como muchas instalaciones modernas de GNOME o KDE.

También se afinan varias herramientas muy utilizadas en el flujo de trabajo diario. La herramienta de Simetría corrige el trazo inicial al usar pinceles tipo pixmap, algo que afectaba a ilustradores y artistas digitales. La herramienta de Movimiento deja atrás algunos «saltos» extraños en la posición de los objetos en situaciones concretas, lo que mejora la precisión al reposicionar elementos.

Se han aplicado además ajustes en el manejo de la Máscara rápida (Quick Mask) y se facilita la exportación incluso cuando no hay elementos seleccionados, reduciendo así esos casos en los que el usuario debía repetir pasos o revisar de nuevo la selección antes de guardar su trabajo.

Mejoras en SVG, capas y migración de configuración

Otro bloque importante de cambios se centra en el flujo de trabajo con gráficos vectoriales y capas avanzadas. GIMP 3.0.8 refuerza la importación y exportación de rutas (paths) desde y hacia archivos SVG, lo que facilita el intercambio de materiales con otros programas de diseño y herramientas de ilustración.

Las capas de grupo con modo de paso (pass-through) también ven mejoras, una función que resulta clave para proyectos complejos con muchas capas anidadas. Este ajuste ayuda a conservar la intención original de la composición cuando se utilizan grupos con efectos y modos de fusión específicos.

Para quienes han migrado desde GIMP 2 a la rama 3.0, se ha trabajado en una transición más limpia de la configuración, reduciendo posibles problemas con preferencias, atajos y ajustes personalizados. Esto es especialmente relevante en entornos profesionales donde se actualizan varios equipos a la vez.

Interfaz más coherente y pequeños detalles visuales en GIMP 3.0.8

La versión 3.0.8 también pule numerosos aspectos de la interfaz y el aspecto visual del programa. El editor de Navegación y el de Selección se ajustan mejor al tema elegido, ofreciendo una integración más coherente con el resto de la ventana de GIMP.

Se han sincronizado los colores de los botones de la barra de cabecera con el tema general de la aplicación y se corrigen comportamientos en los cuadros de diálogo superpuestos, que ahora presentan botones más consistentes, algo que contribuye a una experiencia de uso más uniforme, especialmente en pantallas pequeñas o configuraciones de alta resolución.

En varios plugins se sustituyen entradas de escala tradicionales por controles tipo «spin scale», que facilitan el ajuste fino de valores con mayor precisión y comodidad, una mejora que, aunque discreta, se deja notar al trabajar con parámetros numéricos en filtros y efectos.

Refuerzos de seguridad en plugins y formatos de archivo

La seguridad sigue siendo una prioridad, sobre todo tratándose de un programa que trabaja con gran variedad de formatos de imagen. En GIMP 3.0.8 se corrigen varias vulnerabilidades relacionadas con los plugins que gestionan distintos tipos de archivos, un área donde históricamente se concentran buena parte de las incidencias.

Este refuerzo abarca tanto problemas potenciales de corrupción de memoria como errores al manejar archivos malformados que podían provocar cierres inesperados. De este modo, abrir imágenes procedentes de terceros o de fuentes poco fiables resulta algo más seguro, algo a valorar en entornos corporativos y educativos.

La actualización incluye también arreglos específicos en la exportación WebP, un formato muy utilizado en la web actual, así como en otras rutas de importación y exportación que se apoyan en plugins independientes, reduciendo así el riesgo de fallos al trabajar con proyectos destinados a uso online.

Amplia ronda de correcciones en plugins

Un punto clave de GIMP 3.0.8 es el repaso exhaustivo a una larga lista de plugins y complementos. Entre los más destacados se encuentran los arreglos en la exportación OpenRaster, la importación de TIFF y mejoras en Map Object, un plugin utilizado para aplicar texturas a objetos tridimensionales simulados.

También se introducen correcciones en la exportación a PDF y el efecto Gradient Flare, así como en la exportación de animaciones en formato ANI. Otros componentes que salen reforzados son Script-Fu, la exportación DDS, el explorador fractal (Fractal Explorer), y los módulos de importación para PSP, ICO, XWD, PSD, WebP, ICNS y JPEG 2000, entre otros.

Incluso plugins clásicos como Gimpressionist y el diálogo de ocupación (Busy Dialog) se benefician de pequeños retoques, reduciendo bloqueos y mejorando el comportamiento general. En conjunto, todos estos cambios aportan una mayor estabilidad al ecosistema de extensiones de GIMP.

Script-Fu más eficiente y ajustes internos

En el ámbito de la automatización, GIMP 3.0.8 ajusta el comportamiento de Script-Fu para evitar inicializar código de interfaz gráfica cuando no es necesario. Este cambio reduce el consumo de recursos en tareas automatizadas y scripts que se ejecutan en segundo plano o sin interacción directa del usuario.

Estos ajustes internos pueden pasar desapercibidos para la mayoría, pero suponen una mejora para quienes integran GIMP en flujos de trabajo automatizados o lo utilizan como parte de pipelines más complejos, algo que no es extraño en estudios de posproducción y centros de formación que trabajan con grandes volúmenes de imágenes.

Mejor soporte en Linux sin interfaz gráfica y consolas

Para usuarios avanzados, la orden gimp-3.0 se actualiza de manera que puede ejecutarse con la opción –no-interface incluso cuando no hay ningún servidor gráfico disponible. Esto facilita su uso en terminales virtuales, contenedores, servidores o máquinas sin entorno de escritorio completo.

Esta capacidad resulta especialmente útil para tareas programadas, procesamiento por lotes y automatización en entornos Linux, muy habituales en organizaciones que centralizan procesamientos de imagen en servidores internos.

Además, se añade un archivo de autocompletado para bash que ofrece sugerencias al teclear los comandos gimp y gimp-console , haciendo más cómoda la interacción desde la línea de comandos para administradores de sistemas y usuarios técnicos.

Novedades específicas en AppImage, Flatpak y Snap

En el ecosistema Linux, GIMP 3.0.8 refuerza el soporte para los formatos de distribución más extendidos: AppImage, Flatpak y Snap, todos ellos disponibles mediante los canales habituales.

El paquete AppImage incorpora ahora soporte completo para MIDI, lo que abre la puerta a controlar GIMP con dispositivos MIDI externos en entornos creativos, un guiño a quienes experimentan con flujos de trabajo alternativos y controladores físicos.

En el caso de la versión Flatpak, se incluye el binario gimp-console , facilitando el uso de GIMP en modo consola dentro de este contenedor. Por su parte, el paquete Snap gana compatibilidad con plugins binarios de terceros, ampliando las posibilidades de personalización en instalaciones que priorizan la seguridad y el aislamiento que ofrece este formato.

Disponibilidad y cómo actualizar a GIMP 3.0.8

La nueva versión se puede descargar desde la página oficial de GIMP en diferentes formatos: como AppImage universal para prácticamente cualquier distribución GNU/Linux, como aplicación Flatpak a través de los repositorios correspondientes o como código fuente para quienes prefieren compilar el programa.

En Windows y macOS, los binarios actualizados se distribuyen mediante los instaladores habituales, que incorporan todas las mejoras comentadas. Los usuarios que ya utilizan GIMP en estos sistemas pueden actualizar siguiendo el asistente estándar, manteniendo su configuración y preferencias.

Para los entornos profesionales y educativos, resulta recomendable planificar la actualización a GIMP 3.0.8 de forma coordinada, especialmente si se depende de plugins concretos o scripts propios, ya que esta versión trae consigo numerosos cambios en extensiones y componentes internos.

Con todo este conjunto de mejoras de rendimiento, correcciones de errores, refuerzos de seguridad y ajustes específicos para Linux, Windows y macOS, GIMP 3.0.8 se consolida como una versión madura y estable de la rama 3.0, pensada para ofrecer un entorno de trabajo más ágil y fiable mientras el equipo se centra ya en el desarrollo de la próxima serie 3.2.