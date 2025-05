La versión 3.0.4 de GIMP, el popular editor de imágenes gratuito y multiplataforma, ya puede descargarse. Esta actualización, que llega dos meses después de la versión anterior, forma parte del ciclo de mantenimiento de la serie 3.0 y su objetivo principal es pulir detalles y solucionar errores detectados por la comunidad tras el lanzamiento inicial.

Con esta nueva entrega, los desarrolladores han abordado problemas de estabilidad, particularmente aquellos relacionados con el cambio o desconexión del monitor principal que provocaban cierres inesperados. Igualmente, se ha corregido una situación molesta al copiar elementos desde GIMP hacia otras aplicaciones que generaba un recorte del tamaño completo de la imagen en lugar de la selección.

GIMP 3.0.4 corrige fallos visuales

Entre las mejoras más apreciables está la optimización en la carga de fuentes al iniciar el programa, algo que notarán especialmente los usuarios con una gran cantidad de tipografías instaladas. Además, los filtros no destructivos presentan ahora un comportamiento más intuitivo: sus nombres se reflejan en el historial de acciones (deshacer) y cada edición se rastrea individualmente, lo que permite un mayor control sobre los cambios aplicados.

También se han solucionado fallos visuales al rotar capas con filtros activos y se han corregido errores en capas de texto. Asimismo, se han realizado mejoras en el comportamiento de las ventanas flotantes cuando se usa el modo multiventana, un problema heredado desde el paso a GEGL en versiones anteriores de GIMP.

En cuanto a la experiencia de usuario, se ha mejorado la coherencia de la interfaz gráfica y ahora se garantiza una correcta visualización del icono de GIMP (Wilber) en entornos KDE Plasma bajo Wayland — aunque en mi caso no se así, no en la barra superior. Otro detalle corregido ha sido el botón de ayuda en el diálogo “Acerca de”, que no cargaba adecuadamente la página de soporte.

Entre otros ajustes menores, se incluyen arreglos en el navegador de complementos, puntos de muestra, el plugin de captura de pantalla y advertencias de formato BMP en sistemas Linux. Por último, se ha adaptado el sistema de construcción del programa para hacerlo compatible con GCC 15, lo que facilita su compilación en entornos modernos.

Mejoras en la AppImage

Una novedad adicional es que el archivo AppImage que proporciona GIMP ya no incluye símbolos de depuración, lo que ayuda a reducir su tamaño total. Esto hace que la descarga y ejecución del programa sea más ágil, especialmente en sistemas que no requieren depuración avanzada.

La versión 3.0.4 de GIMP está disponible en el formato universal AppImage desde la página oficial, lo que facilita su instalación en múltiples sistemas operativos como GNU/Linux, macOS y Windows.

Esta actualización de GIMP reafirma el compromiso del equipo de desarrollo con la estabilidad, rendimiento y experiencia de usuario. Aunque se trata de una versión de mantenimiento, incorpora mejoras valiosas que hacen más fluido y fiable el trabajo diario con esta herramienta de edición gráfica. La descarga ya se encuentra habilitada desde su sitio web oficial.