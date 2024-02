GIMP 2.99.18 ya fue liberado y estas son sus novedades

Logo de GIMP

GIMP 2.99.18 ha sido anunciado como la última versión experimental previa a la formación de una versión candidata de GIMP 3.0 con lo cual todas las tareas previstas para este lanzamiento se han completado y el desarrollo ha sido congelado e implica un cambio en el enfoque hacia las pruebas finales y la corrección de errores. Es importante destacar que la interfaz no sufrirá cambios significativos antes del lanzamiento, aunque se permitirán ajustes individuales en la API antes de que se lance la versión candidata.

Cabe mencionar que la fecha programada para el lanzamiento de la versión candidata de GIMP 3.0 es a mediados de marzo. En un escenario ideal, se espera que la versión final esté lista a tiempo para la Libre Graphics Meeting, programada del 9 al 12 de mayo. Sin embargo, los plazos no están estrictamente definidos y, en caso de identificarse problemas graves en la etapa final del desarrollo, el tiempo de lanzamiento podría ser pospuesto para abordar adecuadamente dichos problemas.

Principales novedades de GIMP 2.99.18

En esta nueva versión que se presenta de GIMP 2.99.18 la base del código principal ha adoptado cambios preparados por el proyecto «Space Invasion», el cual mejora la precisión de la reproducción cromática y la gestión del color en GIMP. Una de las principales novedades que se destaca es la migración de las antiguas estructuras utilizadas para la representación interna del color (GimpRGB, GimpCMYK, GimpHSV) hacia un objeto GeglColor universal, el cual puede almacenar datos de color sin hacer referencia al modelo de color, espacio de color o profundidad de color específicos. Estos cambios han eliminado la necesidad de conversiones intermedias de color, reduciendo la pérdida de información que solía ocurrir durante dichas manipulaciones. Por ejemplo, ahora las conversiones de color se realizan solo en la etapa final, y solo si son necesarias. Por lo tanto, se evitan conversiones innecesarias incluso cuando los formatos de color de entrada y salida son idénticos.

Otro de los cambios que se destaca de la nueva versión, es que se han introducido algoritmos mejorados para trabajar con el color y se ha añadido un procesador de píxeles acromático especial a la herramienta Tono-Saturación, permitiendo cambiar píxeles a tonos de gris sin afectar los componentes de color.

Otra característica destacada es el soporte inicial para un modo de edición de imágenes no destructivo, con lo cual ahora la aplicación de filtros ya no altera los píxeles de la capa original, sino que se implementa encima de ella. Esta funcionalidad permite manipular filtros sin afectar la imagen original, como ajustar los parámetros del filtro en cualquier momento o desactivar el filtro. La edición no destructiva se admite para operaciones implementadas utilizando la biblioteca GEGL.

GIMP 2.99.18 presenta mejoras significativas en el manejo de fuentes, ampliando la gama de tipos de fuentes admitidos y mejorando el manejo de fuentes predeterminadas, además de que se ha optimizado la carga de archivos XCF creados con conjuntos de fuentes diferentes, asegurando que la información de la fuente se almacene de manera completa para evitar cargar la fuente incorrecta al abrir un archivo.

También podremos encontrar el soporte para la expansión automática de capas, nuevas opciones de ajuste para alinear capas en el lienzo, y una simplificación y reorganización de los temas de diseño. Se ha mejorado el soporte para importar y exportar una variedad de formatos de imagen, y se ha añadido la capacidad de controlar GIMP desde tabletas, incluyendo la posibilidad de vincular acciones en GIMP a los botones de la tableta. La interfaz para trabajar con tabletas se ha adaptado a GTK 3 cuando se utiliza Wayland.

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar GIMP en Linux?

Para quienes estén interesados en poder instalar esta nueva versión de GIMP en sus sistemas, solamente deben de contar con el soporte para poder instalar aplicaciones desde Flatpak.

Basta con ejecutar el siguiente comando para instalar la aplicación en sus sistemas:

flatpak install flathub org.gimp.GIMP

Si ya cuentan con GIMP instalado por este método, pueden realizar la actualización de este ejecutando el siguiente comando:

flatpak update

Al ejecutarlo se les mostrará un listado de las aplicaciones instaladas por Flatpak que cuentan con una actualización, para proceder a ella solo teclean “Y”.