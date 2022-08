Hace mucho tiempo que GIMP 3.0 está en desarrollo, pero no tanto como VLC 4.0 que hace ya más de tres años que se anunció y aún no sabemos cuándo estará disponible. VLC va actualizando la próxima versión de su reproductor casi a diario, pero no publica noticias sobre el trabajo que están realizando. Sí informa más el equipo de GNU Image Manipulation Program, quien hace unas horas ha anunciado el lanzamiento de GIMP 2.99.12.

Son muchos los que ponen a su software beta una numeración un tanto diferente. En vez de añadirle el número de la siguiente versión acompañado de alfa o beta, lo que hacen es poner algo como el 2.99.12 que pasará a ser un 3.0 cuando empiecen a lanzar las Release Candidates. Eso es de lo poco que sabemos sobre el futuro de GIMP 3.0, que el proyecto ha hecho muchos progresos en GIMP 2.99.12, hasta el punto de decir que no saben cuánto falta, pero están cerca de lanzar las versiones candidatas a estables.

Algunas novedades de GIMP 2.99.12

GIMP 2.99.12 ha introducido todas estas novedades, cuyos detalles están en la nota de este lanzamiento:

Características centrales: Tamaño de los pinceles en el lienzo. Modificadores personalizables en el lienzo. Prueba de nuevos comportamientos de Zoom. Mejora de los punteros de las herramientas. Mejorando de nuevo la detección de «Relleno por línea de arte» de la herramienta Relleno de cubo. Colores de damero personalizables. Diálogo de bienvenida. Gesto de pellizco para un mayor uso.

CMYK: Los datos de simulación son ahora datos de imagen. Cambio de simulación en la barra de estado. Varias interfaces gráficas de usuario son ahora compatibles con la simulación. Formatos de exportación con soporte nuevo o mejorado de CMYK. Nueva API de plug-in. Mejoras en la compatibilidad con los formatos de archivo PSD, SVG, GIF, PNG, DDS, FLI, Datos RAW y nuevos formato WBMP y ANI.

Script-fu: El servidor de Script-fu ahora es un complemento propio. Nuevo intérprete independiente. Replanteamiento de la API.

Procesamiento por lotes.

Mejoras en la versión de macOS y en el soporte para Wayland.

Sin fecha programada

Al final de la nota de lanzamiento dicen que no pueden dar ninguna fecha para GIMP 3.0, pero que están llegando. Esperamos que lo hagan pronto. La versión estable más reciente es actualmente GIMP 2.10.32.