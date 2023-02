Estaba disponible en Flathub desde hacía días, pero su lanzamiento no se ha hecho oficial hasta hace unas horas, ya en día 28 de febrero en España. A la espera del GIMP 3.0 que incluirá novedades como subir a GTK3, y sucediendo a 2.10.32, siguen entregándonos actualizaciones más pequeñas, como el último GIMP 2.10.34. Novedades que vayan a cambiarnos la vida hay pocas, a no ser que nuestro formato preferido para trabajar sea JPG XL, el mismo que Google parece no querer para nada en su Chrome.

También en el apartado de formatos, GIMP 2.10.34 añade mejoras en los TIFF, PSD, PDF y RAW. GNU Image Manipulation Program suele delegar las ediciones de fotos en RAW a otros programas, pero, aún así, ha mejorado su soporte para las imágenes en “crudo”. Lo que tenéis a continuación es un resumen de las novedades más destacadas de GIMP 2.10.34.



Novedades más destacadas de GIMP 2.10.34

Mejoras en los formatos TIFF, PSD, JPG XL, PDF y datos RAW. En cuanto a esto último, es un pequeño backport que han hecho de la versión beta de GIMP (2.99.12), y se podrán exportar los datos RAW con la precisión usada por el backend de la imagen. Dicho de otro modo, se pueden exportar imágenes RAW con una alta tasa de bits de profundidad.

Mejoras en el selector de plantillas de capas.

Mejorado el soporte en el selector de color en Windows, y en Linux cuando se usa X11.

Ahora recuerda las preferencias de la escala de color y modelo.

Mejoras en la versión para macOS.

Mejoras en la API de complementos (plug-ins).

Versiones actualizadas de babl y GEGL.

Como hemos mencionado anteriormente, GIMP 2.10.34 está disponible en Flathub desde hace días, pero el comunicado sobre su lanzamiento ha sido publicado hoy. Para los que tengamos instalada la versión de los repositorios oficiales de nuestra distribución Linux, los nuevos paquetes deberían llegar en los próximos días.