Curioso es que, justo cuando habían actualizado el Snap a la v2.10.14 y había vuelto a usar este paquete, Fundación GNOME ha lanzado GIMP 2.10.18. Personalmente, lo que único que necesitaba era la nueva opción que nos permite añadir efectos a una capa sin que éstos se vean limitados por las dimensiones de la misma, por lo que pensé que podía quedarme una temporada en el paquete Snap. Pero me equivocaba. La nueva versión también merece la pena.

GIMP 2.10.18 viene para suceder a la v2.10.14 del software. En un principio tenían que haber lanzado la v2.10.16, pero se la saltaron cuando todo estaba preparado porque tenían un fallo crítico que solucionar. Por lo tanto, entre las novedades que incluye Gimp 2.10.18 ya sabemos que hay corrección de errores, pero esto es algo habitual tras cualquier actualización. Hay otras mucho más interesantes, como un efecto 3D o la barra lateral que ahora agrupa las herramientas por defecto.

Novedades más destacadas de GIMP 2.10.18

Las herramientas ahora están agrupadas en la caja de herramientas por defecto .

Los controles deslizantes ahora usan un estilo compacto con una interacción mejorada del usuario .

Experiencia de usuario enormemente mejorada para la vista previa de transformación .

Las áreas acoplables ahora se resaltan cuando se arrastra un diálogo acoplable .

Nueva herramienta de transformación 3D para rotar y desplazar elementos .

Movimiento de vista previa del contorno del pincel mucho más suave en el lienzo .

Mejoras de pintura de simetría .

Carga más rápida de cepillos ABR .

Mejoras de soporte de PSD .

Interfaz de usuario consolidada para fusionar y anclar capas .

Verificación de actualizaciones para notificar a los usuarios sobre nuevos lanzamientos disponibles.

28 correcciones de errores, 15 actualizaciones de traducción.

Como podéis comprobar por la lista de novedades, explicada más extensamente en el nota oficial del lanzamiento (en inglés), se trata de una versión que merece la pena instalar. Para empezar, que las herramientas estén agrupadas por defecto hace que todo esté más ordenado. Para continuar, la nueva herramienta 3D tiene buena pinta, lo que unido a la función de la v2.10.14 que hace que los efectos no se vean limitados por el tamaño de la capa hace que podamos crear textos mucho más llamativos. Y para terminar, se han corregido fallos, entre los que probablemente esté uno de la versión anterior que se mostraba en ocasiones tras iniciar el software.

Ya disponible en Flathub, pronto en un repositorio no oficial

El pequeño problema es que, si usamos Linux, ahora mismo solo podremos instalar GIMP 2.10.18 en su versión Flatpak. No es un problema si nos gustan este tipo de paquetes, pero sí lo es si preferimos otras opciones. La versión de los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones Linux es muy antigua y el paquete Snap… mejor no decir nada. Por otra parte, también podemos instalar GIMP desde un repositorio no oficial, pero ahora mismo sigue en la v2.10.14 del software. Si queréis instalar esta versión, que será actualizada en las próximas horas, solo tenéis que abrir un terminal y escribir estos comandos:

sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp sudo apt update sudo apt install gimp

GIMP 2.10.18 también está ya disponible para Windows y macOS desde la página oficial del proyecto, a la que podéis acceder desde este enlace. Como curiosidad, comentar que la interfaz con la barra de herramientas tal y como aparece en la web oficial no se muestra así tras la actualización. Sí aparecen las herramientas agrupadas (ahora para elegir algunas hay que hacer clic prolongado) y se puede editar el orden, pero no sale igual. Para ello, tenemos que eliminar manualmente las herramientas y, cuando ya no quede ninguna pestaña, redimensionar el espacio deslizando a la izquierda. No temáis: cualquier herramienta aparecerá a la derecha si hacemos doble clic sobre ella.

Lo que sí es más fácil de encontrar es el nuevo efecto 3D. Accederemos a él desde el apartado Herramientas/Herramientas de transformación/Transformación 3D. En el momento escojamos la opción, podremos empezar a editar la inclinación de la capa activa, algo que podremos hacer haciendo clic y moviendo el puntero, como cuando redimensionamos una capa, o moviendo los deslizadores.

¿Ya has probado la nueva versión? ¿Qué te parecen las novedades que trae debajo del brazo?