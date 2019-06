GIMP 2.10.12 añade nueva herramienta Offset y otras pequeñas mejoras

Hoy, al abrir Discover (el centro de software de Kubuntu), he visto que GIMP aparecía en el apartado de recientes. Me ha extrañado que, al mirar, la versión que mostraba era la APT que aún está por la v2.10.8. En ese momento he pensado, “esto significa algo”, y así es. Ya está disponible GIMP 2.10.12, una versión que llega para corregir varios errores que se habían descubierto en una versión anterior que sí llegó con novedades destacadas.

Lo que me parece extraño es que en mi Discover no aparece la versión Flatpak de GIMP, la que ya está disponible si no queremos buscar sus binarios y realizar algún tipo de instalación manual. Esto podría significar que GIMP no estaba antes en Flathub, pero parece que hay algún tipo de problema al mostrar paquetes Flatpak en Discover si estos están en versión APT o Snap. Con VLC pasa lo mismo, por lo que debe ser así.

Novedades incluidas en GIMP 2.10.12

Mejorada la herramienta Curvas.

Soporte para exportar capas a TIFF.

Soporte para fuentes instaladas por los usuarios en Windows (y ahora entiendo por qué no podía usar la fuente Ubuntu en Windows 10).

Pintado más rápido.

Mejorado el soporte para la pintura simétrica.

Modo incremental en la herramienta Esquivar/Quemar.

La herramienta de selección libre ahora crea una selección preliminar.

Nueva herramienta Offset.

En estos momentos, para poder instalar GIMP de la manera más sencilla tenemos que hacerlo desde su paquete Flatpak, siempre y cuando nuestro sistema sea compatible por defecto o le hayamos añadido el soporte, algo que será diferente dependiendo de la distribución que estemos usando. Para ello, bastará con que vayamos a su página web y hagamos clic en el “Instalar” azul que aparece bajo el nombre de la app. Alternativamente, se puede instalar desde el terminal escribiendo lo siguiente:

flatpak install https://flathub.org/repo/appstream/org.gimp.GIMP.flatpakref

La aplicación aparecerá como cualquier otra en el menú de aplicaciones de nuestra distribución Linux, desde donde podremos lanzarla. Si no se da el caso, podemos lanzarla con el siguiente comando.

flatpak run org.gimp.GIMP//stable

Los que estamos usando la versión Snap aún tendremos que esperar a que actualicen su paquete. Podremos comprobar si hay una nueva versión con el comando sudo snap refresh gimp. Si habéis elegido la versión APT, aún tendréis que tener más paciencia, puesto que la última versión disponible (por lo menos en mi caso) es la v2.10.8. Si instaláis GIMP 2.10.12, no dudéis en dejar vuestras experiencias en los comentarios. Yo voy a seguir a @GIMP_Official en Twitter para evitar sorpresas futuras…