Recuerdo hace algún tiempo cuando no era precisamente un fan de GIMP. Seguro que los que lleváis mucho tiempo usándolo recordaréis cuando se abrían tres ventanas del mismo programa y yo no sé vosotros, pero yo recuerdo que su distribución era un caos. Poco después se actualizó con una interfaz mucho más intuitiva y en una ventana, lo que ha ayudado a que me haga a él y me olvide de Photoshop (vía Wine). Y si ya estaba contento,hará que aún lo esté más.

Hace unas horas, The GIMP Developer Team ha anunciado el lanzamiento de la nueva versión. En su nota informativa nos dicen que llevaban bastante tiempo sin haber actualizado nada, pero que la espera ha merecido la pena. Aunque la espera ha finalizado sólo para los usuarios de Linux: las versiones para Windows y macOS serán lanzadas más adelante, no dicen cuándo, y serán anunciadas por separado.

GIMP 2.10.10: la espera ha merecido la pena

Las novedades más destacadas de GIMP 2.10.10 son:

Detección de arte lineal.

Varias mejoras de usabilidad en las herramientas de transformación.

Opción de Muestra Fusionada añadida a la opción Sanear y corregida la herramienta Clonar.

Los pinceles paramétricos ahora tienen una precisión por canal de 32-bits.

Creación de flujos de trabajos de pinceles y patrones más sencilla.

Selección de capas sobre el lienzo.

Exportación/guardado más rápido del renderizado por grupos de capas.

Soporte inicial para DDS.

Muchas mejoras en GEGL, el motor de procesado de imágenes.

En su nota informativa tenéis más detalles de qué significa todo esto con imágenes incluidas como la siguiente:

Pero, como ya sabréis, que se haya lanzado un software para Linux no quiere decir que se pueda instalar de la manera más cómoda. En estos momentos, si queremos instalar GIMP 2.10.10 tendremos que hacerlo manualmente descargando sus binarios desde su página de descargas o su versión Flatpak. Si queréis la opción cómoda, en unos días debería aparecer la nueva versión en todos los centros de software de cualquier sistema operativo Linux.

¿Ya has probado GIMP 2.10.10? ¿Qué has notado en la nueva versión?