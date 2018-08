Los mejores gestores de correo gratuitos para Gnu/Linux

Las aplicaciones web o las webapps son un gran invento que ha hecho que muchos usuarios dejen de instalar programas en su ordenador para utilizar solo el navegador web. Pero esto ha hecho que para simples acciones como mirar el correo electrónico, el ordenador se ralentice o se quede parado como si no funcionase. La solución a esto es volver a las aplicaciones tradicionales y para leer el correo, lo mejor es optar por un gestor de correo que se conecte con el escritorio de nuestra distribución Gnu/Linux.

A continuación os vamos a mostrar un listado de diversos gestores de correo o clientes de email que nos ayudarán a leer y gestionar nuestros emails de manera eficiente sin necesidad de acudir al navegador web para hacer esta tarea y además liberarnos así de posibles distracciones.

ThunderBird

Mozilla Thunderbird es un cliente de correo de la Fundación Mozilla. Mozilla Thunderbird es uno de los clientes de correo más antiguos que existen y también uno de los primeros clientes de correo que nacieron con fin de ser multiplataforma, estando presente para las distribuciones Gnu/Linux, para macOS y para Windows.

El desarrollo de Mozilla Thunderbird no es muy activo pero no por ello deja de ser estable, al contrario. Es uno de los gestores de correo más estables que podemos encontrar para gestionar nuestro email. Mozilla Thunderbird es compatible con los principales protocolos de correo electrónico, es decir, POP3, IMAP y Exchange.

Además se permite la utilización de lector de feeds y de eventos a través de una calendario que Mozilla Thunderbird tiene incorporado. Mozilla Thunderbird es un gestor de correo que permite la encriptación de los emails ya que admite el protocolo PGP y su aplicación a cualquier envío de información que realicemos a través del puerto SMTP.

Este gestor de correo a diferencia de otros gestores, admite complementos y extensiones que nos ayudarán no solo a personalizar el cliente de email de Mozilla sino también a añadirle nuevas funcionalidades o expandir las que ya tiene, como los complementos para el calendario o la posibilidad de gestionar redes sociales desde el gestor de correo.

Mozilla Thunderbird es un gestor de correo ideal para los usuarios que buscan un gestor multiplataforma o tienen que trabajar con varios sistemas operativos y no quieren aprender el funcionamiento de varios gestores de correo.

Mailspring

MailSpring es un gestor de correo muy popular en los últimos meses. MailSpring es un gestor que evoluciona del famoso Nylas N1, un cliente de correo actualizado y creado con las nuevas tecnologías que hacen que sea un cliente multiplataforma, rápido y eficaz. MailSpring se limita a enviar y recibir correos electrónicos de manera eficiente. MailSpring contiene complementos o funciones extras que normalmente no tienen todos los gestores de correo como el aviso de la lectura del email por parte del destinatario o añadir una firma automáticamente por defecto.

Uno de los puntos negativos de Mailspring es que necesitas una cuenta para poder utilizar el gestor de correo. Esto pertenece a una empresa, como por ejemplo GMail y ello es el punto negativo en sí, a diferencia de otros programas como Mozilla Thunderbird o Evolution. La alta productividad del cliente así como su estética son los puntos positivos de este gestor de correo.

Geary

Geary es un gestor de correo liviano que pertenece o está relaciona con el escritorio Gnome 3. A diferencia de otros gestores de correo, Geary solo es compatible con servicios de correo IMAP, si bien es cierto que es el protocolo más utilizado actualmente, también es cierto que las empresas utilizan servicios propios y estos son incompatibles con este gestor de archivos. Si esto no es un problema, Geary ofrece la posibilidad de crear emails con un editor html, notificaciones en el escritorio de correo nuevo, un buscador de emails eficiente y rápido y, una estética actualizada que compite con MailSpring.

Los puntos negativos de Geary es su imposibilidad a la hora de utilizarlo con otros protocolos que no sean IMAP así como su incompatibilidad con la utilización de complementos nuevos. Su punto positivo es la rápida de configuración de cuentas de correo así como su estética actualizada y moderna.

Claws Mail

Claws Mail es un gestor de correo antiguo pero potente. A pesar de su interfaz desactualizada, Claws Mail ofrece todo lo que se puede pedir a un gestor de correo: desde una simple búsqueda de correos hasta la inclusión de rss o la personalización a través de complementos.

El punto negativo de Claws Mail es que utiliza las antiguas librerías GTK lo que hace que el rendimiento del programa no sea tan buen como otros gestores de correo.

El punto positivo es que ofrece los mismos servicios que otros gestores de correo pero es un gestor de correo ligero o al menos no consume tantos recursos como Mozilla Thunderbird o MailSpring.

KDE Kube

KDE Kube es un cliente de correo similar a MailSpring. Ofrece la misma funcionalidad de lectura de correos y está optimizado para escritorios con librerías Qt. KDE Kube ha sido avalado por el Proyecto KDE por lo que muchos lo han bautizado como el sucesor oficial de KMail, sin embargo no hay nada oficial al respecto. KDE Kube es un gestor de correo poco estable pero muy funcional, lo que hace que aún no esté instalado en ninguna distribución, aunque se puede instalar y utilizar.

Su punto positivo es su compatibilidad con librerías Qt y su funcionalidad relacionada con la productividad. Sus puntos negativos son la inestabilidad que aún ofrece en algunos aspectos así como la necesidad de registrarse en un servicio externo para utilizar el programa de correo.

Evolution

Evolution es el gestor de correo por excelencia del escritorio Gnome y de todos los escritorios que utilizan las librerías GTK. Evolution no ha tenido mucha evolución en los últimos años, de ahí que muchos usuarios prefieran instalar otro gestor de correo a utilizar Evolution. Sin embargo es uno de los gestores de correo más completos que existen.

No solo ofrece el cifrado de emails, lectura de rss, conexión con calendarios, búsqueda avanzada de emails,etc… sino que se integra perfectamente con todo el escritorio de Gnome, conectándose con aplicaciones que necesitan enviar emails o con el servicio de cuenta de Gnome 3.

El punto positivo de Evolution es la productividad que ofrece al usuario, entre otras cosas debido a su integración con el escritorio.

Su punto negativo está en el alto consumo de recursos que Evolution utiliza así como su interfaz, la cual lleva años sin actualizarse.

KMail

KMail es la alternativa para KDE de Evolution. Prácticamente ofrecen lo mismo pero KMail está enfocado y es más compatible con Plasma y KDE mientras que Evolution lo es para Gnome. Además de su estética, KMail se diferencia de Evolution por su tosca funcionalidad, una funcionalidad que para muchos se ha quedado obsoleta y que necesita una actualización. Si bien he de reconocer que KMail pide más de lo que ofrece, también es cierto que es un gestor de correo ideal para quienes utilizan Plasma y no quieren complicarse la vida con programas externos al escritorio.

Sylpheed

Sylpheed es un gestor de correo que se caracteriza por ser uno de los más( sino el más) ligeros gestores de correo que existen. Sylpheed solo gestiona el correo, no admite complementos pero si que admite los principales protocolos de seguridad que existen para encriptar el correo electrónico.

Los puntos negativos de Sylpheed son su estética y su disposición que hace que sea poco productiva para el usuario. Esto si obviamos la falta de complementos, funcionalidades o conexión con los escritorios más populares.

Su punto positivo es que ofrece un solución de gestión del correo muy ligera, ideal para equipos con pocos recursos.

¿Qué gestor de correo es el mejor?

Por mi experiencia con diversos gestores de correo (creo que he utilizado todos a lo largo de mi etapa con Gnu/Linux), el mejor es el gestor que se adapte a ti. Da igual la funcionalidad, la estética o la gestión de recursos, incluso da igual que utilicemos un determinado escritorio que no es muy amigable con el gestor de correo, si no se adapta a tu forma de trabajo, de leer el correo, el gestor de correo no sirve o será peor que otros gestores de correo. Si aún así me preguntáis porque gestor de correo escogería para el trabajo día a día o para mi ordenador, posiblemente optaría por Mozilla Thunderbird( actualmente utilizo el navegador web para consultar mi email).

Este gestor de correo equilibra muy bien la gestión de recursos respecto a su funcionalidad. También ofrece otras funciones que otros programas no presentan como una gestión de calendario o lector de feeds y además, cuenta con una gran comunidad detrás. Pero esto es una opinión muy personal, no tiene porque valer para quien tiene un ordenador de 15 años o para quien prima la estética por encima de todo. Así que lo mejor es ir probando todos los gestores de correo e ir valorándolo. Afortunadamente todos son gratuitos y se pueden probar sin coste alguno.