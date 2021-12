Gestionando e-books con Calibre. El placer de usar software libre

Hay programas que son difíciles de usar y otros muy fáciles. También hay programas que constituyen un auténtico placer utilizarlos. En mi caso se trata de Calibre.

Dediqué los tres artículos anteriores a demostrar que intentar hacer algo con los libros para kindle que compramos que no coincida con los caprichos monopólicos de Amazon es un auténtico dolor de cabeza. Uno termina bajándose por izquierda los libros que compró para poder cambiar la tipografía, tomar notas cómodamente y trabajarlo con el software de nuestra preferencia. No insistan, no voy a recomendar ninguna página. de dónde hacerlo.

Gestionando e-books con Calibre

Los formatos privativos como los adoptados por Amazon y otros fabricantes de lectores de libros electrónicos son una traba para aprovechar las ventajas inherentes a los e-books. Particularmente la de combinar, modificar y compartir contenidos. Es decir, la de todo lo que ayuda a incorporar conocimientos y que no tiene nada que ver con violar los derechos de autor.

Por suerte, los estándares abiertos contribuyen a combatir esta situación.

En el caso de Calibre nos estamos refiriendo a tres programas distintos instalados desde un solo paquete:

Un gestor de libros electrónicos.

Un editor en formato .epub o .azw

Un visor de libros electrónicos.

Con respecto al editor, no puede crear un archivo desde cero. Pero, eso se soluciona exportando un documento en formato .epub usando LibreOffice.

Las versiones de Calibre son las siguientes:

Windows 32 bits

Windows 64 bits

Windows portable (Ideal para llevar tu colección de libros en un pendrive

macOS

Linux: En este caso se puede usar los repositorios, el paquete FlatPak o los siguientes comandos:

sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin

Calibre no tiene aplicación para móviles Android, aunque se puede acceder desde el navegador del dispositivo a la aplicación instalada en la computadora de manera inalámbrica o, si está conectado vía usb navegar por los archivos del dispositivo usando el programa. Lo mismo vale para dispositivos iOS.

Iniciando el gestor de libros

La primera vez que iniciamos el programa, debemos optar por el idioma y por el lugar donde se alojará la biblioteca. Si queremos utilizar una diferente a la que nos propone por defecto, debemos elegir una carpeta vacía. Es decir que no puedes escoger un directorio donde ya tengas almacenados libros. Es posible utilizar un disco externo, aunque al conectarte a otra instalación de calibre deberás indicarle manualmente donde está almacenada la biblioteca.

Lo siguiente es elegir una configuración de dispositivo lector. En el caso de que el tuyo no figure, selecciona Dispositivo de tinta electrónica genérica.

Puedes volver a iniciar el asistente cuantas veces quieras pulsando el botón del lado derecho de la barra de herramientas. Con esto verás el botón de preferencias y, si bajas por este panel un botón llamado Ejecutar el asistente de bienvenida.

La pantalla inicial de Calibre nos muestra una serie de botones que tienen una flecha que da acceso a un menú desplegable.

Para comenzar a sacarle jugo a Calibre tenemos que añadir libros. Esto puede hacerse de diferentes formas:

Añadir libros de una única carpeta: Al seleccionar esta opción se abre un explorador de archivos que nos permite acceder a una carpeta predeterminada. Ahí podemos elegir cuales libros importar.

Añadir libros de carpetas y subcarpetas. Elegimos una carpeta y el programa busca recursivamente. A menos que indiquemos lo contrario importará un solo archivo por subcarpeta, asumiendo que los demás son el mismo título con otros formatos.

Añadir varios libros desde un archivo (ZIP/RAR): Esto es ideal para tener que tomar la molestia de descomprimir los libros que te descargaste de Internet o que tenías comprimidos en algún medio de almacenamiento.

Añadir libro en blanco: Con esta opción puedes entrar los datos de uno o más libros que todavía no tienes en tu colección para no tener que hacerlo cuando lo incorpores.

Añadir a partir del ISBN: Si conoces el código ISBN esta opción te permite escribirlo en el formulario. Calibre buscará y descargará los datos en forma automática. SI ya lo tienes descargado puedes agregar la ruta al archivo y lo agregará a la biblioteca.

Añadir archivos a los registros de libros seleccionados: Te permite agregar archivos a la carpeta correspondiente a cada libro almacenado.

Añadir un archivo vacío a los registros de libros seleccionados: Permite agregar un archivo en blanco en diferentes formatos. Esto también es una buena opción para luego crear un libro con el editor.

Como la última opción de este menú es muy extensa, queda para el próximo artículo.

También podemos añadir libros arrastrándolo de la carpeta de origen y soltándolo en la venta del programa.