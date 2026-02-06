Para mí, MPV es el mejor reproductor de vídeo que existe. Empecé a probarlo más cansado de esperar el lanzamiento de VLC 4.0, y no me arrepiento. Bueno, casi nunca me arrepiento, porque no siempre es fácil de usar. Por ejemplo, activar la reproducción en bucle de listas no es algo sencillo, pero siempre existe una vía porque es muy configurable. Una cosa que no me gusta de MPV es cómo abre algunos vídeos, algo que se puede solucionar tirando de scripts.

Pongamos un ejemplo: te bajas un vídeo de YouTube on yt-dlp, y ese vídeo es de una resolución más alta que la de tu pantalla. O justo la misma resolución. Si tiene la misma resolución o más, se abrirá con la barra superior en su sitio, lo que hará que el ancho esté bien, pero el vídeo sobresalga por debajo. Esto se puede solucionar con un script.

En comparación con el comportamiento de VLC, el reproductor de VideLAN suele abrirse con menús y controles en la misma ventana, por lo que nada sobresale de la pantalla. Lo que vamos a explicar aquí es cómo usar un script en MPV para que el vídeo se abra a su tamaño normal si es menor que el de nuestra pantalla o a pantalla completa si es igual o superior.

Abre los vídeos de MPV a pantalla completa según convenga

Los pasos a seguir son sencillos, aunque no lo es tanto el contenido:

Abrimos un editor de textos y creamos el archivo ~/.config/mpv/scripts/fullscreen-if-big.lua. El nombre puede ser otro, pero la extensión tiene que ser .lua y estar dentro de la carpeta scripts de la carpeta de configuración de MPV. Dentro pegamos lo siguiente:

local mp = require 'mp' mp.register_event("file-loaded", function() local w = mp.get_property_number("width") local h = mp.get_property_number("height") local dw = mp.get_property_number("display-width") local dh = mp.get_property_number("display-height") if w and h and dw and dh then if w >= dw or h >= dh then mp.set_property("fullscreen", "yes") end end end)

Guardamos y eso sería todo. Lo que hará MPV al iniciar un vídeo será analizar el tamaño del vídeo, el tamaño de la pantalla y, en caso de ser igual o mayor que la pantalla, lo abrirá a pantalla completa. Eliminará la barra superior, pero no sobresalrá de ninguna manera, lo que a mí me parece útil.

También se puede hacer que MPV se abra siempre a pantalla completa, pero si el vídeo reproducido es muy pequeño, al ampliarlo se verá borroso.