Ahora mismo, en mi día a día tengo que gestionar servidores FTP. Cuando estoy fuera de casa tengo que hacerlo desde Windows, y cuando uso mis ordenadores lo hago desde Linux. Windows ofrece una opción nativa en el gestor de archivos, pero sus opciones se limitan a copiar/pegar, poco más. De hecho, si metes un archivo con el nombre de otro que ya existe y le dices que lo sustituya, es más que probable que veas dos archivos con el mismo nombre hasta que, permitidme la expresión, le dé la gana.

Está claro que si en Windows todo fuera un problema nadie lo usaría, pero el gestor de archivos es más un problema que una solución si lo que queremos es gestionar el contenido de un servidor FTP. Por ese motivo, se recomienda usar un software especializado como Cyberduck o FileZilla. ¿Y cuáles son las mejores alternativas en Linux? Aunque FileZilla es una opción, en Linux nos basta con usar el gestor de archivos nativo.

Dolphin, Nautilus y Thunar, entre otros, funcionan perfectamente con servidores FTP

Pongamos un ejemplo: con la opción nativa de Windows, añadimos nuestro servidor FTP al gestor de archivos. Inmediatamente después vemos todos nuestros archivos allí. Bien, ¿no? Ahora hacemos clic derecho sobre un archivo .html, por ejemplo, e intentamos abrirlo con Visual Studio Code. No se puede. Las mejores soluciones pasan por usar el mencionado Cyberduck o instalar una extensión como ftp-simple, pero la segunda sólo nos vale desde Visual Studio Code y no es perfecta. Y si queremos usar Cyberduck y que los cambios se mantengan, tenemos que tener la aplicación abierta en segundo plano.

En Linux todo esto es más sencillo. Da igual que usemos GNOME (Nautilus), KDE/Plasma (Dolphin), Xfce (Thunar)… montar una «unidad» a partir de un servidor FTP es cuestión de segundos, y funciona como si de un disco externo se tratara, claro está, un poco más lento porque está conectado a internet. Podremos editar su contenido sin límites y no dependeremos de FileZilla, aunque no está de más tener una herramienta especializada en la gestión de servidores por lo que pudiera pasar. Yo sólo puedo decir que nunca las he necesitado en casa, sí fuera cuando trabajo con Windows.

Insuficiente para Windows

Windows suele ser el sistema operativo que usar la mayoría porque, además de venir instalado por defecto, hay cosas que son sencillas de hacer. Esto de la gestión de servidores FTP u otros servidores de bases de datos no es una de ellas. Depender de herramientas de terceros no es la mejor de las opciones, y en este sentido Linux (y macOS) está muy por encima.