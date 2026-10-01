Gemini 4 Argon es el nuevo modelo de inteligencia artificial de Google DeepMind y el primero de la generación Gemini 4. La compañía lo ha presentado como un sistema diseñado para afrontar trabajos complejos y de larga duración, con especial atención a la programación, el conocimiento empresarial y la ciberseguridad.

Google ha optado por un lanzamiento progresivo. Argon ya está llegando a un grupo limitado de expertos en ciberseguridad mediante el programa Fairwind, mientras la compañía continúa realizando pruebas y reforzando sus sistemas de seguridad antes de ampliar el acceso a desarrolladores, empresas y consumidores.

Gemini 4 Argon y el millón de tokens de salida

Una de las principales novedades técnicas de Gemini 4 Argon es su capacidad para generar hasta 1 millón de tokens de salida en una única ejecución, frente al límite anterior de 64.000 tokens. Google plantea esta capacidad para tareas que requieren mantener durante mucho tiempo el contexto y desarrollar múltiples pasos de razonamiento.

Esto resulta especialmente relevante para trabajos como grandes migraciones de código, depuración de proyectos complejos, investigación empresarial o generación de documentos extensos. Según Google, sus propios ingenieros ya utilizan Argon para tareas de programación, investigación y desarrollo de algoritmos.

Programación, empresas y ciberseguridad

Gemini 4 Argon se ha desarrollado alrededor de tres grandes ámbitos. El primero es la ingeniería de software, donde Google destaca su capacidad para trabajar con grandes bases de código y completar procesos que requieren numerosas etapas.

El segundo es el trabajo empresarial basado en conocimiento, incluyendo áreas como las finanzas y el sector jurídico. La combinación de razonamiento, capacidades multimodales y ejecución de tareas prolongadas pretende permitir que el modelo participe en flujos de trabajo profesionales más complejos.

El tercer ámbito es la ciberseguridad. Argon está siendo utilizado inicialmente por defensores de confianza dentro de Fairwind, un programa de Google destinado a proporcionar capacidades avanzadas de IA para localizar y solucionar vulnerabilidades.

Un lanzamiento limitado antes de llegar al público

Google está aplicando un despliegue gradual debido precisamente a las capacidades del modelo. Antes de ampliar su disponibilidad, la compañía afirma estar reforzando las protecciones contra usos indebidos, ataques mediante instrucciones indirectas y otros riesgos asociados a sistemas capaces de realizar tareas complejas de forma prolongada.

Por ahora, por tanto, Gemini 4 Argon no está disponible de forma general. Google indica que después de esta fase inicial llegará a desarrolladores, empresas y consumidores, comenzando por los clientes de API de pago y los suscriptores de Google AI Ultra.

Precio de Gemini 4 Argon

Google también ha anunciado un precio introductorio de 2 dólares por cada millón de tokens de entrada y 10 dólares por cada millón de tokens de salida. La entrada almacenada en caché tendrá un descuento del 95 %. Una vez finalizado el periodo introductorio, las tarifas pasarán a 4 dólares por millón de tokens de entrada y 20 dólares por millón de tokens de salida.