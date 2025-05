El catálogo jugable y las posibilidades técnicas del Steam Deck acaban de ampliarse drásticamente gracias al lanzamiento de la aplicación nativa de GeForce NOW, el conocido servicio de juego en la nube de Nvidia. Este movimiento supone un gran avance para quienes desean jugar a títulos de última generación en la portátil de Valve, sin las limitaciones propias de su hardware.

Hasta ahora, la experiencia de juego en la nube en la Steam Deck era posible a través del navegador, pero la integración no era óptima: controladores con problemas, limitaciones en la resolución e interfaz poco pulida. La nueva app nativa elimina estos impedimentos y permite acceder a más de 2.200 títulos disponibles en múltiples plataformas como Steam, Epic Games Store, Ubisoft, Battle.net y Xbox Game Pass, centralizando la experiencia y aumentando notablemente la comodidad de uso.

Mejoras técnicas: calidad gráfica, autonomía y facilidad de uso

Con GeForce NOW nativo en Steam Deck, los usuarios pueden hacer streaming a hasta 4K y 60 FPS (si conectan la consola a un televisor) y aprovechar tecnologías avanzadas como HDR10, DLSS 4 y NVIDIA Reflex en los juegos compatibles. Esto permite disfrutar de gráficos más avanzados y una experiencia fluida incluso en los títulos AAA más exigentes, como Clair Obscur: Expedition 33, Oblivion Remastered o Monster Hunter Wilds, sin el desgaste habitual del hardware.

Uno de los beneficios más llamativos es el incremento de la autonomía: se estima que la batería puede durar hasta un 50% más respecto a jugar de manera nativa, ya que el procesamiento principal se realiza en los servidores de Nvidia. En algunos casos, se han llegado a registrar hasta un 75% de mejora en juegos muy exigentes, permitiendo sesiones mucho más largas sin tener que pasar por el cargador continuamente.

Acceso multiplataforma y catálogo ampliado gracias a GeForce NOW

La llegada de GeForce NOW nativo abre la puerta a títulos que, por motivos técnicos o de optimización, simplemente no funcionaban en la Steam Deck. El acceso multiplataforma resulta una ventaja decisiva: se pueden probar juegos de Steam, Epic, Ubisoft, Xbox Game Pass o Battle.net, incluso si originalmente no estaban disponibles para Linux o no estaban validados para la Steam Deck. Los juegos añadidos recientemente incluyen desde grandes estrenos hasta títulos de simulación, carreras o rol, y el catálogo se va ampliando semana tras semana.

El único requisito para jugar es poseer el título en alguna de las plataformas compatibles o tener licencia de Game Pass en el caso de los juegos incluidos en ese servicio; no se trata de un servicio tipo Netflix donde se paga por un acceso ilimitado a juegos preasignados.

Instalación y funcionamiento de la app nativa de GeForce NOW

Para instalar la aplicación, basta con poner la Steam Deck en modo escritorio, descargar el instalador desde la página oficial de Nvidia y ejecutar el archivo. El proceso es sencillo, y tras añadir la app a la biblioteca en la sección «No Steam», se puede volver al modo juego y lanzar GeForce NOW directamente, disfrutando de una integración mucho más pulida que la alternativa vía navegador.

La app soporta funcionalidades como control con trackpad, configuración avanzada de mandos y adaptación automática de la resolución según si se juega en modo portátil o conectado a un televisor (donde se puede aprovechar la máxima calidad visual disponible). Es recomendable reiniciar la app si se cambia la configuración de dock para evitar problemas de refresco o resolución.

Planes de suscripción, precios y condiciones

GeForce NOW ofrece varias opciones: un plan gratuito (con sesiones limitadas y colas de espera), un plan Performance que permite juego a 1440p y acceso prioritario (actualmente con descuentos estivales) y el Ultimate, que desbloquea la experiencia RTX 4080, streaming en 4K y todas las mejoras técnicas. Los precios varían: el plan Performance cuesta $29,99 por seis meses en oferta, luego sube a $49,99, y Ultimate se sitúa en $99,99 cada seis meses. El pago da acceso pero no exime de tener que poseer los juegos en las plataformas correspondientes, salvo en el caso de títulos de PC Game Pass.

Ventajas y consideraciones de uso

La experiencia de juego es más fluida y la calidad visual superior respecto al juego nativo en la Steam Deck, sobre todo en títulos que exigen mucho hardware. Las pruebas realizadas por distintos medios y usuarios reflejan que la diferencia en gráficos y estabilidad de frames es notable, especialmente cuando se conecta la consola a una pantalla externa. La duración de la batería y la facilidad de cambiar entre plataformas hacen que el Steam Deck recupere atractivo incluso para los modelos más antiguos.

Para sacar el máximo partido es indispensable contar con una buena conexión a internet (mínimo 25 Mbps para 1080p, 45 Mbps para 4K). Además, hay que tener en cuenta que la app no almacena credenciales entre sesiones por motivos de seguridad, por lo que se debe iniciar sesión en las distintas plataformas cada vez que se juega a través de la nube.

Su integración y capacidad para ampliar el catálogo de juegos convierten a la Steam Deck en una opción más versátil y potente para los gamers que buscan jugar sin sacrificar calidad o movilidad. La llegada de GeForce NOW en su versión nativa representa un paso decisivo para el juego portátil en la era de la nube, facilitando una experiencia más completa y cómoda para todos los usuarios.