GeForce Now es una excelente propuesta Cloud Gaming, pero algunos desarrolladores no están del todo conformes

NVIDIA lanzó su servicio de Cloud Gaming a principios de febrero y se consideraba una excelente propuesta que podría competir contra las que ya se encuentran actualmente en el mercado. Pero apenas un mes después del lanzamiento del servicio, GeForce Now está perdiendo gradualmente los mejores títulos jugados en su plataforma.

Y es que Hinterland Games decidió retirar su juego del servicio de juegos en la nube, debido a que no está de acuerdo con la forma en que Nvidia está manejando las cosas. Ya que para jugar en GeForce Now, el usuario debe tener una copia digital del juego en una tienda popular como EPIC, Battle.net, Bethesda Launcher, uPlay o Steam.

GeForce Now permite a cualquiera reinstalar sus juegos en una máquina virtual y jugarlos utilizando su plataforma de juegos en línea. Esto no se adapta a algunos editores y desarrolladores de juegos, incluido Raphael van Lierop, director y autor del juego The Long Dark,

El propio Lierop anunció el pasado fin de semana en Twitter la noticia del retiro del juego, explicando claramente de dónde provenía la preocupación.

“Perdón por aquellos que están decepcionados de no poder jugar The Long Dark en GeForce Now”. NVIDIA no nos pidió permiso para poner el juego en la plataforma, por lo que les pedimos que lo eliminen. Dirija sus quejas a NVIDIA, no a nosotros. Los desarrolladores deberían poder controlar dónde se ofrecen sus juegos “.

Por lo tanto, parece que NVIDIA ha ofrecido ciertos juegos en su plataforma, sin siquiera pedir el consentimiento de los desarrolladores y Lierop no está contento de que The Long Dark se haya incluido en la versión paga de GeForce Now sin su autorización explícita.

Parece que esta misma preocupación llevó a Activision Blizzard y Bethesda a retirar sus juegos de la plataforma. Sin embargo, el motivo del retiro de los juegos de las dos compañías aún no está claro, ya que ninguno de estos dos editores ha declarado explícitamente por qué tienen esta decisión.

Los desarrolladores no hablaron extensamente sobre las disputas, se contentaron con declaraciones vagas, lo que sugiere que los retiros podrían deberse a la falta de reparto de ingresos o al hecho de que los editores de grandes juegos prefieren cobrar a sus clientes una segunda vez para una licencia separada para jugar un juego en un servicio de juegos en línea, independientemente de su estructura.

Google Stadia, por ejemplo, cobra a los clientes por los juegos, incluso si ya los posee en Steam, y muchos de los principales editores se han registrado en estas condiciones.

Si bien GeForce Now ha estado en versión beta durante más de un año, los retiros de videojuegos se producen ahora que la plataforma les cobra a los usuarios por jugar en sus máquinas virtuales.

Los argumentos de Lierop han causado confusión para muchos usuarios, especialmente aquellos que actualmente usan o planean usar GeForce Now, que se preguntan por qué un desarrollador de juegos podría dictar el hardware en el que se juegan sus juegos, y por qué NVIDIA necesitaría autorización para hacer que los juegos estén disponibles en una máquina virtual

Y es que surge el problema con respecto a la licencia para juegos digitales. De hecho, un juego digital es una licencia para usar un bien virtual de la manera estipulada por los acuerdos de licencia, tanto por el fabricante del juego como por el mercado que lo vende, en este caso Steam. Y una licencia para jugar un juego no significa que otra compañía pueda redistribuirlo, incluso si usted ha comprado personalmente la licencia.

Eso es lo que parece estar sucediendo con GeForce Now, que cobra a los usuarios mensualmente por jugar sus juegos favoritos en su infraestructura de transmisión de juegos.

Y es que aqui entra la perspectiva del consumidor y donde se genera la controversia, en la cual se plantea una por un usuario en Twitter: