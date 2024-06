Hace algo más de cuatro años, aquí en LinuxAdictos publicamos varios artículos sobre GeForce Now de NVIDIA. En un principio se dudaba de si estaría disponible para Linux, pero los años han pasado y es un hecho: lo está. Y no sólo para Linux, se puede jugar hasta en dispositivos móviles, y cómo hacerlo es algo que vamos a explicar hoy aquí.

Antes de seguir merece la pena que expliquemos qué es GeForce Now. Es como Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming, también conocido como XCloud, o el difunto Stadia: un servicio de juegos en la nube. Las diferencias con respecto a otros servicios son pocas, y se reducen al catálogo, de dónde se obtienen los juegos y que en el caso de NVIDIA se usan equipos más potentes para el streaming de contenido. En teoría.

Cómo jugar a tus títulos con Geforce Now

El hecho es que jugar con GeForce Now es muy sencillo. Lo único es que puede que no siempre sea algo intuitivo, como explicaremos más adelante. Lo primero que hay que hacer es ir a su página web y completar el registro. Una vez confirmamos que nuestro correo es nuestro, algo que haremos clicando el enlace que nos llegue, nos identificamos y veremos algo como lo la captura de cabecera, en donde ya se puede entender lo de que no es intuitivo.

¿Yo sólo tengo 3 juegos en Steam? 2, de hecho, ya que uno de ellos aparece por una prueba que hice. Y no, tengo algunos más. ¿Por qué no aparecen en mi biblioteca? Aunque GeForce Now nos permite jugar a nuestros juegos de Steam, Ubisoft, Epic y Xbox, lo que no tiene tan fácil es fisgar allí. Para que vayan apareciendo tenemos que abrirlos o añadirlos manualmente.

Para abrir un juego, lo buscaremos en, claro está, la caja de búsqueda. Cuando veamos un juego que sepamos que está en alguna de nuestras bibliotecas, hacemos clic en él y veremos algo como lo siguiente:

En la situación anterior podemos Obtener, lo que nos llevará a una tienda en donde esté disponible, añadirlo a la biblioteca o jugar Si hacemos clic en Jugar empezará una espera que dependerá del plan que tengamos contratado, de lo que hablaremos más adelante. Cuando esté todo listo, podremos empezar/continuar una partida. Lo que hace es abrir una especie de máquina virtual en la nube y ya podremos jugar…

… o no

Lógicamente, tenemos que haber comprado el juego

Podremos jugar si tenemos el juego. De lo contrario, intentará abrirlo, pero dará error, o por lo menos es así en la opción de Steam. Por eso hay que estar seguros de que tenemos el juego. Lo tengamos o no, se añadirá a nuestra biblioteca, pero lo podemos eliminar haciendo clic en «- BIBLIOTECA».

Compatibilidad, planes y rendimiento

GeForce Now está disponible para todo tipo de dispositivos. Cuenta con aplicaciones de Windows, macOS y Android, pero también se puede jugar en iPhone/iPadOS añadiendo el marcador a la página de inicio y en Linux si se usa un navegador con base Chromium compatible. Chrome, Vivaldi y Edge son compatibles, pero Brave no en el momento de escribir este artículo.

En cuanto a los planes, la versión gratuita permite jugar una hora por sesión sin límite diario, y los ordenadores virtuales son menos potentes que los de las versiones de pago. Por 9.99€/mes se suben a sesiones de hasta 6 horas, la resolución es hasta 1080p, hasta 60 FPS y se elimina la publicitad. En el plan más alto se usan los mejores servidores de todos, las sesiones son de hasta 8 horas, resolución hasta 4K y hasta 240 FPS 19.99€/mes.

Sobre el rendimiento, todo se mueve a la perfección como si se jugara en un buen equipo para el gaming, con el pequeño problema de un ligero retraso que puede no ser lo mejor en todos los escenarios. Por las pruebas que yo he realizado, en un equipo flojo y por WiFi, se nota que el ratón se mueve con un poquito de lag, pero se reduce al mínimo en un equipo algo más potente y conectado por cable.

Catálogo de GeForce Now

En la actualidad, el catálogo de GeForce Now, o mejor dicho, los juegos soportados por el servicio no son muchos ni tampoco los mejores. Por poner ejemplos de títulos populares, encontramos Doom y Doom Eternal (2016 y 2020 respectivamente), pero además de que el más nuevo sólo está disponible si se paga, porque requiere hardware más potente, no encontramos los Doom clásicos. Tampoco otros como Horizon Zero Dawn, pero sí Diablo IV (también de pago) o Mass Effect.

En definitiva, es un servicio que merece la pena tener en cuenta, y más por el hecho de que mejorarán el catálogo en el futuro. Además, es una de las mejores opciones para jugar a algunos títulos solo de Windows desde Linux.