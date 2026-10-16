GE-Proton 11-9 refuerza vídeo y mandos en Linux

La escena de jugadores tiene una nueva pieza para probar. GloriousEggroll ha publicado GE-Proton 11-9, una entrega comunitaria que no nace para sustituir al Proton oficial de Valve, sino para cubrir esos casos en los que un título de Windows no termina de arrancar o falla en SteamOS y distribuciones de escritorio. Esta versión llega como corrección de la 11-8, que ya sirvió de base para varios ajustes de mandos, vídeo y entorno gráfico.

El propósito sigue siendo el de siempre: traducir las llamadas de Windows a Linux y añadir parches con componentes más recientes que los que suelen llegar a la rama estable. Por eso GE-Proton 11-9 interesa sobre todo a quien ya usa ProtonUp-Qt o herramientas similares y quiere exprimir su Steam Deck o su PC con Ubuntu, Fedora, Debian y familia. La actualización no es un cambio de rumbo, sino una puesta al día pensada para reducir fallos concretos que arruinan partidas.

Vídeo: menos pantallas negras y cinemáticas rotas

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la reproducción de vídeo. Resident Evil 4 y WUCHANG reciben arreglos para que sus vídeos se muestren con normalidad, algo que antes podía dejar una pantalla en negro o cortar secuencias importantes. También se corrige un problema muy concreto de Way of the Samurai 4: el juego podía cerrarse al saltar una cinemática, justo cuando el jugador quería ir rápido.

VRChat también sale beneficiado con una revisión de su reproductor, que mejora la compatibilidad con YouTube y con formatos habituales de emisión en directo. A esto se suman correcciones puntuales en Borderlands 3, Fairy Fencer F, Colin McRae Rally 3 y One Piece Pirate Warriors 4, títulos de épocas y estilos muy distintos. La idea es que el sistema de reproducción de Proton no se venga abajo por un detalle aislado.

Mandos: PlayStation y Switch Pro responden mejor

El apartado de controladores es otro de los bloques fuertes. Cuando Steam Input no está activado, los mandos de PlayStation pasan a un modo XInput automático para que muchos juegos antiguos los reconozcan sin configuración extra. La identidad del mando y los iconos de botones se conservan en los títulos compatibles, mientras que la gestión nativa del juego y Steam Input mantienen prioridad cuando están disponibles.

También hay mejoras para Switch Pro y modelos compatibles, que ganan soporte XInput y una asignación de botones más fiable, siguiendo la línea de mejoras en el soporte de mandos en Linux. En el lado Sony, el altavoz del DualShock 4 suena mejor, la detección del DualSense al arrancar Diablo IV vuelve a funcionar y el DualSense Edge amplía su compatibilidad. La conexión en caliente de mandos, la vibración de Monster Hunter Wilds o el cambio de altavoz en Death Stranding son otros detalles que entran en el paquete.

Ventanas, Wayland y ajustes de escritorio

La parte de ventanas y Wayland completa el cuadro. Vuelve a funcionar el clásico Alt+Tab a pantalla completa en Guild Wars Reforged, se corrige el cuelgue de GPU de StarCraft 2 y se arregla el arranque de Le Mans Ultimate. Además, la detección de HDR en DirectX 11 de Warframe responde como debería y la iluminación de Meridian: New World se muestra correctamente.

En entornos GNOME recientes se mejora el escaneo directo, algo que ayuda a que el escritorio y el juego se lleven mejor. No son fallos enormes por separado, pero juntos marcan la diferencia entre una sesión tranquila y una tarde con reinicios. Para quien juega en Linux a diario, estos retoques silenciosos valen tanto como una gran función nueva.

GE-Proton 11-9 pone los componentes internos al día

Debajo del capó, GE-Proton 11-9 actualiza Wine a una rama reciente y pone al día DXVK, VKD3D-Proton, D7VK y FEX. También se renuevan wineopenxr y las utilidades de protonfixes, que aplican arreglos específicos por juego. DXVK se encarga de traducir DirectX 9, 10 y 11 a Vulkan, VKD3D-Proton hace lo propio con DirectX 12 y FEX permite ejecutar programas x86 en equipos ARM.

La pila de parches propios se reordena y se retiran aquellos que ya han sido aceptados por los proyectos originales. Esa limpieza importa porque cada parche arrastrado puede convertirse en una futura fuente de conflictos. Mantener la base al día es lo que permite que los lanzamientos recientes arranquen sin esperar meses a la rama oficial.

Protonfixes para juegos concretos

La versión también incluye ajustes de protonfixes para varios títulos. En The Witcher 3 se ocultan funciones exportadas de Wine que hacían al juego desactivar capacidades gráficas al detectar el entorno. En A Way Out y en la edición no Steam del primer Call of Duty se añaden o actualizan correcciones para evitar problemas de arranque.

Estos arreglos no requieren que el usuario toque archivos ni comandos: basta con elegir la versión adecuada en la configuración de compatibilidad. Es una de las ventajas de GE-Proton, que empaqueta piezas mantenidas por comunidades distintas con un criterio práctico para jugar.

Cómo probar GE-Proton 11-9 en Steam Deck o PC

En Steam Deck, el camino más habitual pasa por ProtonUp-Qt desde el modo escritorio. Se puede instalar desde Discover, añadir la versión de GE-Proton y volver al modo juego sin reiniciar Steam. Después, en la biblioteca, se abre la ficha del título, se entra en Propiedades y Compatibilidad y se selecciona GE-Proton 11-9 en la lista.

En PC con distribución Linux, ProtonUp-Qt también sirve para gestionar la descarga. Lo sensato es probarla primero con los juegos que daban problemas, en lugar de cambiarla en toda la biblioteca de golpe. Si algo no convence, volver a una versión anterior es cuestión de segundos porque Steam conserva cada edición por separado.

Conviene recordar que no es la rama oficial de Valve. GE-Proton suele adelantar componentes y parches, pero también asume un riesgo mayor al probar antes lo que aún no ha llegado al canal estable. Quien prefiera máxima estabilidad puede esperar a que esos arreglos aterricen en Proton oficial.

GE-Proton 11-9 se presenta como una actualización de mantenimiento con foco en el vídeo, los mandos y los cimientos técnicos. Resident Evil 4, WUCHANG, Way of the Samurai 4 o VRChat son algunos de los nombres que se benefician, junto a mejoras para mandos PlayStation y Switch Pro, ventanas Wayland y componentes como Wine, DXVK o VKD3D-Proton. Para el jugador de Linux, la recomendación es prudente: instalarla con ProtonUp-Qt, probarla en los títulos problemáticos y decidir después si merece quedarse en la biblioteca.