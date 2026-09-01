La comunidad de jugadores de Linux está de enhorabuena con el lanzamiento de GE-Proton 11-6, la última versión de la capa de compatibilidad desarrollada por la comunidad que permite ejecutar juegos de Windows en SteamOS y otras distribuciones Linux. Esta entrega, que ya está disponible a través del repositorio oficial de GitHub, llega cargada de novedades que prometen mejorar la experiencia de juego en el sistema operativo del pingüino.

Entre los cambios más destacados, las mejoras en WINE Wayland ocupan un lugar central. Ahora es posible disfrutar del overlay de Steam bajo este entorno, algo que los usuarios llevaban tiempo demandando. Además, se ha trabajado en la compatibilidad con los mandos de PS5, que reciben un impulso notable en esta versión. Los desarrolladores también han puesto el foco en solucionar los problemas que arrastraba EasyAntiCheat, un sistema de protección que daba dolores de cabeza a muchos jugadores.

GE-Proton 11-6 introduce mejoras en Wayland y controladores

La integración de Wayland ha sido uno de los puntos más esperados. Con GE-Proton 11-6, el soporte para el overlay de Steam en WINE-Wayland se convierte en una realidad, lo que facilita el acceso a funciones sociales y de captura sin salir del juego. Los usuarios de PS5 también notarán una mejora sustancial en la respuesta y detección de su mando, con ajustes que pulen la experiencia tanto en juegos nativos como en títulos ejecutados mediante Proton.

Correcciones y componentes actualizados

Uno de los puntos fuertes de este lanzamiento es la corrección de errores relacionados con EasyAntiCheat, que afectaban a títulos multijugador populares. Además, se han actualizado componentes clave como DXVK, VKD3D-Proton y FEX para arquitecturas ARM, lo que amplía el abanico de juegos compatibles y mejora el rendimiento general. Estas actualizaciones no solo benefician a los equipos de escritorio, sino también a dispositivos portátiles como la Steam Deck.

La build 11-6 se suma a la larga lista de lanzamientos de GE-Proton, que se ha convertido en una herramienta imprescindible para muchos jugadores de Linux. Su carácter comunitario permite iterar rápidamente y adaptarse a las necesidades de los usuarios, algo que Valve aprovecha para integrar mejoras en sus propias versiones de Proton. Para los entusiastas de España y Europa, esta actualización supone un paso más hacia la consolidación de Linux como plataforma de juego seria.

En definitiva, GE-Proton 11-6 refuerza el ecosistema de juegos en Linux con mejoras tangibles en Wayland, controladores y anticheat, además de actualizar componentes esenciales. Los jugadores que quieran probar esta versión pueden descargarla desde el repositorio oficial de proton-ge-custom en GitHub, donde también encontrarán las notas completas del lanzamiento.