GE-Proton 11-4 ya está disponible como una nueva versión de esta conocida compilación comunitaria de Proton, centrada en mejorar la compatibilidad de los juegos de Windows con Linux y SteamOS. En esta ocasión, el lanzamiento pone un énfasis especial en el soporte de mandos, con una importante revisión de las funciones de los controladores de Sony y mejoras destinadas a que puedan utilizarse correctamente incluso fuera del ecosistema de Steam.

La actualización llega con cambios especialmente interesantes para los usuarios de DualShock 4, DualSense y DualSense Edge. GE-Proton 11-4 finaliza el trabajo relacionado con la respuesta háptica, el audio de los altavoces integrados en los mandos y la gestión de su conexión y desconexión. El resultado permite aprovechar muchas más funciones de estos periféricos en juegos ejecutados mediante Proton en Linux.

GE-Proton 11-4 mejora notablemente los mandos de Sony en Linux

Una de las novedades más importantes de GE-Proton 11-4 es la finalización del soporte para la respuesta háptica de los DualShock 4, DualSense y DualSense Edge. También se ha completado la gestión del audio reproducido a través de los altavoces integrados en estos mandos y se ha mejorado el comportamiento durante las conexiones y desconexiones en caliente.

El cambio resulta especialmente relevante en el caso del DualSense. A diferencia de la vibración convencional utilizada por muchos mandos, sus funciones hápticas hacen uso de datos de audio PCM enviados al dispositivo para controlar los actuadores situados en los agarres. GE-Proton incorpora las piezas necesarias para que este sistema pueda funcionar correctamente en Linux mediante Proton y WINE, incluyendo el componente de PipeWire necesario para exponer adecuadamente el dispositivo de audio del mando.

El soporte también se amplía a juegos que no identifican originalmente el mando de Sony como un dispositivo compatible. GE-Proton 11-4 añade compatibilidad con funciones de los mandos de Sony en títulos como Assassin’s Creed Shadows, Assassin’s Creed Mirage, Assassin’s Creed Valhalla y Assassin’s Creed Black Flag Resynced, ampliando las posibilidades de utilizar estos periféricos con juegos de Windows ejecutados en Linux.

Nuevas opciones para utilizar mandos fuera de Steam

Otra mejora importante está relacionada con los escenarios en los que Proton se utiliza sin el cliente de Steam. GE-Proton 11-4 incorpora nuevas posibilidades para que los mandos de Sony funcionen correctamente en aplicaciones como lanzadores de juegos que utilizan WINE o Proton sin disponer del sistema de entrada de Steam para realizar la configuración automáticamente.

La actualización añade además la posibilidad de hacer pasar un DualSense por un DualShock 4, algo que puede resultar útil con juegos que no reconocen correctamente el mando más moderno de Sony. También se incorpora la conversión de dispositivos Sony HID a XInput, incluyendo la traducción de la vibración convencional de dos motores. Estas funciones permiten mejorar la compatibilidad con juegos que esperan recibir las entradas mediante una interfaz diferente.

El trabajo no se limita a los mandos de Sony. La actualización de GE-Proton incluye también diferentes correcciones y mejoras relacionadas con la ejecución de juegos de Windows en Linux, siguiendo el objetivo habitual del proyecto de incorporar soluciones que todavía no han llegado a las versiones oficiales de Proton o que necesitan ajustes adicionales para funcionar correctamente.

GE-Proton 11-4 refuerza Proton para Linux y SteamOS

GE-Proton es una versión comunitaria de Proton que incorpora modificaciones adicionales sobre la base de Valve para solucionar problemas concretos de compatibilidad y ofrecer funciones que pueden tardar más en llegar a Proton oficial. Por este motivo, es especialmente utilizada por usuarios de Linux y SteamOS que se encuentran con algún juego que no funciona correctamente con las versiones estándar disponibles en Steam.

Con GE-Proton 11-4, uno de los principales objetivos vuelve a ser precisamente ampliar esa compatibilidad, pero esta vez con una mejora especialmente visible para quienes utilizan mandos avanzados de PlayStation. La combinación de respuesta háptica, audio del mando, mejor gestión de conexiones y nuevas formas de emular interfaces de entrada permite aprovechar más características del DualSense y otros controladores de Sony desde Linux.

Eso sí, existe una consideración importante para quienes vayan a instalar esta versión. GE-Proton 11-4 introdujo posteriormente una regresión relacionada con Easy Anti-Cheat que afectó a determinados juegos multijugador, por lo que se publicó un hotfix GE-Proton 11-5 para solucionarla. Los cambios de controladores de GE-Proton 11-4 forman parte de esa evolución, pero para los usuarios que quieran instalar actualmente una versión de la rama 11-4 resulta preferible utilizar el hotfix posterior cuando sea compatible con el juego utilizado.

En conjunto, GE-Proton 11-4 representa una actualización especialmente interesante para el juego en Linux gracias a la profunda revisión del soporte de mandos. La mejora de la respuesta háptica y del audio del DualSense, junto con la compatibilidad adicional para juegos y las nuevas opciones de conversión de dispositivos, acerca cada vez más las posibilidades de los periféricos de PlayStation a las disponibles en Windows.