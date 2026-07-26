GE-Proton 11-3 ya está disponible como una nueva versión de la popular bifurcación de Proton mantenida por GloriousEggroll. Este lanzamiento continúa ampliando la compatibilidad con juegos de Windows en Linux y Steam Deck, mejorando la integración con OptiScaler, perfeccionando el soporte para AMD FSR 4 e incorporando una larga lista de correcciones para numerosos títulos.

Además de las novedades introducidas en GE-Proton 11-2, esta nueva versión añade un pequeño pero importante hotfix para Wine Wayland y resuelve varios problemas de compilación en sistemas ARM64, reforzando la estabilidad general del proyecto.

GE-Proton 11-3 mejora OptiScaler, AMD FSR 4 y la compatibilidad con juegos

Una de las principales novedades de esta serie es la integración mejorada con OptiScaler, permitiendo aprovechar con mayor facilidad tecnologías de escalado y generación de fotogramas compatibles. También se han realizado ajustes específicos para mejorar el funcionamiento de AMD FSR 4 en los juegos compatibles, optimizando tanto la calidad de imagen como la estabilidad.

El lanzamiento incorpora además una amplia colección de correcciones para videojuegos, incluyendo mejoras en la reproducción de vídeo, realidad virtual y compatibilidad con títulos que habían presentado regresiones en versiones anteriores. Entre las correcciones más importantes se encuentran los problemas que impedían ejecutar correctamente juegos como Marvel Rivals y Diablo IV, además de numerosas mejoras acumuladas desde la anterior rama de GE-Proton.

GE-Proton 11-3 también resuelve un fallo relacionado con Wine Wayland que provocaba que el dispositivo virtual global de Steam siguiera siendo detectado dentro de los juegos, ocasionando asignaciones incorrectas de controles y entradas duplicadas. Con esta corrección, el comportamiento de los mandos vuelve a ajustarse a lo esperado cuando Wine Wayland está habilitado.

Por otra parte, la actualización corrige varios problemas de compilación en arquitecturas ARM64 (aarch64), incluyendo incompatibilidades relacionadas con Wine OpenXR y con las nuevas bibliotecas de NVIDIA, mejorando así el mantenimiento del proyecto en plataformas distintas de x86_64.

Con GE-Proton 11-3, GloriousEggroll continúa ofreciendo una de las alternativas más completas a Proton oficial para quienes buscan ejecutar juegos de Windows en Linux con la máxima compatibilidad posible. Las mejoras en OptiScaler, AMD FSR 4 y la larga lista de correcciones convierten esta versión en una actualización especialmente recomendable para los jugadores de Linux y Steam Deck.