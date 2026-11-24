GE-Proton 11-13 ya está disponible como nueva versión de esta popular variante comunitaria de Proton, desarrollada por GloriousEggroll para mejorar la ejecución de juegos de Windows en Linux. La actualización incorpora una base de Wine Experimental más reciente, renueva componentes gráficos como DXVK y VKD3D-Proton y añade mejoras importantes en la compatibilidad con mandos inalámbricos de PlayStation.

Entre sus novedades también destacan un sintetizador MIDI integrado, un controlador de audio PipeWire opcional y numerosas correcciones para juegos que presentaban problemas con Wayland, HDR o la reproducción de vídeos. La versión está especialmente orientada a pulir la experiencia de juego en SteamOS y otras distribuciones Linux.

GE-Proton 11-13 ofrece mejor soporte para los mandos DualSense por Bluetooth

Una de las novedades más interesantes afecta a los mandos DualSense y DualSense Edge de Sony. Cuando Steam Input está desactivado para un juego, GE-Proton puede presentar estos dispositivos al programa como si estuvieran conectados mediante USB, facilitando la compatibilidad con títulos que esperan ese tipo de controlador.

Además, se incorpora la transmisión inalámbrica de vibración háptica de alta definición y audio a través del altavoz integrado del mando. Esta funcionalidad se controla mediante la variable PROTON_DUALSENSE_BT_HAPTICS.

La actualización también introduce mejoras en la gestión de los informes enviados por Bluetooth, agrupando determinados mensajes y limitando la frecuencia de actualización del estado del mando para respetar las restricciones de transmisión inalámbrica.

PipeWire y sintetizador MIDI integrado

GE-Proton 11-13 incorpora un nuevo controlador de audio basado en PipeWire, desarrollado a partir del trabajo de M0n7y5, colaborador de CachyOS. Esta integración es opcional y puede activarse mediante las variables PROTON_USE_PIPEWIRE=1 o PROTON_ENABLE_PIPEWIRE=1.

Entre sus posibilidades se encuentran la detección de dispositivos de audio conectados durante la ejecución y la gestión del sonido de mandos DualSense y DualShock 4 mediante USB o Bluetooth.

Otra incorporación es un sintetizador MIDI integrado basado en FluidSynth y el banco de sonidos GeneralUser GS. Está pensado para juegos que necesitan un sintetizador MIDI para reproducir música, algo habitual en determinados títulos antiguos y producciones realizadas con RPG Maker. Puede desactivarse mediante PROTON_NO_MIDI_SYNTH o utilizar otro banco de sonidos con PROTON_MIDI_SOUNDFONT.

Mejoras en Wayland, HDR y reproducción de vídeo

El apartado gráfico recibe numerosas correcciones. Se solucionan errores de NVIDIA relacionados con fallos GPU Xid y problemas de concurrencia Vulkan en aplicaciones Chromium ejecutadas mediante Wine-Wayland, como Battle.net.

También se corrigen problemas de presentación en GTA III, Vice City y San Andreas, cuyos vídeos de introducción podían hacer que las ventanas parecieran minimizadas. Battlefield 4 deja de bloquearse al utilizar Alt+Tab o modificar determinados ajustes gráficos.

En HDR, el espacio de color nativo de Wayland pasa a ser opcional mediante WINE_WAYLAND_HDR_NATIVE=1, evitando determinados bloqueos de KWin con algunos controladores. También se añade una capa Vulkan, VK_LAYER_GE_hdr_colorspace, para corregir la representación de colores de Steam Overlay y MangoHud cuando se utilizan juegos Windows en HDR.

La reproducción multimedia recibe una extensa colección de arreglos. Entre ellos se encuentran la corrección de vídeos de introducción y cierre de Daemonica, bloqueos durante la reproducción en Angel Wish y Metro Awakening, y diferentes problemas con Media Foundation, DirectShow y otros componentes utilizados por los juegos.

Wine, DXVK y otros componentes actualizados en GE-Proton 11-13

La nueva versión actualiza varios componentes fundamentales:

Wine: versión Experimental bleeding edge 11.0-478690, del 21 de noviembre.

versión Experimental bleeding edge 11.0-478690, del 21 de noviembre. DXVK: revisión 3.1.1-235.

revisión 3.1.1-235. VKD3D-Proton: revisión 3.1-83.

revisión 3.1-83. DXVK-NVAPI: revisión 0.9.3-10.

revisión 0.9.3-10. VKD3D: revisión 2.1-271.

revisión 2.1-271. FEX: revisión 2611-68, para la ejecución de software x86 en ARM64.

revisión 2611-68, para la ejecución de software x86 en ARM64. OpenXR SDK: versión 1.1.63.

versión 1.1.63. Xalia: versión 0.5.1.

También se incorporan correcciones específicas para juegos como The Witcher 3, Battlefield 4, Le Mans Ultimate y Assetto Corsa Rally. Ubisoft Connect ahora se cierra al terminar el juego para evitar que Steam siga mostrando el título como si continuara ejecutándose. Quienes quieran mantener abierto el lanzador pueden utilizar PROTON_KEEP_UBISOFT_LAUNCHER.

GE-Proton 11-13 es una actualización especialmente completa para quienes necesitan solucionar problemas concretos de compatibilidad, audio, mandos o presentación gráfica. No sustituye necesariamente a la versión oficial de Proton de Valve para todos los juegos, pero amplía las posibilidades de ejecución en Linux con correcciones y funciones adicionales.