La escena de Proton vuelve a mover ficha con GE-Proton 11-12, una nueva entrega de la capa de compatibilidad comunitaria que permite ejecutar más títulos de Windows en sistemas basados en Proton. No se trata de la versión oficial de Valve, sino de una alternativa mantenida por la comunidad que suele llegar con parches y ajustes extra para juegos concretos. En esta ocasión, el paquete se centra en actualizar piezas clave y corregir fallos que afectaban a mandos, Wayland, HDR y reproducción de vídeo.

Aunque no sustituye a la rama oficial de Valve, esta entrega amplía el margen de maniobra en configuraciones menos habituales. El listado de cambios es amplio y mezcla mejoras de componentes con arreglos puntuales para juegos y utilidades. A continuación repasamos lo más relevante, priorizando aquello que tiene impacto real en el día a día y evitando promesas que no estén respaldadas por el propio anuncio.

Componentes al día

El núcleo de GE-Proton 11-12 llega con Wine basado en la rama bleeding-edge de Valve fechada el 31 de octubre, además de commits más recientes. También se actualizan DXVK a la versión 3.1.1-174, VKD3D-Proton a la 3.1, DXVK-NVAPI a la 0.9.3 y FEX a la 2610-116. En el apartado gráfico se incluye una revisión amplia de D7VK para DirectDraw, D3D7 y APIs antiguas, mientras que Xalia sube a 0.5.0.1 y wineopenxr alcanza OpenXR 1.1.65. Los builds parcheados por GE de DXVK, D7VK y VKD3D-Proton muestran ahora la etiqueta -GE-Proton(dirty) en su cadena de versión, una marca útil para identificar reportes modificados ante los desarrolladores originales.

Mandos, overlay y escritorio

En el terreno de los controles, se añade PROTON_STEAM_INPUT_XBOX_PROMPTS, que hace que Steam Deck y Steam Controller se presenten como mando de Xbox para que los juegos muestren iconos correctos; queda activado por defecto en Rune Factory 5. Armored Core VI recupera la entrada mediante el respaldo de Steam Input cuando esta función está desactivada, y Where Winds Meet pasa a usar PROTON_SONY_AUTO_XINPUT=0 por defecto para evitar que el panel táctil del DualSense deje de responder hasta reconectarlo. The Forest soluciona un cierre inesperado al entrar en un servidor dedicado desde el navegador interno.

La capa superpuesta de Steam también recibe ajustes. En Wine-Wayland sobre niri y otros compositores Smithay se corrige el cursor que se desplazaba o se quedaba quieto, así como la respuesta tardía a la entrada; además deja de congelarse en juegos con puntero bloqueado. En el apartado de ventanas, Hyprland recupera el comportamiento correcto de los juegos a pantalla completa, que podían acabar en una ventana mosaicada o maximizada, y se arregla un bloqueo de entrada IME con Fcitx5 al usar PROTON_ENABLE_WAYLAND=1. GNOME vuelve a mostrar los iconos de bandeja de aplicaciones Wine-Wayland, Cinnamon mantiene las barras de título y bordes, y X11 evita cuelgues al esperar la captura del puntero durante cambios de foco.

Vídeo, HDR y rendimiento en GE-Proton 11-12

La reproducción multimedia queda más estable. Los vídeos introductorios en 4K de Microsoft Flight Simulator 2024 ya no se reproducen a cámara lenta, VRChat trata los flujos RTSP como emisiones en directo y The Godfather elimina el parpadeo en los bordes de sus escenas de vídeo. También se corrigen varios fallos en títulos arcade y de Konami, como Silent Hill: The Arcade, Cooper’s 9 o Wangan Midnight Maximum Tune 5, donde había imágenes en negro, reproducción incompleta o bloques grises tras los fundidos.

En HDR, KDE Plasma 6.8 deja de mostrar MangoHud y la superposición de Steam con colores sobresaturados en juegos HDR10 bajo Wine-Wayland. Se incorpora PROTON_FORCE_HDR=1 para forzar la detección en ciertos escenarios, mientras que la comprobación de HDR en KDE abandona el protocolo privado de KWin y usa un método estándar. Star Citizen recupera DLSS en NVIDIA sin desactivar la asignación bottom-up, Arc Raiders evita un cierre de NVIDIA al perder el foco durante la carga de un nivel y Warhammer 40.000: Darktide vuelve a ofrecer FSR 4 en equipos solo AMD con RDNA3.

Ajustes para juegos y arranque

La lista de protonfixes incluye PROTON_STREAMLINE_UPGRADE, una opción que descarga una versión reciente de NVIDIA Streamline para que el override de generación de fotogramas con DLSS funcione en juegos que traen una versión antigua. Los upscalers permiten pasar DLL definidas por el usuario y propagan PROTON_FSR4_UPGRADE y PROTON_MLFG_UPGRADE. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning instala d3dcompiler_43 y d3dcompiler_47, se añade un arreglo para Ultima Online con el lanzador ClassicUO y se actualiza la base de datos umu. Estas piezas encajan con la idea de una capa que no se limita a Valve y que intenta cubrir juegos que quedan fuera del soporte más pulido.

Otros fallos corregidos en GE-Proton 11-12

También hay correcciones que pueden pasar desapercibidas pero afectan a sesiones largas. Helldivers 2 deja de acumular una fuga de aproximadamente 34 GiB de espacio de direcciones y 360 MiB de RAM por hora, además de hilos y descriptores de archivo; EVE Online reduce el crecimiento sin límite del heap; Space Marine 2 evita cierres tras partidas prolongadas; Persona 5 Royal soluciona fallos con mods de Reloaded-II; y The Last of Us Part II recupera las clasificaciones diarias. Asimismo, la aplicación de EA deja de fallar en instalaciones con el error INST-14-1603, vuelve la lógica de actualización y degradación de prefijos, se soportan aplicaciones OpenXR de 32 bits y se corrige el cierre de procesos WoW64 con el controlador Wayland.

Lo cierto es que GE-Proton 11-12 se presenta como una actualización de mantenimiento amplia, con la mirada puesta en la compatibilidad diaria más que en un gran titular. La mezcla de versiones actualizadas, opciones nuevas para HDR y escalado, correcciones para mandos y Wayland, parches para juegos concretos dibuja una entrega pensada para quien quiere exprimir Proton sin depender solo de la rama oficial. Si tu equipo funciona bien con el Proton de Valve, no hay urgencia por cambiar; ahora bien, si arrastras problemas de HDR, overlays, mandos o vídeos, esta versión ofrece varios motivos para probarla con cautela y comprobar cada caso.