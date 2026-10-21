La comunidad de Linux y SteamOS tiene una nueva revisión de GE-Proton 11-11, una compilación no oficial de Proton mantenida por GloriousEggroll. Llega muy poco después de la entrega 11-10 y se plantea como un parche correctivo: no busca rehacer la base de compatibilidad, sino tapar fallos concretos que habían aparecido o seguían presentes en el uso con juegos de Windows.

Las publicaciones que han seguido el lanzamiento coinciden en dos frentes: la reproducción de vídeos y el comportamiento de Easy Anti-Cheat. Para quien no conozca el ecosistema, GE-Proton se instala como una herramienta de compatibilidad dentro de Steam y permite probar juegos de Windows en equipos Linux o en dispositivos con SteamOS. No sustituye de forma automática a Proton de Valve, sino que se elige por juego cuando hace falta.

Vídeos que se atascaban al saltar antes de GE-Proton 11-11

Uno de los arreglos más comentados afecta a las secuencias de vídeo. El problema se producía al omitir o cerrar una cinemática mientras se reproducía audio MPEG-1 mediante DirectShow; el juego podía quedarse colgado y la partida dejaba de responder. La explicación técnica apunta a un bloqueo mutuo en el decodificador de audio MPEG, un fallo que venía de versiones anteriores y que ahora se ha corregido.

También se ha revisado la orientación de vídeos MPEG-1 reproducidos con AMStream, que podían aparecer girados. En el tratamiento de fotogramas se han añadido ajustes para evitar corrupción de memoria y cierres inesperados; se menciona el caso de un juego que se cerraba al entrar en la selección de nivel. El foco está en las cinemáticas y los menús, zonas donde un fallo de este tipo rompe la experiencia antes de empezar a jugar.

Star Citizen y el aviso de Easy Anti-Cheat

El otro bloque importante tiene que ver con Easy Anti-Cheat. Las notas coinciden en que GE-Proton 11-11 corrige las desconexiones que sufrían jugadores de Star Citizen. El mensaje visible era «Violation 8 – Untrusted system file» junto al error 30033, y el problema afectaba al lanzador del título. La causa se atribuye a VKD3D-Proton, que leía el ejecutable del proceso padre para detectar juegos de Unreal Engine; con el cambio, deja de hacerlo.

Ese mismo origen se relacionaba con Hunt: Showdown cuando se arrancaba fuera de Steam. Además, se ha revisado el caso de Warhammer 40.000: Space Marine 2, que algunos usuarios daban por roto en la entrega 11-10; con los cambios aplicados, el juego volvía a funcionar en las pruebas citadas. También se ha retirado una modificación anterior que cargaba una biblioteca AMD AGS para Star Citizen, ya que no era la responsable del aviso del anti-cheat.

Ajustes para ProtonFixes y utilidades

La revisión incluye retoques en ProtonFixes. Se instala .NET 4.8 para el nuevo RSI Launcher de Star Citizen, se reaplican los cambios de versión de Windows cuando otra instalación con winetricks los modifica y se añaden correcciones para cargadores de mods como BepInEx, MelonLoader y FrostyModManager. También se ha actualizado la base de datos de umu y se ha eliminado una orden de winetricks que no se utilizaba.

Hay además una corrección para que el arreglo de Call of Duty de 2003 se active como debe, y para Ceville se tiene en cuenta el parámetro PROTON_USE_XALIA si ya estaba definido. Son cambios menos llamativos, pero encajan con la idea de esta entrega: afinar detalles que afectan a títulos concretos sin tocar de forma agresiva el resto del entorno.

Disponibilidad de GE-Proton 11-11 e instalación en SteamOS

GE-Proton 11-11 se distribuye en variantes x86_64 y aarch64, con archivos comprimidos de distinto peso. En SteamOS y Steam Deck, la vía más sencilla pasa por ProtonUp-Qt, que permite seleccionar la versión y aplicarla desde las propiedades de compatibilidad de cada juego. No hace falta reiniciar Steam para que la compilación aparezca en el desplegable una vez instalada.

La recomendación general sigue siendo usar Proton oficial de Valve si no hay un problema que justifique cambiar, pero esta revisión está pensada para quienes ya dependían de GE-Proton o necesitaban alguna de sus mejoras. Antes de instalarla conviene comprobar que el juego concreto se beneficia de los arreglos y, si no es así, mantener la configuración que ya funcionaba.

La revisión 11-11 se entiende, por tanto, como un ajuste de estabilidad: llega para tapar agujeros concretos de la entrega previa, con especial atención a las secuencias de vídeo y a los avisos de Easy Anti-Cheat en Star Citizen. Quien no haya notado esos fallos puede seguir con la versión oficial de Proton; quienes los sufran tienen en esta compilación una alternativa para probar sin cambiar de sistema operativo.