GE-Proton 11-1 ya está disponible como una nueva versión de la popular variante comunitaria de Proton utilizada por numerosos jugadores de Linux y Steam Deck. Este lanzamiento incorpora varias novedades importantes, incluyendo componentes adicionales para mejorar la compatibilidad con juegos, optimizaciones gráficas y nuevas herramientas que buscan ampliar las posibilidades de ejecución de títulos de Windows en sistemas Linux.

GE-Proton, desarrollado por la comunidad y mantenido por GloriousEggroll, se ha convertido en una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan ejecutar juegos que presentan problemas con la versión oficial de Proton. Gracias a la inclusión de parches experimentales y tecnologías adicionales, suele ofrecer soluciones para títulos que todavía no funcionan correctamente en las versiones distribuidas directamente por Valve.

GE-Proton 11-1 añade DXVK, Discord Bridge, OptiScaler y más mejoras

Una de las novedades destacadas de GE-Proton 11-1 es la incorporación de versiones actualizadas de diversos componentes relacionados con la traducción gráfica y la compatibilidad entre DirectX y Vulkan. Estas mejoras pueden contribuir a solucionar errores específicos en algunos juegos y ofrecer una experiencia más estable en determinados títulos.

La actualización también incorpora Discord Bridge, una herramienta destinada a mejorar la integración con Discord dentro de los juegos ejecutados mediante Proton. Gracias a este componente, algunas funciones relacionadas con la comunicación y la presencia en Discord pueden funcionar de forma más fiable en sistemas Linux.

Otra incorporación importante es OptiScaler, una tecnología orientada a mejorar la gestión de distintos métodos de escalado y generación de imagen utilizados por algunos juegos modernos. Esto puede facilitar la compatibilidad con determinadas técnicas gráficas presentes en títulos recientes y ampliar las opciones disponibles para los jugadores.

GE-Proton 11-1 también incluye numerosas actualizaciones internas de bibliotecas, parches específicos para juegos concretos y ajustes destinados a mejorar la compatibilidad general. Como suele ocurrir con este proyecto, buena parte de las mejoras están enfocadas a resolver problemas reportados por la comunidad en lanzamientos recientes.

Otras mejoras

Además de las nuevas funciones, la versión incorpora correcciones de errores detectados en versiones anteriores. Estas modificaciones buscan mejorar la estabilidad del entorno de ejecución y reducir incidencias relacionadas con audio, gráficos, dispositivos de entrada y otros componentes utilizados por los juegos.

El proyecto continúa desempeñando un papel importante dentro del ecosistema gaming en Linux. Muchas de las mejoras que debutan en GE-Proton terminan sirviendo como banco de pruebas para futuras optimizaciones que posteriormente pueden llegar a otras versiones de Proton.

Con GE-Proton 11-1, los usuarios de Linux y Steam Deck reciben una nueva actualización cargada de mejoras de compatibilidad, herramientas adicionales y correcciones que continúan ampliando el catálogo de juegos que pueden ejecutarse correctamente fuera de Windows.