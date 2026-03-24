GE-Proton 10-34 ya está disponible y aterriza con una tanda importante de mejoras orientadas a que los juegos de Windows funcionen con mayor estabilidad en Linux, SteamOS y Steam Deck. Esta edición, mantenida por la comunidad, se centra en pulir la compatibilidad, corregir errores recurrentes y poner al día el conjunto de herramientas gráficas sobre el que se apoyan muchos jugadores en Europa.

A diferencia del Proton oficial de Valve, que suele ser suficiente para la mayoría de títulos de Steam, GE-Proton se ha convertido en una opción muy valorada cuando se trata de exprimir al máximo la compatibilidad, especialmente con lanzadores externos como Heroic Games Launcher o al ejecutar juegos que no están en la tienda de Valve. La actualización 10-34 refuerza precisamente ese papel, con parches específicos para juegos y mejoras pensadas también para entornos Wayland, cada vez más habituales en distribuciones europeas.

Novedades destacadas de GE-Proton 10-34

La nueva compilación reúne una serie de actualizaciones internas y correcciones que, aunque puedan pasar desapercibidas a simple vista, tienen un impacto directo en la fluidez y estabilidad de muchos títulos en Linux. No se trata de un cambio radical, sino de un paso más en la maduración de esta capa de compatibilidad comunitaria.

Actualización del núcleo Proton y del stack gráfico

Uno de los pilares de GE-Proton 10-34 es la renovación de los componentes fundamentales que permiten traducir las llamadas de los juegos de Windows al entorno Linux. Esta puesta al día busca mejorar el rendimiento gráfico y reducir fallos inesperados durante las partidas.

Wine bleeding-edge actualizado : se integra una versión reciente de Wine en rama de desarrollo, lo que acerca a GE-Proton a las últimas correcciones y mejoras de compatibilidad con aplicaciones y juegos de Windows.

: se integra una versión reciente de Wine en rama de desarrollo, lo que acerca a GE-Proton a las últimas correcciones y mejoras de compatibilidad con aplicaciones y juegos de Windows. DXVK renovado : el traductor de Direct3D 9/10/11 a Vulkan se actualiza para ofrecer un comportamiento más fino en títulos que dependen de DirectX, algo clave para un amplísimo catálogo de juegos en Steam y fuera de la plataforma.

: el traductor de Direct3D 9/10/11 a Vulkan se actualiza para ofrecer un comportamiento más fino en títulos que dependen de DirectX, algo clave para un amplísimo catálogo de juegos en Steam y fuera de la plataforma. dxvk-nvapi al día : este componente facilita la gestión de funciones específicas de GPUs NVIDIA, ayudando a que características avanzadas y extensiones propias del hardware funcionen mejor bajo Linux.

: este componente facilita la gestión de funciones específicas de GPUs NVIDIA, ayudando a que funcionen mejor bajo Linux. vkd3d-proton y vkd3d actualizados : responsables de llevar Direct3D 12 a Vulkan, sus nuevas versiones mejoran la compatibilidad con los juegos más modernos que se apoyan en DX12, algo especialmente relevante para quienes juegan a grandes lanzamientos en Europa con hardware reciente.

: responsables de llevar Direct3D 12 a Vulkan, sus nuevas versiones mejoran la compatibilidad con los juegos más modernos que se apoyan en DX12, algo especialmente relevante para quienes juegan a grandes lanzamientos en Europa con hardware reciente. FEX actualizado : la renovación de este componente orientado a la emulación y traducción de instrucciones contribuye a que ciertos escenarios complejos de ejecución se gestionen de forma más eficiente.

: la renovación de este componente orientado a la emulación y traducción de instrucciones contribuye a que se gestionen de forma más eficiente. Importación de fixes de scripts oficiales de Proton : GE-Proton incorpora correcciones de los scripts de Proton procedentes del repositorio principal de Valve, lo que ayuda a alinear el comportamiento con las mejoras que se van integrando en la rama oficial.

: GE-Proton incorpora correcciones de los scripts de Proton procedentes del repositorio principal de Valve, lo que ayuda a con las mejoras que se van integrando en la rama oficial. Cambios de compilación para aarch64: se arrastran modificaciones de la rama principal de Proton destinadas a la arquitectura aarch64, relevante para dispositivos y configuraciones que utilizan este tipo de hardware.

Protonfixes: arreglos específicos para juegos populares

Además de los cambios de base, GE-Proton 10-34 incorpora una serie de protonfixes orientados a títulos concretos. Estos ajustes finos solucionan problemas que, en muchos casos, pueden impedir arrancar el juego o disfrutarlo con normalidad.

God of War Ragnarök : se añade un protonfix para resolver un error relacionado con el PlayStation SDK que afectaba a la ejecución del juego bajo GE-Proton. Con este ajuste, se busca que el título funcione de forma más estable para quienes lo ejecutan mediante Linux o Steam Deck.

: se añade un protonfix para resolver un error relacionado con el PlayStation SDK que afectaba a la ejecución del juego bajo GE-Proton. Con este ajuste, se busca que el título funcione de forma más estable para quienes lo ejecutan mediante Linux o Steam Deck. Grand Theft Auto V (GTA V) : el nuevo protonfix desactiva el uso de hidraw y fuerza el empleo de SDL para la gestión de dispositivos de entrada. Este cambio reduce conflictos con mandos y periféricos , un punto sensible en uno de los juegos más jugados en PC.

: el nuevo protonfix desactiva el uso de hidraw y fuerza el empleo de SDL para la gestión de dispositivos de entrada. Este cambio , un punto sensible en uno de los juegos más jugados en PC. Oddworld: Stranger’s Wrath HD (versión GOG) : se introduce un ajuste dirigido específicamente a la edición distribuida en GOG, mejorando su comportamiento bajo GE-Proton y evitando errores que podían aparecer al iniciar o durante la partida.

: se introduce un ajuste dirigido específicamente a la edición distribuida en GOG, mejorando su comportamiento bajo GE-Proton y evitando errores que podían aparecer al iniciar o durante la partida. Assassin’s Creed (primer título): se añade un protonfix relacionado con la topología de CPU, corrigiendo la forma en que el juego detecta y utiliza los núcleos del procesador. Esto puede prevenir cuelgues o comportamientos extraños en equipos modernos con varios hilos.

Parches técnicos para mejorar estabilidad en juegos exigentes

GE-Proton 10-34 también introduce un parche importante que habilita la reubicación dinámica de ejecutables (.exe). Aunque pueda sonar muy técnico, este cambio se deja notar especialmente en juegos con un uso intensivo del espacio de direcciones, como algunos MMORPG.

En títulos como Final Fantasy XIV, esta modificación ayuda a evitar situaciones en las que el espacio de memoria de baja dirección se llenaba de forma excesiva. Cuando eso ocurría, algunos plugins no podían aplicar sus hooks correctamente, dejando el juego en un estado inestable o provocando fallos. Con la reubicación dinámica activada, se libera y gestiona mejor ese espacio, reduciendo la probabilidad de que aparezcan estos problemas durante las sesiones de juego prolongadas.

Mejoras para Wayland y selección de monitor

Uno de los puntos que más interés puede despertar entre usuarios de escritorios modernos en Europa es la mejora en la integración con Wayland. GE-Proton 10-34 facilita ahora la selección del monitor que se utilizará cuando los juegos se ejecutan sobre wine-wayland.

La novedad pasa por la variable de entorno PROTON_WAYLAND_MONITOR, que permite indicar explícitamente qué pantalla se quiere usar. Por ejemplo, es posible definir PROTON_WAYLAND_MONITOR=HDMI-A-1 para que el juego se muestre en ese monitor concreto. Esta opción sustituye en la práctica el uso de una variable anterior, WAYLANDDRV_PRIMARY_MONITOR , que existía pero no estaba documentada y resultaba menos accesible para el público general.

Si el usuario no establece ninguna de estas variables, GE-Proton intentará detectar el monitor principal automáticamente mediante xrandr , siguiendo un comportamiento similar al de XWayland. De este modo, quienes utilizan configuraciones multi-monitor en escritorios como GNOME o KDE bajo Wayland no tienen que hacer ajustes adicionales si no lo desean.

Uso de GE-Proton frente al Proton oficial de Valve

Aunque GE-Proton incorpora muchas mejoras y parches adicionales, la recomendación general para la mayoría de jugadores sigue siendo mantener el Proton oficial de Valve como opción por defecto en Steam, especialmente si se valora el soporte directo y las actualizaciones probadas por la propia compañía.

Donde GE-Proton gana terreno es en situaciones específicas: títulos que presentan fallos con las versiones estándar de Proton, juegos procedentes de otras tiendas digitales (como GOG o Epic Games) que se lanzan mediante Heroic Games Launcher u otros clientes, o usuarios avanzados que quieren probar las últimas correcciones comunitarias incluso antes de que lleguen a la rama oficial.

En ese sentido, GE-Proton 10-34 se presenta como una alternativa útil para ampliar el catálogo de juegos jugables en Linux y Steam Deck, siempre que el usuario esté dispuesto a probar diferentes versiones y ajustar la configuración según el título.

Un paso más para jugar en Linux y SteamOS con mayor comodidad

GE-Proton 10-34 consolida el papel de esta compilación comunitaria como una opción interesante para quienes quieren exprimir al máximo la compatibilidad de juegos de Windows en Linux, SteamOS y Steam Deck. La combinación de actualizaciones de Wine, DXVK y vkd3d, junto con parches específicos para títulos como God of War Ragnarök, GTA V, Oddworld: Stranger’s Wrath HD o Assassin’s Creed, se traduce en menos trabas a la hora de disfrutar del catálogo en PC fuera de Windows.

A esto se suman las mejoras orientadas a Wayland y la posibilidad de ajustar el monitor mediante PROTON_WAYLAND_MONITOR, lo que facilita la vida a quienes usan escritorios modernos y configuraciones multi-pantalla. Para los jugadores de España y el resto de Europa que ya han apostado por Linux o por Steam Deck, esta versión aporta un conjunto de ajustes pequeños pero relevantes que hacen que lanzarse a jugar en estos entornos sea cada vez menos una aventura técnica y más una experiencia cotidiana.