GE-Proton 10-33 ha llegado para seguir mejorando la experiencia de juegos de Windows en Linux y SteamOS, con un lanzamiento que pone especial atención en entornos fuera de Steam y en tecnologías emergentes como la realidad virtual. Esta versión, fruto del trabajo del conocido desarrollador GloriousEggroll, llega con importantes novedades para quienes utilizan lanzadores alternativos como Heroic Games Launcher o juegos en plataformas como GOG, donde la compatibilidad a veces requiere un empuje adicional más allá de las versiones oficiales de Proton de Valve.

Entre las mejoras más destacadas de GE-Proton 10-33 se encuentra la implementación de correcciones para que los juegos con soporte de realidad virtual funcionen correctamente fuera del ecosistema de Steam, así como avances en la integración de tecnologías como FSR y mejoras en componentes clave del stack de compatibilidad. A continuación, se detallan los cambios más importantes que trae consigo esta versión.

Novedades destacadas de GE-Proton 10-33: correcciones para VR fuera de Steam y más

En el apartado de Proton, se han actualizado múltiples componentes fundamentales: wine bleeding-edge, dxvk, vkd3d-proton, vkd3d, dxvk-nvapi y fex han recibido sus últimas versiones, además de integrarse correcciones de scripts y de steam_helper provenientes del repositorio ascendente. En cuanto a los parches aplicados, la gran novedad es la inclusión de parches wineopenvr que permiten que los juegos con realidad virtual funcionen fuera de Steam, especialmente aquellos de plataformas como GOG (casos como Project Wingman, Overload o Star Citizen), compatibilidad que se ha verificado con un Meta Quest 3 utilizando WiVRn.

También se ha reajustado el conjunto de parches em10/wine-wayland, con mejoras en la corrección de teclas muertas. Otros parches incluyen una solución para la molesta advertencia de EAC en Star Citizen, más mejoras en winepulse de Vyrolian y la incorporación de un nuevo umu.exe que actúa como sustituto de wine start.exe, imitando el comportamiento de steam.exe para facilitar el trabajo de lanzadores de terceros. Por último, la sección de correcciones específicas para juegos (protonfixes) también ha recibido sus correspondientes actualizaciones, asegurando que títulos concretos funcionen sin contratiempos con esta nueva versión.

Cabe recordar para qué se usa esta versión de Proton: básicamente cuando falle el oficial por problemas de soporte de códecs y componentes similares, ya que hay algunos no-libres que Valve no puede añadir a su Proton.