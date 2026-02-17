Si juegas habitualmente en Linux con Steam o sueles trastear con Proton, el nombre de GE-Proton 10-31 seguramente ya te suene. Esta versión personalizada de Proton creada por GloriousEggroll llega con una tanda de cambios centrados principalmente en arreglar fallos recientes, pulir la experiencia en juegos concretos y solucionar un bug histórico que llevaba años dando guerra en uno de los títulos más jugados del ecosistema.

Aunque a primera vista pueda parecer una actualización más, lo cierto es que GE-Proton 10-31 se presenta como un hotfix muy orientado a la estabilidad, con especial atención a regresiones introducidas en versiones inmediatamente anteriores (10-29 y 10-30). El objetivo es claro: que muchos juegos que habían empezado a dar problemas vuelvan a funcionar con normalidad, tanto en escritorios Linux tradicionales como en configuraciones con Gamescope y Steam Deck.

Contexto de GE-Proton 10-31 y su lanzamiento

Esta build concreta procede del repositorio oficial GloriousEggroll/proton-ge-custom y está etiquetada como GE-Proton10-31. El lanzamiento corresponde al commit 83d8f9f y ha sido publicado, como es habitual, por el propio GloriousEggroll, que mantiene la rama GE-Proton como una variante no oficial de Proton con parches adicionales para mejorar compatibilidad y rendimiento en multitud de juegos.

La filosofía de este release es clara: corregir errores introducidos en las revisiones inmediatamente anteriores y aplicar una serie de fixes específicos para títulos muy concretos que sufrían problemas de arranque, reproducción de vídeo, validación de archivos o incluso conflictos con sistemas anti-cheat. No es una versión enfocada a grandes novedades de características, sino a dejar todo más estable y jugable.

Dentro de la página de la release se pueden encontrar cuatro assets principales asociados a GE-Proton 10-31, pensados para que el usuario pueda descargar tanto la build preparada para su instalación como el código fuente completo. Esto encaja con el enfoque abierto del proyecto y facilita tanto el uso directo como la inspección o compilación personalizada por parte de usuarios avanzados.

Hotfix principal de GE-Proton 10-31

La parte central de esta versión es un hotfix diseñado para revertir y ajustar cambios problemáticos introducidos en GE-Proton 10-30 y en menor medida en GE-Proton 10-29. Este hotfix ataca tres frentes muy concretos: el soporte Wayland para iconos de bandeja del sistema, una regresión en la reproducción de vídeo y un crash molesto en un título popular.

Reversión del parche de icono de bandeja en WineWayland

Uno de los movimientos más importantes de este hotfix es que se desactiva y revierte el parche de icono de bandeja de WineWayland introducido en GE-Proton 10-30. Este parche pretendía mejorar la integración de las aplicaciones y juegos con los iconos de la bandeja del sistema bajo Wayland, pero en la práctica acabó causando una cascada de problemas en múltiples juegos.

Según se detalla en las notas de la versión, el parche provocaba fallos en una gran variedad de títulos y se comportaba especialmente mal en sesiones con Gamescope, algo muy relevante para los usuarios de Steam Deck y para quienes ejecutan Steam en modo sesión especial. En lugar de aguantar con un parche inestable, la decisión ha sido dar marcha atrás por completo para priorizar que los juegos vuelvan a arrancar y funcionar con normalidad.

El impacto de esta reversión es claro: los usuarios que se encontraban con comportamientos extraños o roturas a partir de GE-Proton 10-30 deberían notar una mejora inmediata al actualizar a 10-31, especialmente si usan Wayland o entornos donde Gamescope y Steam Deck son protagonistas. Es un ejemplo típico de cómo en GE-Proton se prima la jugabilidad real sobre mantener un parche experimental que todavía no está maduro.

Arreglo de la regresión de vídeo introducida en GE-Proton 10-29

Otro de los puntos clave del hotfix de GE-Proton 10-31 es la corrección de una regresión en la reproducción de vídeo que apareció con la versión 10-29. Este fallo afectaba directamente a las escenas de vídeo in-game y a otros elementos que dependen de codecs y pipelines multimedia, provocando que en ciertos juegos los vídeos simplemente no se reprodujeran correctamente.

Entre los títulos mencionados de forma explícita se encuentra Nioh 3, donde los problemas con el vídeo resultaban especialmente molestos. Aunque el texto original habla de “Nioh 3”, en la práctica el parche corrige fallos de reproducción de vídeo similares en varios juegos que dependen de componentes multimedia específicos. Al aplicar este hotfix, esas escenas deberían volver a mostrarse como corresponde.

Con esta corrección, las cinemáticas, intros, vídeos de presentación y otros elementos audiovisuales internos a los juegos deberían recuperar su comportamiento habitual. Esto es especialmente importante en títulos donde ciertas escenas son necesarias para avanzar o entender la historia, ya que un vídeo roto puede llegar a bloquear la progresión o estropear por completo la experiencia de juego.

Solución al crash inicial en Warhammer 40k Darktide

La tercera pata del hotfix se centra en un problema que afectaba a Warhammer 40k Darktide. En versiones anteriores, concretamente desde GE-Proton 10-29, el juego podía crashear nada más abrirse, impidiendo al usuario siquiera llegar al menú inicial. Este comportamiento se identificó como una regresión introducida en esa build.

Con GE-Proton 10-31 se incluye una corrección específica que evita ese crash en el arranque de Darktide, permitiendo que el juego se abra y funcione de forma más fiable. Esta es una mejora especialmente relevante para quienes usan Darktide de forma habitual en Linux, ya que un fallo de este tipo directamente dejaba el título injugable con las versiones afectadas.

El enfoque de GE-Proton en este caso no se limita solo al crash, ya que además se ha añadido un protonfix adicional del que hablaremos más adelante. La suma de ambos cambios mejora tanto el inicio como el flujo general de ejecución del juego, evitando comportamientos extraños que podían confundir al usuario o hacerle pensar que el juego no se estaba ejecutando.

Arreglo de problemas de compatibilidad y anti-cheat

Más allá del hotfix general, GE-Proton 10-31 incluye una lista de correcciones específicas para varios juegos concretos que sufrían problemas de compatibilidad, anti-cheat o arranque. Estas mejoras son especialmente interesantes para quienes tienen una biblioteca variada y se habían topado con errores difíciles de diagnosticar.

Arknights Endfield y el anti-cheat en entornos sin Wayland

Uno de los puntos destacados en las notas de esta versión es la corrección de un problema con el sistema anti-cheat de Arknights Endfield. Hasta ahora, el anti-cheat del juego podía activarse de forma errónea si el usuario no tenía Wayland habilitado en su entorno, generando bloqueos o impidiendo que el título se ejecutase correctamente.

Con GE-Proton 10-31 se ha ajustado este comportamiento para que el anti-cheat de Arknights Endfield deje de dispararse cuando Wayland no está activo, mejorando la compatibilidad en entornos X11 tradicionales y setups donde Wayland no es la opción por defecto. Esto amplía notablemente el abanico de configuraciones en las que el juego puede funcionar sin necesitar cambios drásticos por parte del usuario.

Para quienes jugaban bajo Xorg o en sistemas donde Wayland todavía no está plenamente integrado, este fix supone que ya no tendrán que pelearse con errores de anti-cheat injustificados. Es un paso más en la dirección de hacer que los títulos con sistemas de protección más delicados funcionen de forma razonable en Linux.

Duet Night Abyss: crash al iniciar y ventana de login ausente

Otro juego que recibe atención específica en esta actualización es Duet Night Abyss. Se habían detectado dos problemas principales: por un lado, un crash al lanzar el juego, y por otro, la ausencia de la ventana de login en nuevas instalaciones, lo que impedía iniciar sesión correctamente en el cliente del juego.

GE-Proton 10-31 corrige ambos errores, de forma que Duet Night Abyss deja de cerrarse inesperadamente al iniciarse y la ventana de login vuelve a mostrarse con normalidad cuando se trata de una instalación nueva. Esto significa que los usuarios pueden tanto instalar el juego por primera vez como relanzarlo sin tener que aplicar ajustes manuales o workarounds extraños.

Este tipo de fixes son especialmente útiles para juegos con sistemas de login integrados, launchers propietarios o capas adicionales de autenticación, que a menudo son los que más quebraderos de cabeza dan bajo Wine y Proton. Al integrar estos arreglos directamente en GE-Proton, se reduce la necesidad de scripts externos o configuraciones avanzadas por parte del jugador.

Mejoras en audio, vídeo y cinemáticas en juegos concretos

Las notas de GE-Proton 10-31 también incluyen correcciones centradas en el audiovisual de títulos específicos, donde fallaban las cinemáticas, el audio de voz o incluso todo el sonido, haciendo que la experiencia quedase a medias.

Akiba’s Trip: cutscenes, audio y voces funcionando al completo

Uno de los casos más llamativos es el de Akiba’s Trip, donde hasta ahora existían problemas serios con las escenas de vídeo, el audio general y las voces de los personajes. Estos fallos combinados hacían que el juego estuviera técnicamente “jugable”, pero con una experiencia muy recortada.

Con GE-Proton 10-31 se indica explícitamente que se han corregido las cutscenes, el audio y el audio de voz en Akiba’s Trip, hasta el punto de que las notas remarcan que “el juego funciona completamente ahora”. Esto implica que escenas narrativas, diálogos doblados y sonido ambiental deberían comportarse como en la versión nativa esperada.

Para quienes disfrutan de este título, la diferencia es notable, porque pasar de tener cinemáticas rotas o sin sonido a disponer de todo el contenido audiovisual completo cambia radicalmente la experiencia. Además, es un buen ejemplo del tipo de trabajo de micro-ajustes que realiza GE-Proton para rescatar juegos que, sin estos fixes, se quedarían en un estado medio funcional.

Warhammer 40k: arreglos históricos y mejoras de lanzamiento

La familia de títulos de Warhammer 40k recibe un protagonismo especial en esta versión de GE-Proton, con arreglos tanto para Vermintide 2 como para Darktide. En ambos casos se trata de problemas muy molestos: uno relacionado con Easy Anti-Cheat (EAC) y otro con el flujo de lanzamiento a través del launcher propio del juego.

Warhammer 40k Vermintide 2: EAC y validación de archivos por fin arreglado

Uno de los puntos más llamativos de las notas es el arreglo para Warhammer 40k Vermintide 2, donde se indica que se ha solucionado un bug relacionado con Easy Anti-Cheat y la validación de archivos al iniciar el juego desde el launcher. Lo más curioso es que este fallo se califica como un bug de “más de 6 años de antigüedad”.

Con GE-Proton 10-31, el problema de que EAC fallase al validar los archivos cuando se arrancaba el juego desde su lanzador queda finalmente resuelto. Esto es clave, porque muchos jugadores se encontraban con bloqueos o mensajes de error simplemente por utilizar el flujo de inicio oficial del título, lo cual desincentivaba el juego en Linux.

Que se haya logrado por fin corregir este fallo tan veterano supone un hito simbólico: un problema que llevaba años lastrando la experiencia de Vermintide 2 bajo Wine y Proton finalmente tiene solución integrada en una build accesible y mantenida. Esto refuerza la idea de que el trabajo de compatibilidad en el gaming en Linux es una carrera de fondo en la que incluso bugs larguísimos acaban cayendo.

Warhammer 40k Darktide: salto directo al juego saltándose el launcher

Además del crash al inicio ya mencionado, Warhammer 40k Darktide recibe otro ajuste clave en forma de protonfix diseñado para saltarse el launcher del juego. Este cambio no es solo cuestión de comodidad, sino que responde a un comportamiento problemático detectado con el flujo de arranque tradicional.

Se había observado que, en algunos casos, al iniciar Darktide desde su launcher el juego podía quedarse en segundo plano como un proceso de solo audio, es decir, el jugador escuchaba el sonido del juego, pero no aparecía ninguna ventana gráfica visible. Esto generaba confusión y obligaba a matar procesos o reiniciar Steam para recuperar el control.

Con el protonfix añadido en GE-Proton 10-31, el lanzamiento se ajusta para evitar el uso del launcher y arrancar Darktide directamente, lo que de paso esquiva el bug que hacía que se ejecutase únicamente como proceso de audio en segundo plano. De cara al usuario, la sensación es que el juego va más “directo al grano” y se comporta de forma más predecible.

Sumado al hotfix que elimina el crash al arranque, Darktide pasa a tener una experiencia de lanzamiento mucho más limpia y estable. No solo desaparecen cierres inesperados, sino que se reduce la probabilidad de encontrarse con situaciones donde el juego “está corriendo pero no se ve”.

Assets incluidos en el release GE-Proton 10-31

En la página oficial de la release, GE-Proton 10-31 se acompaña de cuatro assets diferentes que cubren tanto la build lista para usar como el código fuente. Esta estructura facilita que cualquier tipo de usuario, desde el más básico hasta el más avanzado, pueda obtener exactamente lo que necesita.

GE-Proton10-31.sha512sum : archivo de suma de comprobación que permite verificar la integridad de la descarga principal.

: archivo de suma de comprobación que permite verificar la integridad de la descarga principal. GE-Proton10-31.tar.gz : el paquete comprimido con la build de GE-Proton 10-31 lista para extraer y utilizar en tu instalación de Steam y Proton-GE.

: el paquete comprimido con la build de GE-Proton 10-31 lista para extraer y utilizar en tu instalación de Steam y Proton-GE. Source code (zip) : versión del código fuente en formato ZIP, pensada para quienes quieran inspeccionar el contenido o trabajar con él en entornos donde este formato sea más cómodo.

: versión del código fuente en formato ZIP, pensada para quienes quieran inspeccionar el contenido o trabajar con él en entornos donde este formato sea más cómodo. Source code (tar.gz): el mismo código fuente, pero empaquetado en formato TAR.GZ, habitual en sistemas GNU/Linux y muy cómodo para integrarlo en scripts o procesos automatizados.

La presencia de estos cuatro ficheros implica que no solo puedes descargar e instalar GE-Proton 10-31 de forma directa, sino también comprobar que la descarga es correcta gracias al archivo sha512sum, o incluso compilar tu propia variante a partir del código fuente. Todo ello está accesible desde la página de la release oficial del proyecto, donde se centralizan los cambios y los enlaces de descarga.

Para quienes ya estén acostumbrados a usar Proton-GE, el fichero más relevante será casi siempre el GE-Proton10-31.tar.gz, que se integra en la carpeta correspondiente de compatibilidad de Steam para poder seleccionar esta versión en los ajustes de cada juego. Sin embargo, la disponibilidad del código fuente y la suma de verificación es una garantía añadida para quienes valoran la transparencia y la seguridad.

Con todo lo que introduce GE-Proton 10-31 —la reversión del parche de systray en WineWayland, los arreglos de vídeo, las mejoras en anti-cheat, los fixes específicos para títulos como Akiba’s Trip, Duet Night Abyss, Arknights Endfield y los importantes cambios en la familia Warhammer 40k—, esta versión se convierte en una actualización muy recomendable para cualquiera que se haya encontrado con fallos recientes o que quiera asegurar una experiencia más estable en Linux y Steam Deck, especialmente si juega de forma intensiva a estos títulos concretos.