Si juegas en Steam Deck o en un PC con GNU/Linux, seguro que ya te suena Proton y lo mucho que ha cambiado la película a la hora de disfrutar de juegos pensados para Windows. Dentro de ese ecosistema, las versiones personalizadas como GE-Proton 10-30 y sus iteraciones previas (10-29, 10-25…) se han vuelto casi imprescindibles para quienes quieren ir un paso más allá en compatibilidad y rendimiento.

No se trata de reemplazar el Proton oficial de Valve para todo, sino de tener a mano una “navaja suiza” para esos títulos que se resisten, ya sea porque no arrancan, muestran artefactos gráficos, fallan los mandos o hay líos con escenas de vídeo y guardados. Ahí es donde las builds de GloriousEggroll, con parches extra y componentes súper actualizados, suelen marcar la diferencia.

Componentes actualizados en GE-Proton 10-30 y 10-29

Buena parte de las novedades de GE-Proton 10-29 y 10-30 giran alrededor de la actualización de los bloques fundamentales que permiten traducir las llamadas de Windows a tecnologías utilizables en Linux. Aquí entran en juego Wine, DXVK, DXVK-NVAPI, VKD3D/VKD3D-Proton, FEX y diversos parches propios para Wayland y VR.

En estas versiones, el corazón de Proton se basa en Wine 10 y ramas “bleeding edge” muy recientes. Esto supone disponer de muchas funciones nuevas, correcciones de errores y soporte ampliado para APIs modernas de Windows. En términos prácticos, significa que juegos más actuales, launchers caprichosos y aplicaciones que dependen de componentes recientes tienen más papeletas de funcionar correctamente.

Para los títulos DirectX 9, 10 y 11, GE-Proton se apoya en DXVK actualizado a las últimas revisiones disponibles, arrastrando mejoras continuas en rendimiento, consumo de CPU y estabilidad. Junto a esto, DXVK-NVAPI se mantiene también a la última, algo especialmente relevante en equipos con GPU NVIDIA, donde la emulación del comportamiento de NVAPI es clave para activar o mejorar ciertas funciones propias de esa marca.

Los juegos basados en DirectX 12 se benefician de VKD3D y VKD3D-Proton sincronizados con sus versiones más recientes. Esta capa es la que traduce DX12 a Vulkan, y sus avances se notan en menos crasheos en escenas exigentes, menos errores en efectos gráficos avanzados y una reducción de artefactos visuales, algo muy visible en títulos AAA modernos que abusan de esta API.

Otro bloque importante es FEX, que se usa en entornos donde hace falta ejecutar código pensado para x86_64 en otras arquitecturas, como aarch64. GE-Proton actualiza FEX a la rama upstream actual, ampliando la compatibilidad y afinando el rendimiento en dispositivos alternativos o configuraciones más experimentales donde la emulación tiene mucho peso.

Mejoras en realidad virtual, OpenXR y proceso de compilación

Las versiones recientes de GE-Proton también traen cambios arrastrados desde vrclient, el componente que maneja funciones de realidad virtual. Esto implica un mejor comportamiento con cascos VR en Linux, arreglos para títulos concretos y una estabilidad superior de la interfaz de compatibilidad, algo clave cuando cualquier microcorte o fallo de seguimiento puede arruinar la experiencia.

En la misma línea, wineopenxr se actualiza con parches de su repositorio principal. OpenXR es la base de muchas experiencias modernas de RV, por lo que una implementación más madura se traduce en un reconocimiento de dispositivos más fiable, mejor gestión del tracking y menos problemas de compatibilidad con juegos que dependen de esta especificación.

A nivel de construcción del propio proyecto, GE-Proton incorpora cambios en make y en los Makefiles que simplifican el proceso de compilación y reducen posibles errores al generar builds para distintas plataformas. Aunque el usuario final no vea esto directamente, se nota en lanzamientos más frecuentes y en paquetes más consistentes.

Uno de los pequeños ajustes visibles es la eliminación del formato .zst como resultado de build, usado en su momento principalmente para umu. Al prescindir de este formato, se reducen las variantes de empaquetado y se hace más sencillo identificar qué archivo descargar y usar. Menos confusión, menos posibilidades de equivocarse al instalar.

En paralelo, el conjunto de parches em-10 / wine-wayland se mantiene afinado, reforzando el funcionamiento de juegos ejecutados bajo Wayland. Aquí entran detalles como el manejo del ratón, el comportamiento de las ventanas a pantalla completa, la latencia de entrada y la integración con el compositor. Para quienes ya han dado el salto definitivo a Wayland, estos parches son oro.

Bajo el capó de Proton 10 y relación con GE-Proton

La base tecnológica de Proton 10 se construye sobre Wine 10, DXVK 2.6.2, dxvk-nvapi 0.9.0-10, vkd3d 1.17 y vkd3d-proton 2.14.1. Es un bloque muy actual que luego sirve como punto de partida para que ramas como GE-Proton añadan parches adicionales y se sincronicen más a menudo con las versiones de Git de estos proyectos.

En el ámbito de los mandos, se introducen mejoras muy agradecidas en DualSense, corrigiendo por ejemplo falsos clics del touchpad vía Bluetooth, algo que podía resultar desesperante. También se pulen detalles del soporte de AVPro en VRChat y se arregla un problema donde la Epic Games Store dejó de arrancar bajo Proton, situación que se revierte en esta rama.

Para activar Proton 10.0-3 en un juego concreto, solo necesitas ir a las propiedades del título en Steam, abrir la sección “Compatibilidad” y seleccionar esa versión desde el desplegable. Steam descargará el runtime necesario y, a partir de ahí, ese juego utilizará Proton 10, mientras el resto seguirá con la versión global que tengas configurada.

GE-Proton toma esta base y la complementa con cambios más agresivos, parches específicos y builds de Wine, DXVK y vkd3d-proton tomadas directamente de sus ramas de desarrollo. La combinación de Proton 10 oficial para el día a día y GE-Proton para casos “quisquillosos” es actualmente una de las configuraciones más recomendadas en la escena Linux gaming.

En añadidos más recientes, ramas como GE-Proton 10-25 han servido sobre todo como versiones centradas en correcciones de regresiones, especialmente para errores detectados en 10-24, 10-23 y 10-22. Aquí el objetivo no es tanto presumir de grandes novedades como cerrar flecos, estabilizar y asegurarse de que los parches introducidos no rompen lo que ya funcionaba.

Protonfixes y arreglos específicos de GE-Proton

Más allá de los componentes base, una de las claves de GE-Proton está en Protonfixes: un conjunto de scripts y ajustes por juego, incluyendo parches para más juegos, que aplican cambios muy concretos solo cuando se lanza un determinado título. Estos fixes son los que a menudo desbloquean cinemáticas, solucionan problemas con mandos o corrigen parámetros gráficos conflictivos.

En arquitecturas como aarch64, GE-Proton introduce ajustes en el proceso de build para compilar Protonfixes correctamente, de modo que todo el stack funcione también en estos entornos. Estos cambios aumentan la versatilidad de la herramienta, permitiendo que se utilice en proyectos y dispositivos alejados del típico PC x86_64.

Uno de los puntos que más aprecian los jugadores en Linux es la mejora en el manejo de mandos. GE-Proton ha incorporado fixes específicos para DualShock 4 en títulos como BioShock 2 (Classic y Remastered) y Dragon’s Dogma: Dark Arisen, evitando tener que recurrir a configuraciones manuales complicadas o remapeos raros. Para Steam Deck y setups de salón, donde jugar con mando es lo normal, se nota mucho.

Otro ejemplo de ajuste fino es el tratamiento de Duet Night Abyss bajo Wayland: se activa la opción “gamedrive” y se deshabilita libglesv2 en ese entorno, reduciendo conflictos entre librerías gráficas y mejorando la estabilidad, especialmente en compositores modernos.

También se ha prestado atención a tecnologías de escalado como XeSS. GE-Proton añade soporte para actualizar el archivo libxess_dx11.dll, lo que ayuda a que algunos upscalers basados en XeSS funcionen correctamente en juegos DirectX 11, permitiendo descargar de trabajo a la GPU manteniendo una calidad visual aceptable.

Errores de guardado, fixes eliminados y casos curiosos

Entre los arreglos de protonfixes, destaca una corrección para un fallo con los archivos de guardado en Dark Earth. Errores así pueden echar por tierra muchas horas de juego, por lo que disponer de la solución integrada directamente en GE-Proton es un plus importante para quienes recuperan este tipo de clásicos.

En el otro extremo, también se ha optado por retirar fixes que se han vuelto innecesarios o incluso contraproducentes. Es el caso de un parche aplicado previamente a GTA IV relacionado con la función Independence FM. Tras nuevas pruebas se ha comprobado que el juego funciona correctamente sin ese ajuste, siempre que se utilicen formatos de audio soportados, así que se ha limpiado para evitar efectos secundarios.

En las últimas tandas de cambios hubo un HOTFIX bastante sonado: se retiró un parche adicional de webview2 que estaba provocando que el login de Forza Horizon 5 no se abriera. El trasfondo es que Wine 9 añadió un stub básico para permitir la instalación de webview2, pero los parches extra propuestos para extender la funcionalidad no fueron aceptados upstream y, encima, rompían FH5. GE-Proton decidió quitarlos y recuperar la funcionalidad del login.

Este asunto de webview2 también impacta en juegos como Girls Frontline 2: Exilium, donde la edición de Darkwinter Software (para Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda) funciona mejor con la configuración actual de GE-Proton, mientras que la edición de Haoplay (para buena parte de Europa, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Taiwán) sigue requiriendo trabajo adicional en Wine y en la integración de este componente.

Todo esto ilustra bien cómo GE-Proton se mueve rápido: se prueban parches, se integran, se retiran si rompen algo importante y se busca un equilibrio entre funcionalidad extra y estabilidad, siempre con la vista puesta en casos de uso concretos de la comunidad.

Instalación de GE-Proton y herramientas auxiliares

Instalar GE-Proton manualmente no es complicado, pero hay que asegurarse de descargar el archivo correcto en GitHub. Es habitual que alguien baje el código fuente por error en vez del paquete preparado para Steam, lo descomprima, y luego el cliente de Valve no detecte nada. El truco está en elegir el tar.gz etiquetado como compatibilidad y no los “Source code”.

En instalaciones de Steam “clásicas” (no Flatpak), el directorio clave es ~/.steam/root/compatibilitytools.d. Si no existe, se crea a mano. Después, se descarga el tar.gz de GE-Proton, se extrae directamente dentro de esa carpeta (dejando algo tipo GE-Proton-10-xx con su compatibilitytool.vdf y demás ficheros dentro), se cierra Steam y se vuelve a abrir. A partir de ahí, GE-Proton aparecerá en el listado de herramientas de compatibilidad de cada juego.

En Steam instalado como Flatpak, la ruta cambia a ~/.var/app/com.valvesoftware.Steam/data/Steam/compatibilitytools.d, pero el proceso es el mismo: crear la carpeta, extraer ahí el contenido del tarball correcto y reiniciar Steam. Si al volver a abrir el cliente no ves GE-Proton, suele ser que la carpeta ha quedado mal anidada o que, de nuevo, se descargó un “Source code” por error.

Para quien no quiera pelearse con rutas, existe ProtonUp-Qt, una aplicación muy cómoda que automatiza la descarga e instalación de GE-Proton y otras herramientas. Basta con ejecutarla, pulsar en “Añadir versión”, elegir “GE-Proton”, seleccionar la release deseada y darle a instalar. La propia aplicación detecta si usas Steam normal o Flatpak y coloca los archivos donde toca.

Un detalle a tener en cuenta: si usas el AppImage de ProtonUp-Qt en distribuciones como Ubuntu y no se abre, suele bastar con instalar el paquete fuse desde los repositorios y volver a ejecutar el archivo. Son los típicos tropiezos iniciales que se solucionan una vez y te olvidas.

Actualización automática con GE-Proton-RR y uso recomendado

Para quienes quieren tener siempre la última versión sin tener que estar pendientes, existe GE-Proton-RR (Rolling Release), un script que automatiza la descarga y actualización. Con la orden ./ge-proton-rr.sh --no-gui (o con su ruta absoluta), el script comprueba la versión instalada frente a la disponible en la web y actualiza solo si es necesario, todo de forma desatendida.

Una opción muy cómoda es añadir ese ejecutable al arranque del escritorio. Por ejemplo, en Steam Deck podrías guardar un fichero llamado /home/deck/.config/autostart/ge-proton-rr.desktop con el contenido adecuado, sustituyendo “/ruta/al/ejecutable/” por la ruta real, para que se ejecute cada vez que entres en tu sesión KDE Plasma.

Otra posibilidad consiste en agregar ge-proton-rr.sh como “juego” en Steam y fijar --no-gui como parámetro de lanzamiento. No es totalmente automático, porque hay que ejecutarlo, pero es mucho más rápido que abrir la ventana gráfica, esperar al chequeo y pulsar el botón de actualizar.

El desarrollador ha ido optimizando la comprobación de versiones para que el chequeo sea casi instantáneo y la descarga resulte lo menos intrusiva posible. Incluso se ha planteado montar un demonio o servicio en segundo plano, aunque aquí aparecen dudas razonables: si justo en los segundos que dura la actualización el usuario lanza un juego que usa GE-Proton, pueden darse comportamientos raros. Es un equilibrio delicado entre comodidad total y evitar situaciones de carrera.

En cuanto al uso práctico, la recomendación más sensata que se repite en la comunidad es clara: si todo te funciona bien con Proton oficial, no lo toques. Cuando un juego no arranca, falla el launcher, los vídeos no se ven o el rendimiento se hunde sin motivo, entonces sí tiene sentido probar primero Proton Experimental y, si sigue igual, pasar a GE-Proton.

Hay que tener muy presente el estado del anti-cheat: aunque Steam ha hecho avances con EAC y BattlEye, no todos los estudios han activado la compatibilidad con Proton. En esos casos, ni GE-Proton ni ninguna otra variante pueden hacer milagros; la pelota está en el tejado de la desarrolladora del juego.

Por último, GE-Proton y Proton en general aceptan variables de entorno para ajustar opciones avanzadas. Por ejemplo, WINE_FULLSCREEN_FSR=1 activa el escalado FSR en el “fullscreen hack”; PROTON_ENABLE_NVAPI=1 permite exprimir NVAPI/DLSS en juegos compatibles, en algunos casos junto a ajustes específicos como desactivar ciertos hacks de DXGI. Conviene aplicarlas juego por juego, para no complicar la depuración cuando algo va mal.

En conjunto, la combinación de Proton 10, las ramas recientes de GE-Proton (10-25, 10-29, 10-30) y herramientas como Protonfixes o GE-Proton-RR hace que jugar en Linux, SteamOS y Steam Deck sea cada vez más parecido a hacerlo en Windows, con menos peleas técnicas y más tiempo dedicado a lo importante: darle al botón de “Jugar” y disfrutar. Tener ambas ramas instaladas, usar la oficial como base y recurrir a GE cuando un título se resiste se ha convertido en la estrategia ganadora para la mayoría de usuarios.