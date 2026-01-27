Si juegas en Steam Deck o en un PC con GNU/Linux, seguro que has oído hablar de Proton y de lo mucho que ha cambiado la forma de disfrutar de juegos de Windows en estas plataformas. Dentro de ese ecosistema, GE-Proton 10-29 se ha convertido en una de las versiones más interesantes para quienes quieren afinar la compatibilidad y resolver problemas concretos que el Proton oficial de Valve todavía no cubre del todo.

Esta versión no está pensada para sustituir al Proton estándar en todos los juegos, sino para esos títulos “especialitos” que dan guerra. La idea es que uses Proton oficial por defecto y recurras a GE-Proton 10-29 solo cuando un juego no arranca, tiene fallos gráficos, problemas de rendimiento o errores con mandos y guardados que esta build alternativa sí corrige.

Qué es GE-Proton y por qué importa la versión 10-29

GE-Proton es una variante no oficial de Proton mantenida por la comunidad, concretamente por el desarrollador conocido como GloriousEggroll. Su objetivo principal es adelantar o complementar a Proton con parches, fixes y componentes actualizados que todavía no han llegado a la rama oficial de Valve o que, por políticas de soporte, tardan en incorporarse.

En la versión 10-29, el proyecto da un paso más para quienes juegan en Steam Deck, SteamOS y cualquier distribución Linux, incluyendo sistemas con Wayland y arquitecturas menos habituales como aarch64. A través de diversas actualizaciones internas y arreglos específicos para juegos concretos, busca que más títulos funcionen “a la primera” y que la experiencia sea más estable.

Es importante recalcar que Valve recomienda usar Proton oficial siempre que sea posible, sobre todo si quieres un soporte más predecible. GE-Proton, en cambio, viene muy bien cuando necesitas una solución rápida para títulos que no están bien soportados aún, o cuando quieres probar mejoras experimentales que todavía no han llegado al canal estable.

Componentes de Proton actualizados en GE-Proton 10-29

Buena parte de las novedades de GE-Proton 10-29 se centran en renovar las piezas clave que permiten que los juegos de Windows funcionen bajo Linux. Estos componentes trabajan en conjunto para traducir llamadas de Windows a tecnologías compatibles con GNU/Linux, ya sea a nivel de API gráfica, audio o sistema.

Actualización de Wine a la rama bleeding edge

El corazón de Proton sigue siendo Wine, y en GE-Proton 10-29 se ha actualizado a la última versión bleeding edge, es decir, una rama muy avanzada con cambios recientes del proyecto principal. Esto implica nuevas funciones, correcciones de errores y una mejor compatibilidad con aplicaciones y juegos modernos, aunque también puede introducir algún comportamiento más experimental.

Al disponer de un Wine tan reciente, muchos juegos que dependen de APIs, librerías o funciones más modernas tienen más posibilidades de arrancar sin problemas, o de reducir errores como cierres inesperados, glitches en la interfaz o fallos con servicios en línea que se apoyan en componentes más nuevos de Windows.

DXVK y DXVK-NVAPI al día desde Git

Para los juegos que utilizan DirectX 9, 10 y 11, Proton se apoya en DXVK, una capa que traduce esas llamadas a Vulkan. En esta release, DXVK se ha actualizado a la última revisión disponible en Git, lo que incluye una larga lista de optimizaciones, correcciones de bugs y mejoras de rendimiento acumuladas en el tiempo.

También se ha actualizado DXVK-NVAPI a su versión más reciente desde Git. Esta pieza es crucial sobre todo para usuarios con tarjetas gráficas NVIDIA, ya que permite emular partes del comportamiento del NVAPI de Windows, mejorando compatibilidad con funciones propias de esa marca como ciertos modos de renderizado o tecnologías específicas usadas por algunos juegos.

Mejoras en VKD3D y VKD3D-Proton

La transición de DirectX 12 a Vulkan se gestiona mediante VKD3D y su variante adaptada para Proton, VKD3D-Proton. En GE-Proton 10-29, ambos componentes se han sincronizado con las últimas versiones upstream, lo que supone un avance importante para juegos actuales que exigen DX12.

Gracias a estas actualizaciones, se reducen los problemas de gráficos corruptos, crasheos en escenas exigentes o errores en efectos avanzados que suelen aparecer en títulos DX12 cuando la capa de traducción no está suficientemente madura. Esto es especialmente relevante en juegos AAA recientes que confían intensamente en esta API.

FEX actualizado a la versión upstream

Otro componente destacado es FEX, una tecnología relacionada con la emulación y la ejecución de código pensado para otras arquitecturas. En esta versión, FEX se ha alineado con la release más reciente del proyecto principal, lo cual amplía la compatibilidad con arquitecturas como aarch64 y mejora el rendimiento en algunos escenarios.

Este tipo de avances resultan especialmente útiles en dispositivos y configuraciones no estándar, donde la combinación de Proton, FEX y otros componentes permite que juegos pensados para x86_64 se ejecuten en hardware diferente, con el menor coste posible en fluidez y estabilidad.

Cambios importados desde vrclient, wineopenxr y herramientas de compilación

GE-Proton 10-29 también incorpora las últimas modificaciones de upstream en vrclient, el componente que gestiona funcionalidades relacionadas con realidad virtual. Con ello, los usuarios de cascos VR en Linux pueden beneficiarse de correcciones recientes, compatibilidad con nuevos títulos y mejoras en estabilidad de la capa de compatibilidad.

Algo similar ocurre con wineopenxr, que recibe cambios actualizados desde su upstream. Esto ayuda a que los juegos y aplicaciones que dependen de OpenXR funcionen de forma más fiable, algo clave en experiencias VR modernas donde la latencia y la correcta gestión del dispositivo son críticas.

Por último, se han importado también cambios en make y en los Makefiles utilizados en el proceso de compilación. Esto no se ve directamente en los juegos, pero facilita la construcción de la propia GE-Proton, mejora la consistencia de los paquetes y reduce posibles incidencias al generar builds para distintas plataformas.

Eliminación del formato de build .zst

Dentro de los ajustes de empaquetado, GE-Proton 10-29 ha eliminado el uso del formato .zst como resultado de compilación. Este formato se utilizó principalmente para umu, pero en la situación actual se considera innecesario, simplificando así las variantes de build.

Esta decisión contribuye a que haya menos confusión a la hora de descargar y utilizar las builds, y concentra los esfuerzos en los formatos realmente mantenidos. Aunque pueda parecer un cambio menor, ayuda a que la distribución de GE-Proton sea más clara para los usuarios finales.

Mejoras específicas en Protonfixes

Más allá de las actualizaciones de componentes base, GE-Proton 10-29 presta especial atención a Protonfixes, el conjunto de scripts y ajustes concretos para juegos determinados. Estos fixes son los que marcan la diferencia en la experiencia del día a día, porque atacan problemas muy concretos que los jugadores se encuentran al lanzar títulos populares.

Soporte mejorado para arquitectura aarch64

Entre las novedades de Protonfixes se incluye una corrección en el proceso de build para permitir la compilación correcta en aarch64. Esta arquitectura, cada vez más presente en ciertos dispositivos y SBCs, requiere un tratamiento cuidado para que todo el stack funcione sin tropiezos.

Con este ajuste, GE-Proton 10-29 se vuelve más versátil a la hora de ejecutarse en entornos no x86_64, abriendo la puerta a proyectos y configuraciones más experimentales que quieran aprovechar la potencia de Proton en hardware alternativo.

Correcciones para mandos DualShock 4 en juegos concretos

Uno de los puntos que más molestan a los jugadores en Linux suele ser el comportamiento de los mandos. En esta versión, se han introducido fixes específicos para el uso del DualShock 4 en varios títulos, logrando que el reconocimiento del controlador y la respuesta en juego sean las esperadas.

Concretamente, BioShock 2 en sus ediciones Classic y Remastered recibe ajustes para que el DualShock 4 funcione sin necesidad de apaños extra. Además, Dragon’s Dogma: Dark Arisen también se beneficia de estas correcciones, ofreciendo una experiencia más pulida para quienes prefieren jugar con el mando de PlayStation en lugar de un pad de Xbox u otros controladores.

Estas mejoras son especialmente apreciables en Steam Deck y en configuraciones de salón, donde jugar con mando es la norma y no la excepción. Evitar tener que pelearse con perfiles personalizados, mapeos raros o fallos de vibración supone una gran ventaja.

Ajustes para Duet Night Abyss en Wayland

Otro de los juegos que recibe trato especial es Duet Night Abyss. En GE-Proton 10-29, se ha activado la opción gamedrive y deshabilitado libglesv2 cuando se ejecuta bajo Wayland. Este tipo de modificación está pensada para resolver choques y problemas de compatibilidad en entornos gráficos modernos.

Gracias a estas decisiones, el comportamiento del juego bajo Wayland mejora, reduciendo posibles fallos gráficos o bloqueos inesperados que podrían aparecer debido a la interacción entre distintas librerías gráficas. Es un ejemplo claro de cómo Protonfixes ajusta parámetros muy concretos para encajar mejor con la realidad de las distros actuales.

Compatibilidad ampliada con upscalers y librerías de escalado

Con la popularidad de tecnologías de escalado como XeSS, DLSS o FSR, cada vez más títulos integran librerías específicas para estas funciones. En GE-Proton 10-29 se ha añadido soporte para actualizar el archivo libxess_dx11.dll, lo cual ayuda a que el uso de ciertos upscalers basados en XeSS funcione adecuadamente en juegos DirectX 11.

Esto significa que puedes aprovechar mejor tecnologías de reescalado avanzadas en Linux, aliviando la carga sobre la GPU y mejorando el rendimiento sin sacrificar demasiada calidad visual, siempre que el juego soporte este tipo de sistemas.

Solución de errores de guardado y correcciones eliminadas

Dentro del apartado de arreglos específicos, GE-Proton 10-29 incluye una corrección para un fallo relacionado con los archivos de guardado en el juego Dark Earth. Problemas de este tipo pueden arruinar la experiencia, así que disponer de un fix integrado marca una diferencia enorme para quienes quieran jugar este título clásico en Linux.

Asimismo, se ha decidido retirar un fix anteriormente aplicado a GTA IV en relación con la función Independence FM. Tras nuevas pruebas se ha comprobado que el juego funciona correctamente sin ese ajuste, siempre y cuando el usuario emplee formatos de audio soportados. Eliminar parches innecesarios reduce posibles efectos secundarios y mantiene la configuración más limpia.

Actualización de parches em-10 / wine-wayland

Una parte menos visible pero muy influyente en la experiencia del usuario es el conjunto de parches aplicados sobre Wine para mejorar su integración en entornos gráficos modernos. En GE-Proton 10-29, el set de parches em-10 / wine-wayland se ha actualizado, lo que robustece el funcionamiento de juegos ejecutados bajo sesiones Wayland.

Wayland se está consolidando como el sucesor natural de X11 en muchas distribuciones y escritorios, y estos parches ayudan a pulir la interacción entre los juegos de Windows, Wine y el compositor de Wayland. El resultado puede traducirse en mejor manejo del ratón, menor latencia, menos problemas con ventanas a pantalla completa y una integración más natural con el sistema.

Cuándo usar GE-Proton 10-29 y cuándo quedarte con Proton oficial

Aunque pueda ser tentador instalar GE-Proton 10-29 y usarlo para todo, la recomendación general dentro de la comunidad es algo distinta. Lo más sensato es mantener Proton oficial de Valve como opción por defecto para tus juegos de Steam, ya que es la versión directamente soportada por la compañía y la que recibe pruebas y validaciones más conservadoras.

GE-Proton entra en juego cuando un título no arranca, presenta errores graves, problemas de sonido, glitches gráficos o fallos con el mando que no están presentes en la versión oficial, pero sí han sido abordados en esta build comunitaria. También puede ser útil si quieres probar mejoras en rendimiento o compatibilidad que todavía no han llegado al canal estable de Proton.

En Steam Deck, SteamOS y distros Linux de escritorio (videojuegos compatibles con Linux), la combinación ideal suele ser tener instalados ambos: Proton oficial y GE-Proton, eligiendo manualmente esta última solo para los juegos problemáticos. De esta forma te beneficias de la estabilidad del canal principal sin renunciar a la flexibilidad extra cuando hace falta.

Instalación y uso básico de GE-Proton

Para quienes se acercan por primera vez a esta variante, el proceso de instalación es relativamente sencillo. Lo más habitual es descargar GE-Proton 10-29 desde su repositorio de GitHub, donde GloriousEggroll publica las diferentes builds, y colocar la carpeta correspondiente en el directorio de compatibilidad de Steam.

Una vez instalado, puedes seleccionar GE-Proton 10-29 como herramienta de compatibilidad específica para un juego concreto desde las propiedades del título en Steam. De este modo, solo ese juego utilizará esta versión de Proton, mientras que el resto seguirá empleando la que tengas configurada de manera global.

En caso de dudas, existen guías y explicadores sobre las distintas versiones de Proton y el uso de GE-Proton elaborados por comunidades como GamingOnLinux y herramientas como Lutris, que ayudan paso a paso a decidir qué versión elegir en cada caso y cómo sacarle todo el partido sin romper tu biblioteca.

En conjunto, GE-Proton 10-29 apuesta por traer al ecosistema Linux una compatibilidad de juegos todavía más amplia, puliendo detalles como el comportamiento del DualShock 4 en títulos concretos, mejorando la experiencia bajo Wayland y manteniendo al día componentes clave como Wine, DXVK, VKD3D y FEX. Para quienes juegan en Steam Deck o en escritorio Linux, se convierte en una herramienta muy útil para esos juegos que todavía se resisten a funcionar fino con Proton estándar.