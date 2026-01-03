GE-Proton 10-28 ya está disponible y llega cargado de cambios pensados para quienes juegan en Linux y Steam Deck, especialmente en títulos que dan guerra con el sonido o presentan fallos extraños. Esta versión comunitaria de Proton (ver GE-Proton 10-26), mantenida fuera del canal oficial de Valve, se centra en pulir detalles que las compilaciones estándar no cubren, ofreciendo una alternativa muy potente cuando un juego se resiste a funcionar como debería.

Aunque para la mayoría de títulos sigue siendo recomendable tirar de la versión oficial de Proton de Valve, esta edición GE-Proton 10-28 cobra sentido cuando aparecen cuelgues, problemas de audio (sobre todo con sonido espacial), errores con mods o comportamientos raros que no se solucionan de otra forma. En estas situaciones, esta compilación comunitaria se convierte en una herramienta casi imprescindible para exprimir al máximo tu biblioteca en Linux y Steam Deck.

En qué se centra la actualización GE-Proton 10-28

La versión GE-Proton 10-28 pone un foco muy claro en arreglar el comportamiento del sonido espacial, solucionar errores en títulos concretos y actualizar componentes internos clave. Con este lanzamiento, se abordan problemas que afectaban tanto a Steam Deck como a PCs con Linux, mejorando la experiencia en juegos que usan tecnologías de audio avanzadas y en varios títulos populares con bugs conocidos.

Entre los puntos más destacados se encuentran las correcciones de sonido espacial con winealsa, la introducción de una nueva variable de entorno para controlar ese audio, la inclusión de versiones bleeding edge de Wine, DXVK y VKD3D-Proton, así como una batería de arreglos específicos para juegos como World of Tanks, Duet Night Abyss, Ghostwire: Tokyo y otros.

Mejoras en el sonido espacial (Spatial Audio) con winealsa

Uno de los cambios más notables de GE-Proton 10-28 es la revisión profunda del tratamiento del sonido espacial en juegos que dependen exclusivamente de esta característica. El problema aparecía de forma clara en Linux y Steam Deck cuando se usaba el controlador winealsa, donde el resultado de audio era claramente incorrecto y se perdían canales.

Hasta ahora, Wine convertía el audio espacial en una señal multicanal estándar, pero el backend winealsa no transmitía los metadatos adecuados al servidor de sonido del sistema (como PipeWire o PulseAudio). Esto provocaba que, en configuraciones estéreo, solo se reprodujeran correctamente los canales frontales, omitiendo el central, el subwoofer y otros canales envolventes, generando un sonido pobre, desequilibrado y nada inmersivo.

Con GE-Proton 10-28 se ha integrado un nuevo mezclador directamente en winealsa, cuyo comportamiento imita la lógica que aplica PipeWire. Lo que hace básicamente es descartar los canales superiores (como los de altavoces de techo en configuraciones más avanzadas) y combinar adecuadamente los canales restantes al número de salidas reales que tiene el usuario, logrando que el audio se distribuya de forma coherente en una salida estéreo o en configuraciones 5.1 y 7.1.

Gracias a esta nueva lógica de mezcla, la calidad del audio con winealsa se acerca mucho a la que se obtiene con winepulse en escenarios donde se usa sonido espacial. Para quienes prefieren o necesitan utilizar winealsa (por rendimiento, compatibilidad o preferencias personales), esto supone un salto importante en la experiencia sonora dentro de numerosos videojuegos.

El desarrollador avisa, no obstante, de que el comportamiento todavía puede diferir del que ofrece Windows. En algunos títulos, por ejemplo, se ha observado que determinadas voces o efectos que en Windows se mantienen centrados, en Linux pueden desplazarse ligeramente hacia el canal izquierdo. Por este motivo, la configuración por defecto sigue priorizando la salida multicanal nativa, y este proceso de mezcla se plantea como una herramienta adicional para cuando el sonido espacial da problemas o no se inicializa correctamente.

Nueva variable de entorno WINEALSA_SPATIAL y ajuste de canales

Para ganar flexibilidad en la forma en que se maneja el sonido espacial bajo winealsa, GE-Proton 10-28 incorpora la nueva variable de entorno WINEALSA_SPATIAL. Esta variable se utiliza junto con WINEALSA_CHANNELS para controlar cómo se crean y procesan los flujos de audio, permitiendo configuraciones avanzadas sin necesidad de tocar la configuración global del sistema.

El funcionamiento general es el siguiente: la variable WINEALSA_CHANNELS establece el número máximo de canales que winealsa debería manejar, mientras que WINEALSA_SPATIAL permite crear flujos de audio con un número de canales superior a ese límite, activando después el proceso de mezcla que recorta y reagrupa los canales para adaptarlos a la configuración efectiva.

Es importante señalar que el comportamiento del controlador winealsa solo cambia cuando se utilizan explícitamente estas variables de entorno. Si no se definen, el sistema sigue funcionando con la configuración convencional de GE-Proton. Esto da al usuario la libertad de forzar o no este modo especial de manejo del sonido espacial según el juego y su propio hardware.

Un ejemplo típico de parámetros de lanzamiento en Steam para desactivar winepulse y forzar winealsa con un número concreto de canales podría ser el siguiente (añadido en las opciones avanzadas del juego):

WINEDLLOVERRIDES=»winepulse.drv=d» WINEALSA_CHANNELS=2 %command%

En este contexto, se suelen usar los siguientes valores orientativos para la variable de canales:

Estéreo : establece WINEALSA_CHANNELS=2 para un sistema de dos altavoces o auriculares.

: establece para un sistema de dos altavoces o auriculares. Sonido 5.1 : configura WINEALSA_CHANNELS=6 para equipos con seis canales físicos.

: configura para equipos con seis canales físicos. Sonido 7.1: utiliza WINEALSA_CHANNELS=8 cuando se dispone de un sistema 7.1 completo.

Si a partir de GE-Proton 10-28 algún juego comienza a mostrar errores al inicializar el sonido espacial o se niega directamente a arrancar el audio correctamente, se puede añadir la variable:

WINEALSA_SPATIAL=1

Con este ajuste, el backend habilita el flujo espacial con mezcla posterior, lo que suele desbloquear la reproducción de audio en títulos conflictivos. Es una opción especialmente útil cuando se combinan salidas estéreo con juegos que esperan sistemas multicanal avanzados.

Actualización de los componentes internos de Proton-GE

Además de las mejoras en el sistema de audio, GE-Proton 10-28 trae una batería de actualizaciones internas de componentes clave, que afectan de forma directa al rendimiento y compatibilidad de muchos juegos, en especial de los más recientes o aquellos que exigen las últimas extensiones gráficas.

En primer lugar, se han importado los cambios más recientes desde la rama principal de Proton, lo que significa que esta versión comunitaria hereda buena parte de las mejoras de compatibilidad y corrección de errores que Valve ha introducido en su línea oficial. A partir de ahí, Proton-GE añade sus propios ajustes y parches experimentales.

Otro punto relevante es la actualización de Wine a la versión Bleeding Edge. Esta rama se caracteriza por incluir las novedades más recientes, a menudo antes de que lleguen a las compilaciones más conservadoras. Gracias a esto, GE-Proton 10-28 puede ofrecer mejor compatibilidad con títulos de lanzamiento reciente o con nuevas tecnologías que todavía no están del todo asentadas.

En el terreno gráfico, se han integrado las últimas versiones de desarrollo de DXVK, la capa que traduce Direct3D 9/10/11 a Vulkan. Esto se traduce en mejoras de rendimiento, correcciones de glitches visuales y una mayor estabilidad en juegos exigentes que abusan de DirectX 11.

Del mismo modo, se han incluido las versiones más recientes de VKD3D-Proton y VKD3D, responsables de la traducción de Direct3D 12 a Vulkan. Esto es clave para los títulos que se ejecutan exclusivamente con DirectX 12, ya que cada nueva versión suele incorporar arreglos para juegos específicos, optimizaciones de rendimiento y una mejor compatibilidad con tarjetas gráficas modernas.

Para quienes utilizan tarjetas NVIDIA, también es reseñable la actualización de DXVK-NVAPI a su última versión de desarrollo. Este componente mejora la compatibilidad con la interfaz NVAPI, utilizada por algunos juegos para acceder a funciones avanzadas de GPU, como ciertas optimizaciones de rendimiento o características gráficas propietarias.

Por último, GE-Proton 10-28 realiza un rebase de los parches em10/wine-wayland, orientados a mejorar el comportamiento bajo el protocolo Wayland. Esto beneficia sobre todo a entornos de escritorio modernos que ya no usan X11 como base, mejorando la integración, la gestión de ventanas y, en algunos casos, el rendimiento o el input.

GE-Proton 10-28 introduce correcciones específicas para juegos problemáticos

Más allá de las mejoras generales, esta versión se ha esforzado en corregir fallos concretos en varios títulos populares, algo que es marca de la casa en Proton-GE. Si juegas a alguno de estos, merece la pena probar GE-Proton 10-28 porque es muy probable que notes una mejora directa.

Uno de los casos más destacados es World of Tanks. En versiones anteriores se habían detectado problemas a la hora de cargar modificaciones, lo que afectaba a aquellos jugadores que utilizan paquetes de mods para personalizar la experiencia. Con GE-Proton 10-28 se ha arreglado la carga de mods en World of Tanks, permitiendo que vuelvan a funcionar de manera normal.

Además, también se han solventado bloqueos y cierres repentinos que se producían al cambiar el idioma dentro del propio World of Tanks. Estos fallos podían arruinar partidas o provocar que el juego se cerrase de forma inesperada tras ajustar la configuración de idioma, algo ya corregido en esta nueva compilación.

Otro título que recibe atención directa es Blade & Soul Neo, en el que se producía un cierre inesperado bajo determinadas condiciones. GE-Proton 10-28 introduce una corrección específica que evita ese crash, haciendo que el juego se mantenga estable durante las sesiones.

También se ha trabajado en Duet Night Abyss, un juego que puede encontrarse tanto en Epic Games Store como en Steam y en versiones independientes. GE-Proton 10-28 incorpora ajustes destinados a mejorar su funcionamiento, aunque se advierte que los problemas relacionados con sistemas anti-trampas aún podrían persistir en ciertas configuraciones, algo habitual en muchos títulos con sistemas de protección agresivos.

Nuevas correcciones en GE-Proton 10-28 y ajustes en protonfixes

La capa de protonfixes es una de las grandes bazas de Proton-GE: se trata de un conjunto de scripts y configuraciones especiales diseñadas para aplicar parches automáticos a juegos concretos. En GE-Proton 10-28, la lista de protonfixes se amplía de forma considerable, lo que es especialmente importante para juegos que no están en Steam, como los de Epic Games Store, GOG u otras plataformas.

En el caso de Ghostwire: Tokyo, se añaden correcciones específicas para la reproducción de vídeo, abarcando también la edición distribuida a través de Epic Games Store. Anteriormente, algunos usuarios habían reportado problemas con cinemáticas o vídeos integrados que no se reproducían correctamente; con esta versión, Proton-GE aplica los ajustes necesarios para que estas secuencias funcionen de forma mucho más fiable.

Como se ha mencionado, Duet Night Abyss también recibe atención en el ámbito de protonfixes. Se introducen arreglos adaptados tanto a la versión de Epic Games Store como a la de Steam y a versiones autónomas, con el objetivo de mejorar la compatibilidad general y la estabilidad. De nuevo, los sistemas anti-cheat pueden seguir siendo un escollo, pero al menos el componente técnico puramente gráfico y sonoro queda más pulido.

Otro aspecto relevante es la corrección de texturas dañadas en Legendary, un gestor de juegos de Epic de código abierto muy popular en Linux. Algunos títulos lanzados a través de Legendary podían presentar texturas rotas o mal renderizadas; con las nuevas protonfixes, este problema se mitiga o desaparece, ofreciendo un aspecto visual mucho más cercano al previsto por los desarrolladores.

También se incluyen correcciones para Fallen Enchantress: Legendary Heroes y Sorcerer King, dos juegos de estrategia y fantasía que podían presentar incompatibilidades o comportamientos poco estables bajo Proton. Las protonfixes de GE-Proton 10-28 ajustan su entorno de ejecución para reducir errores y mejorar el rendimiento, haciendo que sean más jugables en entornos Linux.

Además, se añaden ajustes para PAIcom, título menos conocido pero que igualmente se beneficiaba de correcciones específicas. Y, como extra muy interesante, se ha restaurado el funcionamiento correcto de la superposición de Uplay (la capa de interfaz integrada en algunos juegos de Ubisoft), que en ocasiones podía dejar de funcionar o causar problemas al ejecutarse a través de Proton.

Con todos estos cambios, GE-Proton 10-28 se posiciona como una opción muy interesante para quienes quieren afinar al máximo su experiencia de juego en Linux y Steam Deck, especialmente si se suele jugar a títulos exigentes, con sonido espacial avanzado o procedentes de tiendas ajenas a Steam. Entre el nuevo mezclador de audio para winealsa, las variables de entorno para el sonido espacial, las actualizaciones de Wine y DXVK y el amplio abanico de protonfixes, es una versión que merece la pena probar en cualquier biblioteca con juegos problemáticos o recién lanzados.