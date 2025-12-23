Si utilizas Linux para jugar y eres de los que exprime al máximo Steam Play, el lanzamiento de GE-Proton 10-27 es de esas noticias que no puedes dejar pasar. Esta versión personalizada de Proton, creada por GloriousEggroll, llega cargada de cambios internos, parches y protonfixes pensados para que más juegos funcionen mejor, con menos quebraderos de cabeza y con nuevas compatibilidades muy esperadas.

Aunque a primera vista parezca “otra versión más”, en realidad estamos ante una actualización con componentes clave actualizados a sus ramas más recientes, nuevas correcciones específicas para títulos populares y mejoras de calidad de vida que facilitan entender qué está haciendo Proton en segundo plano. Vamos a desgranar, paso a paso, todo lo que trae GE-Proton 10-27 y por qué merece la pena que le eches un ojo si juegas en Linux, especialmente si ya usaste GE-Proton 10-26.

Qué es GE-Proton 10-27 y por qué importa

GE-Proton 10-27 es una compilación personalizada del proyecto Proton, alojada en el repositorio GloriousEggroll/proton-ge-custom, con la etiqueta de versión GE-Proton10-27 y basada en el commit 5935a4e. A diferencia del Proton “oficial” que ofrece Valve en Steam, esta variante incorpora parches extra, versiones más agresivamente actualizadas de WINE, DXVK y demás componentes, y una serie de protonfixes pensados para que juegos concretos arranquen y funcionen correctamente.

La idea detrás de GE-Proton es ofrecer una experiencia de juego más pulida, especialmente para quienes quieren sacar partido a títulos que, de serie, pueden dar guerra bajo Linux. Gracias a una combinación de cambios experimentales y ajustes específicos por juego, muchas veces GE-Proton es la clave para pasar de “no arranca” a “va perfectamente jugable”.

Actualización del núcleo: WINE a la última versión bleeding-edge

El corazón de Proton sigue siendo WINE, y en GE-Proton 10-27 se ha actualizado WINE a la última versión bleeding-edge disponible. Esto significa que se están utilizando las compilaciones más recientes, con cambios que a menudo ni siquiera han llegado a las ramas estables tradicionales.

Este enfoque tan al día permite que se corrijan problemas con juegos modernos, se añada compatibilidad con nuevas APIs de Windows y se resuelvan errores de larga duración. A cambio, como es lógico, puede introducir algún comportamiento inesperado, pero en el contexto de GE-Proton suele compensar, ya que muchos de estos parches son justo los que hacen posible que determinados títulos funcionen adecuadamente.

DXVK, DXVK-NVAPI, vkd3d-proton y vkd3d: todos al máximo nivel en GE-Proton 10-27

Además de WINE, la otra pieza clave de Proton son las capas de traducción de DirectX a Vulkan. En esta versión, DXVK se ha actualizado a la última versión git, lo que significa que incorpora las correcciones y optimizaciones más recientes para DirectX 9, 10 y 11 sobre Vulkan.

Del mismo modo, DXVK-NVAPI también se ha subido a la última versión git. Esta librería es especialmente importante para usuarios con tarjetas gráficas NVIDIA, ya que emula la API NVAPI de Windows y permite que funciones avanzadas de la GPU, como ciertas optimizaciones o características específicas de drivers, puedan funcionar bajo Linux.

En el apartado de DirectX 12, vkd3d-proton se ha actualizado igualmente a la última versión git. Esta biblioteca es la responsable de traducir Direct3D 12 a Vulkan en el entorno Proton, algo clave para los juegos modernos que ya sólo utilizan DX12. Tenerla al día permite disfrutar de mejoras de rendimiento, menos fallos gráficos y más compatibilidad con títulos AAA recientes.

Junto a ello, también se ha puesto al día vkd3d a la última versión git, el proyecto general de traducción de Direct3D 12 a Vulkan del que se deriva vkd3d-proton. Esto implica que la base tecnológica sobre la que se construye la compatibilidad DX12 en Proton está igualmente actualizada, alineando el stack gráfico con lo más moderno disponible.

Parches clave en GE-Proton 10-27: winewayland/em-10 y WINE Staging rebased

Otro bloque importante de cambios en GE-Proton 10-27 se centra en los parches que van por encima de WINE. En esta versión se han actualizado y rebased los parches winewayland/em-10, que son los encargados de mejorar la integración de WINE con Wayland, el servidor gráfico moderno que sustituta progresivamente a X11 en muchas distribuciones.

Rebasar estos parches significa que se han adaptado y reencajado sobre el nuevo código base de WINE, evitando conflictos y asegurando que sigan funcionando correctamente con las últimas versiones bleeding-edge. Esto ayuda a que, en entornos Wayland, la experiencia de juego sea más estable y con menos problemas de compatibilidad.

Además, los parches de WINE Staging también se han rebased. WINE Staging es una colección de parches experimentales que todavía no forman parte de WINE “mainline”, pero que ofrecen funciones y arreglos muy útiles para juegos. Mantener estos parches al día en GE-Proton permite aprovechar mejoras que todavía no han sido integradas en WINE estable, lo que se traduce en más compatibilidad para títulos complicados.

Nueva ventana de estado para protonfixes

Una novedad muy práctica en esta versión es la incorporación de una ventana de estado que muestra cuándo se están aplicando los protonfixes. Hasta ahora, en muchas ocasiones era difícil saber exactamente qué hacía Proton en segundo plano al lanzar un juego, y si se estaba aplicando algún script o parche específico.

Con esta ventana de estado, el usuario puede ver de manera más clara en qué momento se ejecutan los protonfixes, lo que ayuda a diagnosticar problemas, a entender por qué un título se comporta de una forma determinada y a tener un poco más de control sobre el proceso. Es una mejora de calidad de vida que, sin ser espectacular en lo técnico, sí marca una diferencia en el uso diario.

Protonfix para Heroes of Newerth Reborn

Uno de los arreglos más llamativos de GE-Proton 10-27 es el nuevo protonfix para que Heroes of Newerth Reborn vuelva a funcionar. Para ello se introduce un identificador específico de juego: GAMEID=umu-heroesofnewerthreborn. Utilizando este identificador, Proton reconoce el título y puede aplicar el conjunto concreto de ajustes necesarios.

Gracias a esto, jugadores que tenían problemas para ejecutar este juego bajo Linux pueden ahora lanzarlo de nuevo de forma mucho más fiable, sin necesidad de recurrir a experimentos manuales o a configuraciones extrañas. Es un buen ejemplo del enfoque “juego a juego” que caracteriza a GE-Proton.

Star Citizen: protonfixes actualizados

Otro título que sigue recibiendo cariño en esta versión es Star Citizen. Los protonfixes de Star Citizen se han actualizado, ajustando y afinando los parches necesarios para que este complejo juego espacial funcione razonablemente bien bajo Linux.

Aunque Star Citizen no es precisamente un juego fácil de manejar a nivel de compatibilidad, estas actualizaciones demuestran que se sigue trabajando activamente para mejorar su funcionamiento, corrigiendo problemas arrastrados y adaptándose a los cambios que introduce el propio juego con sus constantes parches oficiales.

GE-Proton 10-27 introduce mejoras específicas para otros juegos

GE-Proton 10-27 también incorpora una actualización de la solución para Angelic Chaos: RE-BOOT!, un ajuste que busca que este título funcione de forma más estable y consistente en el entorno Proton. Estas correcciones suelen centrarse en temas como codecs, librerías de sonido o pequeños detalles de compatibilidad.

En el caso de Rocket League, se ha añadido un protonfix para la voz en el juego, algo especialmente relevante para quienes juegan en cooperativo o competitivo y necesitan comunicarse sin depender de herramientas externas. Este tipo de arreglos permiten que las funciones online y sociales de los juegos también estén a la altura, no sólo el rendimiento gráfico.

También se ha indicado que se ha añadido un protonfix para Sword of the Stars, un título más veterano que, sin embargo, todavía cuenta con su comunidad. Este protonfix puede involucrar desde ajustes de compatibilidad gráfica hasta correcciones de audio o entrada, asegurando que el juego se ejecute de forma correcta con la capa de traducción.

Para Space Engineers, uno de los sandbox espaciales más exigentes, el protonfix ha sido actualizado. Esto implica que se han realizado cambios para mejorar el funcionamiento general, posiblemente abarcando estabilidad, rendimiento o resolución de cuelgues en determinadas configuraciones.

En el terreno de las novelas visuales, GE-Proton 10-27 también pone atención a Full Metal Daemon Muramasa, actualizando su protonfix. Este tipo de títulos suele requerir ajustes específicos en fuentes, codecs de vídeo o componentes de texto, y mantener al día su compatibilidad garantiza que puedan disfrutarse sin problemas bajo Linux.

Escape from Tarkov: protonfix y modo NOSTEAM

Uno de los puntos más interesantes de esta versión es la introducción de un protonfix para Escape from Tarkov. Aunque el juego sigue sin permitir el juego online bajo este entorno, se trabaja para que al menos pueda ejecutarse y avanzar en la compatibilidad. Es un caso complejo por el uso de anticheat y mecanismos de protección.

Además, se ha añadido la capacidad NOSTEAM=1 para Escape from Tarkov. Esto permite que quienes posean la versión de Steam puedan usar GE-Proton también con la versión que no está en Steam, algo muy útil para jugadores que manejan varias ediciones o lanzadores. Esta flexibilidad demuestra que se piensa en escenarios de uso reales, donde el usuario no siempre se limita al ecosistema de Steam.

Solución para EAC en The First Descendant

El anticheat es uno de los grandes escollos del juego en Linux, y en GE-Proton 10-27 se ha incorporado una solución específica para EAC (Easy Anti-Cheat) en The First Descendant. Hasta ahora, algunos usuarios se veían obligados a desconectar la red para evitar problemas, algo claramente poco práctico.

Con esta actualización, se ha incluido una corrección que evita tener que desconectar la conexión de red para poder lanzar el juego. Esto acercaría un poco más a The First Descendant a una experiencia jugable decente en Linux, aunque, como siempre ocurre con anticheats, la compatibilidad puede depender también de decisiones del propio desarrollador del juego.

GE-Proton 10-27 introduce mejora en winetricks: xalia desactivado durante instaladores de .NET

Otra mejora interesante llega a través de un parche de winetricks que desactiva temporalmente xalia mientras se ejecutan instaladores de .NET. xalia es una herramienta relacionada con la accesibilidad y gestión de ventanas que, en algunos casos, podía provocar un molesto “spam” de ventanas emergentes durante la instalación de componentes .NET necesarios para ciertos juegos.

Con este cambio, al lanzar instaladores de .NET a través de winetricks, xalia se desactiva temporalmente, evitando esa lluvia de diálogos molestos. Cuando el proceso termina, todo vuelve a la normalidad, logrando así instalaciones mucho más limpias y menos intrusivas.

Angelic Chaos: RE-BOOT! y otros ajustes finos

En el listado de cambios se menciona de forma explícita la actualización de la solución para Angelic Chaos: RE-BOOT!, un ejemplo representativo del tipo de pulido constante que recibe GE-Proton. Aunque pueda parecer un detalle menor, estos pequeños ajustes marcan la diferencia entre un juego que “medio funciona” y uno que realmente se puede jugar sin problemas.

Este tipo de mantenimiento continuo muestra la filosofía de GloriousEggroll: no se limita a los grandes lanzamientos, sino que también dedica tiempo a títulos más de nicho o con comunidades específicas, garantizando así una compatibilidad amplia y cuidada.

Cómo se traduce todo esto en la experiencia de juego

Si juntamos todas estas novedades, lo que ofrece GE-Proton 10-27 es un ecosistema más moderno, agresivamente actualizado y afinado para jugar en Linux. WINE bleeding-edge, DXVK y vkd3d-proton a la última, parches de Wayland y WINE Staging rebasados, y una batería de protonfixes que atacan problemas concretos en juegos muy variados.

En la práctica, esto significa que muchos usuarios verán mejores tasas de FPS, menos cuelgues, menos glitches gráficos y una mayor probabilidad de que títulos problemáticos se ejecuten correctamente. Eso sí, al estar tan a la vanguardia, es posible que en algunos casos concretos aparezcan nuevos bugs, algo inherente a trabajar con ramas muy recientes.

La nueva ventana de estado para protonfixes también contribuye a que la experiencia sea más transparente y más sencilla de depurar. Saber en qué momento se aplican los scripts específicos para cada juego ayuda a identificar si un fallo viene de Proton, de un protonfix concreto o de otra parte de la configuración.

Quién debería probar GE-Proton 10-27

GE-Proton 10-27 está especialmente recomendado para usuarios que juegan con frecuencia a títulos no verificados oficialmente por Valve, para quienes necesitan soporte para juegos concretos como Escape from Tarkov (aunque sin online), Star Citizen, Rocket League con chat de voz in-game o Heroes of Newerth Reborn.

También es una buena opción para quienes quieran tener la pila gráfica más actualizada posible (DXVK, vkd3d-proton, etc.) y estén dispuestos a convivir con el carácter algo más experimental de este tipo de compilaciones. Para usuarios que busquen la máxima estabilidad absoluta, quizá Proton “oficial” siga siendo su primera opción, pero para quienes quieren exprimir el catálogo y probar juegos complicados, GE-Proton suele marcar la diferencia.

Con todos estos cambios, GE-Proton 10-27 se consolida como una de las versiones más completas y ambiciosas de este fork, combinando actualizaciones tecnológicas profundas con un cuidado muy concreto hacia juegos individuales y la experiencia de uso diaria. Entre las mejoras en anticheat, los nuevos protonfixes para títulos específicos, la integración mejorada con Wayland y la transparencia añadida con la ventana de estado, los jugadores en Linux tienen aquí una herramienta muy potente para seguir ampliando su biblioteca jugable sin salir de su sistema operativo favorito.