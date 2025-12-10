La última actualización de GE-Proton 10-26 llega como una de las versiones más completas de este popular fork de Proton, con un buen puñado de cambios dirigidos a mejorar el rendimiento y la compatibilidad de juegos de Windows en Linux y Steam Deck. Aunque el Proton oficial de Valve sigue siendo la opción recomendada para la mayoría de títulos, esta edición personalizada cobra sentido en situaciones concretas en las que hace falta exprimir un poco más el sistema.

En esta nueva versión se combinan nuevos componentes, parches renovados y ajustes finos para tecnologías de reescalado y compatibilidad gráfica de última generación, como FSR 4, DLSS y XeSS, además de integrar por primera vez el emulador FEX en la rama principal del proyecto. Todo ello acompañado de una larga lista de correcciones específicas para juegos populares y mejoras bajo el capó orientadas a usuarios avanzados de Linux, tanto en PC como en dispositivos portátiles como Steam Deck.

Novedades técnicas clave en GE-Proton 10-26

Como base, GE-Proton 10-26 se apoya en Proton 10.0-3 y WINE 10, incorporando versiones muy recientes de los componentes críticos para traducir DirectX a Vulkan y manejar APIs modernas. La combinación está pensada para reducir errores, mejorar la estabilidad y sacar mejor partido del hardware actual, especialmente con GPUs de AMD, Nvidia e Intel.

Entre los paquetes de software destacados incluidos en esta compilación se encuentran DXVK v2.7.1, DXVK-NVAPI v0.9, Wine Bleeding Edge y VKD3D-Proton v3.0a. Cada uno de ellos juega un papel importante: DXVK y VKD3D-Proton convierten DirectX 9/10/11/12 a Vulkan, DXVK-NVAPI añade soporte avanzado para características específicas de Nvidia, y la rama Bleeding Edge de Wine incorpora los últimos parches todavía no consolidados en versiones más conservadoras.

Uno de los puntos más llamativos de esta edición es la integración del emulador Arm64 FEX en el upstream de GE-Proton. Esta incorporación abre la puerta a una mejor experiencia en sistemas con arquitectura Arm, algo que puede ir ganando peso en el ecosistema Linux a medio plazo. Aunque de momento es un avance más bien técnico, sienta las bases para una mayor flexibilidad de cara a futuros dispositivos y plataformas.

FSR 4, DLSS y XeSS: actualizaciones automáticas de DLL

La versión 10-26 refuerza especialmente el apartado de tecnologías de reescalado y generación de fotogramas, que en los últimos años se han convertido en una pieza fundamental del rendimiento en juegos. En lugar de depender de las versiones incluidas de serie en cada título, GE-Proton introduce variables de entorno específicas para descargar automáticamente DLL más recientes de FSR, DLSS y XeSS.

Mediante la variable PROTON_FSR4_UPGRADE, el sistema es capaz de descargar automáticamente el archivo amdxcffx64.dll y actualizar juegos que utilizan FSR 3.1 para que aprovechen FSR 4. Por defecto, esta opción obtiene la versión 4.0.2 de la DLL, aunque el usuario puede indicar manualmente una versión concreta, por ejemplo PROTON_FSR4_UPGRADE=»4.0.1″. Esta funcionalidad, eso sí, desactiva actualmente AMD Anti-Lag 2 debido a problemas conocidos de compatibilidad.

Para quienes usen tarjetas gráficas basadas en la arquitectura RDNA 3, como la serie Radeon RX 7000, existe la variante PROTON_FSR4_RDNA3_UPGRADE, que replica la idea de actualización automática de FSR 4 pero con ajustes específicos de compatibilidad para este hardware. En este caso, por defecto se descarga la versión 4.0.0 de la DLL, aplicando además configuraciones necesarias para asegurar un funcionamiento adecuado sobre estas GPUs.

En el caso de las tarjetas Nvidia, la variable PROTON_DLSS_UPGRADE permite descargar y utilizar versiones más nuevas de las DLL nvngx_dlss(d|g).dll. Si el usuario simplemente la activa con valor 1, se obtiene la última versión disponible (por ejemplo, la rama 310.2.1.0), pero también es posible indicar un número específico, como PROTON_DLSS_UPGRADE=»310.2″, para ceñirse a una versión concreta. Además, esta opción ajusta automáticamente DXVK_NVAPI_DRS_SETTINGS para que se usen los presets más recientes, salvo que el usuario haya configurado manualmente ese entorno.

Para la tecnología de Intel, la variable PROTON_XESS_UPGRADE se encarga de descargar las DLL actualizadas de XeSS y XeSS 2, manteniendo esta solución de reescalado a la última sin depender de las versiones incluidas en cada juego. De esta manera, los usuarios de GPU Intel cuentan con un mecanismo similar al de AMD y Nvidia para beneficiarse de las mejoras más recientes sin modificar los archivos del título.

Quienes quieran comprobar visualmente si estas tecnologías están activas pueden recurrir a las variables PROTON_FSR4_INDICATOR and PROTON_DLSS_INDICATOR, que añaden una pequeña marca o watermark en pantalla. En el caso de DLSS, el indicador se muestra en la parte inferior izquierda, mientras que el de FSR 4 aparece en la parte superior izquierda. Estas superposiciones son útiles para verificar rápidamente si el reescalado está funcionando durante una sesión de juego.

Correcciones de juegos y mejoras de compatibilidad en GE-Proton 10-26

Además de las novedades en FSR, DLSS y XeSS, la actualización incluye una serie de protonfixes centrados en juegos concretos, destinados a resolver problemas habituales de arranque, rendimiento o estabilidad. Entre los títulos que se benefician se citan producciones populares como Space Engineers, The Outer Worlds 2 y They Are Billions, que reciben ajustes específicos para reducir errores y facilitar una experiencia más fluida en Linux.

Estos arreglos suelen abarcar desde parches relativos a llamadas de API de Windows hasta pequeños cambios en bibliotecas, pasando por ajustes de configuración que, de otra forma, los usuarios tendrían que aplicar manualmente. Aunque el detalle fino de cada corrección se recoge en las notas oficiales de la versión, el enfoque general de GE-Proton 10-26 es limar asperezas en títulos que, por una razón u otra, no terminan de ir tan finos con el Proton estándar.

La propia comunidad alrededor del proyecto mantiene un ritmo alto de reportes y pruebas, lo que se traduce en una lista extensa de optimizaciones y arreglos incrementales con cada lanzamiento. Para quienes juegan asiduamente bajo Linux, esto supone disponer de una alternativa adicional cuando un juego concreto no se comporta bien con la configuración por defecto de Steam Play.

Instalar GE-Proton 10-26 en Steam Deck con ProtonUp-Qt

En el caso de Steam Deck, la instalación de GE-Proton resulta relativamente sencilla si se recurre a herramientas de terceros. Una de las opciones más cómodas es ProtonUp-Qt, disponible en el propio repositorio de aplicaciones de la consola en modo escritorio, lo que evita tener que trastear con descargas y copias manuales.

Para instalar GE-Proton 10-26 en Steam Deck, el primer paso es cambiar al modo de escritorio. Desde el modo de juego, hay que pulsar el botón Steam, ir a la sección de apagado (Power) y seleccionar la opción «Cambiar a escritorio» (Switch to Desktop). Tras la transición, la Deck arrancará en un entorno de escritorio tipo KDE, desde el que ya se puede acceder al resto de utilidades.

Una vez en el escritorio, se debe abrir la tienda de aplicaciones Discover, accesible desde el menú de aplicaciones. Dentro del buscador, se introduce ProtonUp-Qt; si el teclado virtual no aparece, es posible llamarlo pulsando a la vez el botón Steam y el botón X. Con la aplicación localizada, solo queda instalarla como cualquier otro programa del sistema.

Al iniciar ProtonUp-Qt, se presenta una interfaz sencilla en la que se puede pulsar en «Añadir versión» (Add version) y seleccionar la última edición disponible de Proton-GE, que en este caso correspondería a la rama 10-26 o posterior si ya se ha publicado una actualización. Tras elegir la versión deseada, se pulsa en «Install» para que la herramienta se encargue de descargar y colocar los archivos en la ruta correspondiente, sin necesidad de intervención manual.

Completada la instalación, se puede regresar al modo juego usando el acceso directo «Return to Gaming Mode» en el escritorio. De vuelta en la interfaz principal de Steam, es posible asignar GE-Proton como capa de compatibilidad de forma individual para cada título. Para ello, se abre la ficha del juego problemático, se pulsa sobre el icono de la rueda dentada, se entra en «Propiedades» (Properties…) y, dentro del apartado «Compatibilidad» (Compatibility), se activa la opción «Forzar el uso de una herramienta de compatibilidad específica de Steam Play».

En el menú desplegable aparecerán las distintas versiones instaladas, incluyendo la versión de Proton-GE recién añadida. Basta con seleccionarla para que, a partir de ese momento, el juego en cuestión se ejecute con esa capa en vez de la oficial de Valve. Este enfoque permite probar diferentes combinaciones hasta encontrar la que mejor resultado ofrece para cada título en concreto.

Gestionar distintas variantes de Proton con ProtonPlus

Más allá de Steam Deck, en equipos de escritorio con Linux muchos jugadores recurren a utilidades pensadas para manejar de manera cómoda las múltiples ediciones y forks de Proton que han ido apareciendo en los últimos años. Una de las más completas es ProtonPlus, desarrollada por Vysp3r y disponible tanto en su web oficial como en GitHub y Flathub, similar a proyectos de gestión de juegos para Linux.

ProtonPlus (en versiones como la v0.5.13) está diseñada para gestionar no solo Proton GE Custom, sino también variantes como Proton-CachyOS, Proton-EM, Northstar Proton y otras derivadas que amplían las funciones del Proton experimental estándar. Además, la herramienta ofrece compatibilidad con diferentes clientes y lanzadores de juegos, facilitando su uso no solo con Steam, sino también con otros ecosistemas habituales en PC.

Este tipo de programas simplifica el proceso de instalar, actualizar y alternar entre versiones de Proton, ayudando a unificar tus juegos en Linux sin tener que bucear en directorios de configuración ni descargar manualmente archivos desde GitHub. De esta forma, se reduce una barrera de entrada que tradicionalmente había frenado a algunos usuarios a la hora de dar el salto a Linux como sistema principal para jugar.

Con la llegada de GE-Proton 10-26, los usuarios de Linux y Steam Deck que necesiten un plus de compatibilidad disponen de una herramienta más pulida, con FSR 4, DLSS y XeSS actualizables, integración de FEX, paquetes gráficos al día y un buen número de arreglos enfocados en juegos concretos. No pretende sustituir al Proton oficial para todos los casos, pero sí se consolida como una opción muy a tener en cuenta cuando un título se resiste a funcionar correctamente o cuando se quiere exprimir al máximo las tecnologías de reescalado y las últimas mejoras gráficas en el escritorio o en dispositivos portátiles.