GE-Proton 10-22: mejoras y arreglo de lanzadores

GE-Proton 10-22 ya está disponible y llega para refinar la ejecución de juegos de Windows en Linux, SteamOS y Steam Deck. Tras una serie de lanzamientos muy activos, esta versión se centra en resolver problemas que complicaban el arranque de ciertos títulos, especialmente aquellos que dependen de lanzadores propios. En la práctica, esto significa menos fricción y más tiempo jugando: menos pantallas negras, menos bloqueos de inicialización y más fiabilidad al pulsar “Jugar”.

No llega en solitario: aparece muy poco después de la 10-21, que se publicó apenas una semana antes con más correcciones. Ese ritmo indica que el mantenimiento sigue fino y constante, algo clave para una capa de compatibilidad como esta. Si te pierdes entre tantas build, no te preocupes: es normal confundir las distintas variantes de Proton y, por lo general, no necesitas GE-Proton salvo que aporte un arreglo concreto que la edición oficial de Valve aún no incluya.

Novedades visibles de GE-Proton 10-22

El registro de cambios de esta versión resalta un punto con impacto inmediato: una corrección centrada en los lanzadores de juegos. Algunos títulos dependen de un launcher que, por sí mismo, puede generar errores en Linux (webviews, DRM, servicios en segundo plano, dependencias de .NET, etc.). Con 10-22 se aborda este frente y, como resultado, se facilita la apertura del juego principal tras el lanzador sin bloqueos ni bucles extraños.

Entre los afectados positivos por esta mejora se mencionan Marvel Rivals, Black Desert y World of Tanks, además de otros que comparten un patrón similar. No es raro que la piedra en el zapato no sea el juego en sí, sino esa “pieza intermedia” previo al arranque. Ahora, al pulsar Jugar, la ruta desde el lanzador hasta el binario final es más fiable.

Este foco en los lanzadores tiene mucho sentido: durante los últimos años han proliferado launchers con funcionalidades añadidas (tiendas embebidas, chats, overlays, microactualizaciones), y cualquier cambio en su comportamiento puede romper la compatibilidad. 10-22 ataca esa capa crítica, de la que dependen muchos perfiles de usuario, especialmente en Steam Deck. Una sola corrección a lanzadores repercute en varios juegos a la vez, y ejemplos de mejoras en clientes alternativos como Heroic Games Launcher muestran la magnitud del problema.

Conviene recordar que 10-22 llega pisando los talones de 10-21, que ya trajo más arreglos. Esa cadencia de iteraciones rápidas permite atajar regresiones y mejorar compatibilidad sin esperar a grandes ciclos. La novedad no es solo el “qué”, sino la inmediatez con la que se entrega.

Arreglo orientado a lanzadores que desbloquea el arranque en juegos con dependencias previas. Impacto transversal en títulos populares .

. Mantiene el pulso tras 10-21, reforzando estabilidad y compatibilidad de forma continua. Iteración rápida, menos tiempo de espera.

Impacto en SteamOS y Steam Deck

En Steam Deck, donde lanzas y juegas sin complicaciones desde el modo consola, cualquier fricción con el lanzador arruina la experiencia. Si el launcher falla, la sesión no pasa de ahí. Con 10-22, esa barrera se rebaja y, en consecuencia, aumenta la probabilidad de que el botón “Jugar” haga exactamente eso: jugar. Menos vueltas, más diversión. Además, la propia compatibilidad con SteamOS que muestra Valve ayuda a contextualizar estos avances.

Además, Deck es un dispositivo con recursos ajustados y orientado al uso portátil. Cada ventana extra, overlay o proceso colateral que añade un launcher puede penalizar el rendimiento si no está bien domesticado por la capa de compatibilidad. Al mejorar esa transición, se gana fluidez y se reducen los atascos de inicio que antes podían forzar a cerrar y reabrir.

Para quienes usan SteamOS y prefieren no trastear demasiado, tener una build de GE-Proton actualizada a mano es una póliza de seguro. La vía por defecto sigue siendo Proton oficial, pero en escenarios como este, 10-22 se convierte en un comodín muy práctico. Lo activas por juego y, si funciona mejor, te lo quedas.

Compatibilidad concreta: Marvel Rivals, Black Desert y World of Tanks

Marvel Rivals aparece como ejemplo destacado de los beneficios de esta versión. Es un juego competitivo que, en PC, se apoya en etapas previas al arranque final, con dependencias que no siempre se llevan bien con Wine/Proton. Con el ajuste de 10-22, la secuencia del lanzador al juego se vuelve más predecible. Menos sorpresas en el salto al gameplay.

Black Desert, por su parte, ha sido históricamente sensible a cambios en su launcher y a pequeñas variaciones de entorno. Aunque cada actualización del juego puede mover el listón, disponer de un Proton alternativo que suaviza el paso inicial marca la diferencia. Aquí, el objetivo de 10-22 es despejar esa antesala para que el juego arranque con mayor consistencia.

En World of Tanks, todo lo que afecte al lanzador repercute en una base masiva de usuarios. La mejora reportada se nota justamente en ese momento clave de “inicialización”. No hablamos de trucos mágicos, sino de un ajuste cuidadoso que alinea comportamientos esperados por el launcher con lo que ofrece la capa de compatibilidad. Ese encaje fino evita tropiezos en la puerta de entrada.

Instalación y mantenimiento: consideraciones prácticas

Para tener GE-Proton disponible, la vía más cómoda en Linux de escritorio y Steam Deck suele ser usar herramientas que automatizan la instalación, evitando líos con rutas y versiones. Sin entrar en un tutorial paso a paso, la idea es clara: descargar, desplegar en la carpeta correcta y seleccionar la build en las propiedades del juego. Herramientas como UMU facilitan mucho este proceso.

Mantén las versiones ordenadas: quedarse con una o dos builds recientes evita confusiones. Las acumulaciones de versiones antiguas pueden complicar pruebas y selección por error. Y, por supuesto, actualiza de vez en cuando: la compatibilidad progresa con cada iteración, y títulos que fallaban ayer pueden funcionar hoy.

Si algo se rompe tras una actualización, conserva la calma. La posibilidad de alternar rápidamente entre Proton oficial y GE permite aislar el problema. Si tu juego funcionaba y deja de hacerlo, prueba la otra rama o una build previa. La reversibilidad te salva sesiones de juego que, de otro modo, se irían en diagnósticos.

Buenas prácticas al probar compatibilidad

Antes de concluir que un juego “no va”, comprueba si arranca con parámetros específicos, desactiva overlays adicionales y revisa si el problema reside en el lanzador. 10-22 justo ataca ese punto, por lo que merece la pena reintentar tras actualizar. Pequeños ajustes marcan grandes diferencias.

Otro consejo: separa el primer arranque de la sesión de juego. Abre, verifica que carga, cierra y vuelve a iniciar para confirmar que no hay procesos quedándose en memoria. Con lanzadores rebeldes, ese segundo arranque confirma la estabilidad. Si el “loop” desaparece, la corrección está funcionando.

Evita overlays y capas extra al diagnosticar. Menos ruido, fallo más visible .

. Prueba parámetros de lanzamiento solo si son necesarios. No compliques el entorno de inicio .

. Repite el arranque tras actualizar a 10-22. El cambio puede notarse justo en la transición del lanzador.

Preguntas frecuentes rápidas

¿Necesito GE-Proton para todo? No. Lo normal es jugar con la Proton oficial. GE-Proton te saca del apuro en casos concretos, como los que entra a resolver 10-22 con los lanzadores. Úsalo cuando haya una ventaja clara documentada .

. ¿Por qué los lanzadores dan tantos problemas? Porque integran webviews, DRM, servicios y pequeñas actualizaciones que no siempre encajan con Wine/Proton. Cuando una versión como 10-22 ajusta ese engranaje, de repente varios juegos “caen” por efecto dominó y empiezan a ir mejor.

y empiezan a ir mejor. ¿Cuánto tarda en llegar esto a la Proton oficial? Depende del cambio y de su madurez. A veces es rápido, otras exige pruebas adicionales. De ahí que GE-Proton sea útil como adelantado, y la oficial como puerto seguro. Conviven y se complementan.

Lo que significa para tu biblioteca

Si tienes juegos que dependen de un launcher intermedio, mereces probarlos de nuevo con GE-Proton 10-22. Nombres como Marvel Rivals, Black Desert o World of Tanks figuran entre los beneficiados, y podrían no ser los únicos. El patrón técnico arreglado afecta a varios títulos a la vez, de modo que quizá notes mejoras más allá de esa lista corta.

Para quienes juegan en Steam Deck en sesiones cortas, eliminar un fallo de arranque es oro puro: recortas pasos y evitas “rituales” de reinicio. En sobremesa, también se agradece: lanzas, entras y listo. Con ese tipo de avance, Linux y SteamOS refuerzan su imagen de plataformas listas para jugar sin dramas.

El detalle simpático es que el ejemplo gráfico que suele acompañar la actualización es Marvel Rivals, muy representativo de la clase de juegos que se benefician de estos ajustes de “puerta de entrada”. Más allá de la foto, lo importante es el efecto: volver predecible lo que antes era caprichoso.

Expectativas razonables

Importante: GE-Proton no es una varita mágica. No todos los problemas se resuelven con una actualización, y no todo bug de juego recae en la capa de compatibilidad. Aun así, cuando el cuello de botella es el lanzador, 10-22 encaja como un guante. Vale la pena intentarlo antes de rendirse.

Si un juego no mejora, no significa que 10-22 falle; quizá el obstáculo esté en otra parte (drivers, actualizaciones del propio juego, DRM específico). Mantén la mente abierta, prueba combinaciones sensatas y aprovecha la flexibilidad que ofrece Steam para elegir Proton por título. La clave es iterar sin complicarse la vida.

Con todo lo anterior, el balance es muy positivo: la corrección sobre lanzadores es de esas que se notan desde el minuto uno y que impactan en varias obras a la vez. Para usuarios de Deck y Linux de escritorio, es justo el tipo de mejora que marca la diferencia entre una noche de pruebas y una noche de partidas.

GE-Proton 10-22 afianza la jugabilidad en Linux y Steam Deck con un ajuste muy práctico: resolver el peaje de los lanzadores en juegos como Marvel Rivals, Black Desert y World of Tanks. Al llegar apenas una semana después de la 10-21, subraya un mantenimiento ágil y una mejora realista del día a día. Si no necesitas nada especial, sigue con la Proton oficial; si te topas con un bloqueo de arranque o un lanzador quisquilloso, activa 10-22 en ese juego y comprueba cómo gana fiabilidad el camino de “Jugar” a “estás jugando”.